Суперкубок-2023 - в Казани! Как Россия собрала фулл-хаус

В понедельник было объявлено о том, что матч за Суперкубок УЕФА пройдет летом 2023 года на «Казань Арене». Разбираем различные аспекты этого решения.

АСПЕКТ ПЕРВЫЙ – ИСТОРИЧЕСКИЙ

Суперкубок УЕФА – тот самый единственный престижный футбольный трофей, который еще не разыгрывался на территории России. Матчи чемпионата Европы ожидаются в Санкт-Петербурге через три месяца. Мировое первенство, как и «разминочный» Кубок конфедераций, мы уже с успехом провели в 2018-м. Финалы Лиги чемпионов («МЮ» - «Челси» в 2008 году) и Кубка УЕФА («Парма» - «Марсель» в 1999-м) заглядывали в «Лужники». А еще один финал ЛЧ пожалует в 2021-м в Питер…

И вот, наконец, устранен последний пробел. Даже непонятно, о чем теперь мечтать. Разве что России в будущем доверят финал Кубка Либертадорес или азиатской Лиги чемпионов. А, может, Кубка Америки. Чем коронавирус не шутит?

АСПЕКТ ВТОРОЙ – ПЕРСПЕКТИВНЫЙ

Но появилась ли в России еще одна настоящая футбольная столица? Ответ неочевиден. УЕФА все последние годы приобщает к большому футболу отдаленные уголки континента. Суперкубок, отказавшись в 2012 году от постоянной прописки на стадионе «Луи II» в Монте-Карло, отправился в увлекательное путешествие по городам и весям. Трофей разыгрывался в Праге, Кардиффе, Тбилиси, Тронхейме, Скопье, Таллине и Стамбуле, а перед тем, как пожаловать в Казань, побывает в Порту и Белфасте.

В общем, проведение Суперкубка в столице Татарстана - скорее аванс на будущее, дополнительный стимул поднять интерес к футболу в регионе. А это, увы, актуальная проблема. «Казань Арена» на домашних матчах «Рубина» редко заполнялась даже на треть, а в нынешнем сезоне и вовсе перестала быть домом для клуба, который временно вернулся на старенький «Центральный». Причина поразительна - после проведенного осенью чемпионата мира… по рабочим профессиям футбольный газон современной арены списали в утиль до лета с формулировкой «восстановлению не подлежит».

Вот вам и футбольный регион… К сожалению, спорт номер один пока так и не выиграл конкуренцию за казанского болельщика у хоккея и, возможно, даже волейбола. Поэтому сейчас на нового главного тренера «Рубина» Леонида Слуцкого возложена особо важная миссия: вернуть победные традиции, заложенные когда-то Курбаном Бердыевым.

С этой точки зрения Суперкубок для Казани как нельзя кстати. Неслучайно Слуцкий уже рассыпается в комплиментах в адрес УЕФА за принятое решение. С прицелом на такой матч руководство республики наверняка поможет «Рубину» уже в нынешнем сезоне избавиться от еврокубкового бана, наложенного за нарушение финансового фэйр-плей, в следующем - замахнуться на путевку в Лиге Европы, затем - на победу в этом турнире, чтобы получить шанс поспорить за Суперкубок в 2023-м.

Утопия? В какой-то степени. Но почему бы и не попробовать сделать сказку былью, имея перед собой вполне конкретную и осязаемую цель? И инвестиции в «Рубин» Слуцкого точно пошли бы на пользу всему отечественному футболу. Обострение конкуренции РПЛ не помешает.

АСПЕКТ ТРЕТИЙ – ПОЛИТИЧЕСКИЙ

Выбор УЕФА в пользу Казани удивляет лишь с учетом последних событий в мировом спорте. Нет, речь не о массовой отмене соревнований из-за глобальной эпидемии – будем верить, что через три с половиной года об этой смертельной заразе никто и не вспомнит. Просто еще пару месяцев назад Россия рисковала стать спортивным изгоем после известного решения ВАДА. Зарубежные СМИ тогда со смаком и довольной ухмылкой составляли длиннющие списки турниров, которые пришлось бы отбирать у России вслед за медалями нарушителей допинговых норм. А что мы получаем в итоге?

Шли недели и месяцы, а международные федерации, которым делегировали права самостоятельно принимать решения в отношении России, не торопились рубить сплеча. В частности, было объявлено, что четырем играм футбольного Евро-2020 в Питере ничего не угрожает. И вот теперь нам доверяют Суперкубок УЕФА. Ну не фантастика ли?!

Если раньше вопрос ставился «отбирать или отставлять России уже назначенное?», то теперь запреты ВАДА вообще никого не волнуют. И это, согласитесь, дорогого стоит. Значит, наша страна, по крайней мере, в футболе остается серьезной и уважаемой величиной. Пользуясь покерной терминологией, с Суперкубком УЕФА мы собрали фулл-хаус. Вот бы так и в других видах спорта вроде биатлона и прочего…