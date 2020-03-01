Кокорин забил, но «Сочи» все равно проиграл (видео)

БЕЗ РАМИ И В «ЗЕНИТОВСКОЙ» ФОРМЕ

Первый весенний тур РПЛ был интересен еще и по той причине, что мог ознаменоваться полноценным возвращением к профессиональной деятельности двух бывших заключенных – Павла Мамаева и Александра Кокорина. Однако камбэк получился лишь наполовину. Накануне в поединке «Ростова» в Грозном Мамаева в заявке не оказалось. Зато Кокорин был включен главным тренером «Сочи» Владимиром Федотовым в стартовый состав на домашнюю встречу с «Арсеналом».

Было бы интересно понаблюдать и за дебютом в российском чемпионате Адиля Рами. Однако колоритный новобранец южан – бывший бойфренд Памелы Андерсон и чемпион мира -2018, не сыгравший ни минуты за трехцветных на мундиале в России – на игру с туляками заявлен не был. По словам Федотова, у центрального защитника есть небольшие проблемы с коленом, которые не позволяют ему тренироваться в основной группе.

Любопытной оказалась расцветка игровой формы сочинцев. Если до зимней паузы они в основном играли в белых футболках и синих трусах, то теперь все основные элементы обмундирования – за исключением белых гетр – были темно-голубого, почти синего цвета. И тем самым «курортники» еще в большей степени намекали на свои «родственные связи» с «головным предприятием» отрасли из Санкт-Петербурга.

Действительно, в стартовом составе «Сочи» вместе с Кокориным оказалось еще пять бывших игроков «Зенита» плюс воспитанник футбольной школы города на Неве Андрей Мостовой. Расстановку для них и их партнеров по команде Федотов выбрал привычную для себя: три центральных защитника, два опорника, два атакующих хавбека и единственный ярко выраженный нападающий.

«Арсенал», чья тактическая расстановка оказалась идентичной сочинской, вовсе не подстраивался под соперника и даже не собирался этого делать. Именно такую схему наставник «канониров» Игорь Черевченко использовал в начале декабря минувшего года, когда туляки за тур до зимней паузы идеально расправились в Москве с ЦСКА. Более того, в стартовом составе главный тренер сделал лишь две замены: в ворота вместо Егора Шамова вернулся Михаил Левашов (именитый новичок команды Юрий Лодыгин остался в запасе), а в дуэте инсайдов вместе с Сергеем Ткачевым появился Даниил Лесовой, вытеснивший из основы Игоря Горбатенко.

БЫСТРЫЙ ГОЛ ЛУЦЕНКО И НОВЫЙ ТРЕНД «ОТ КАШШАИ»

Лесовой в декабрьском поединке на «ВЭБ Арене» выступил в роли джокера, забив победный мяч после выхода на замену во втором тайме. Теперь же «Арсенал» решил не откладывать дело в долгий ящик. Но отличился на сей раз главный бомбардир туляков. Евгений Луценко красиво и своевременно рыбкой нырнул к мячу и отправил его головой в ворота Сослана Джанаева после отличной передачи от Сергея Ткачева с левого фланга.

Следующим достойным внимания эпизодом встречи стало удаление… одного из тренеров гостей Игоря Семшова. Арбитр Владислав Безбородов показал бывшему полузащитнику сборной России красную карточку, видимо, после «инструктажа с пристрастием», который устроил своим подопечным новый глава департамента судейства РФС Виктор Кашшаи. Иначе чем объяснить, что накануне в центральном матче тура аналогичной санкции уже в середине первого тайма (как и Семшов) был подвергнут главный тренер «Локомотива» Юрий Семин. Очевидно, что Кашшаи хочет сразу показать общественности какие-то первые плоды своей работы. Однако способ венгр выбрал, есть такое ощущение, не самый подходящий….

А затем настал черед и Кокорину напомнить о своем присутствии на газоне «Фишта». Сочинцам удалась быстрая атака левым флангом, Никита Бурмистров точно прострелил в район 11-метровой отметки, а набежавший нападающий обязан был забивать. Но Александр без намека на помехи со стороны защитников и Левашова ухитрился пробить выше перекладины.

В целом первая половина получилась не самой зрелищной и не порадовала немногочисленную публику на трибунах «Фишта» россыпью ударов и голевых моментов. Примерно такая же картина наблюдалась на поле и сразу после перерыва. Казалось, у хозяев напрашивались замены для оживления игры, тем более что на скамейке запасных остались Дмитрий Полоз, Александр Карапетян и Антон Заболотный. Но Федотов не спешил бросать в бой стратегические резервы.

НЕСОСТОЯВШИЙСЯ ХЕТ-ТРИК, ПОБЕДНЫЙ ДУБЛЬ

И оказался прав: «курортники» отыгрались усилиями стартового состава. А точнее – своего единственного нападающего. Кокорин, получив пас от Кирилла Заики, обыграл Гию Григалаву, с первой попытки не смог пробить Левашова, но успел к отскочившему от голкипера мячу раньше Максима Беляева и повторным ударом сравнял счет.

А буквально через минуту 91-й номер южан мог стать главным героем матча. Форвард оказался на ударной позиции в штрафной гостей, но Левашов справился с его ударом.

Игра после этого пошла гораздо живее – тулякам тоже было явно не с руки упускать три очка в поединке с аутсайдером чемпионата. Однажды Луценко опасно бил головой, но не попал в створ ворот. Показалось, что Черевченко несколько задержался с заменами, чтобы освежить действия своих подопечных в атаке. В то же время сочинцы, у которых аппетит явно проснулся во время еды, не оставляли попыток вырвать волевую победу.

Отменный момент сделать это был у Полоза на третьей минуте компенсированного времени. Дмитрий ворвался в огромную свободную зону справа и сильно пробил в ближний угол. Левашов успел подставить перчатки под летевший со скоростью пушечного ядра мяч и сохранил для «Арсенала», казалось, ничью.

Но Луценко был не согласен с таким раскладом. И уже перед самым финальным свистком в безобидной для хозяев ситуации чертиком из табакерки выскочил из-за спины Калугина, перехватил мяч под носом у Джанаева, сместился чуть влево и точно пробил в пустые ворота.

Это была настоящая драма для сочинцев и награда за желание биться до конца для туляков. И эта награда – три очка на выезде – позволяла «Арсеналу» укрепиться на чистом шестом месте в таблице РПЛ с отрывом от конкурентов в три очка.

РПЛ. 20-й тур

«Сочи» – «Арсенал» (Тула) – 1:2 (0:1)

Голы: Луценко (Ткачев), 5 – 0:1. Кокорин, 64 – 1:1. Луценко, 90+5 – 1:2

«Сочи»: Джанаев (к) – Заика (Маргасов, 79), Новосельцев, Мевля, Калугин, Набиуллин – Нобоа, Цаллагов – Бурмистров (Полоз, 79), Мостовой – Кокорин

«Арсенал»: Левашов – К.Комбаров (к), Бауэр, Беляев, Григалава, Альварес – Костадинов, Чаушич – Ткачев (Ломовицкий, 81), Лесовой (Э.Кангва, 86) – Луценко

Предупреждения: Бурмистров, 28. Заика, 51 – Костадинов, 74. Левашов, 90+4

Удаление: Семшов (тренер гостей), 20

Судья: Владислав Безбородов (Санкт-Петербург)

1 марта. Сочи. Олимпийский стадион «Фишт»