Пьерлуиджи Коллина: Меня взяли в судьи потому, что у меня глаза навыкате

«НЕ ПОЛУЧАЮ УДОВОЛЬСТВИЕ ОТ ФУТБОЛА»

– За свою жизнь вы раздали множество интервью. Какой вопрос вам лучше не задавать?

– Вы его не зададите. (Улыбается.) Ведь вы не итальянская пресса. А на родине меня перед каждым крупным турниром спрашивали, что я предпочел бы: выход сборной Италии в финал или свое участие в этом финале. Это самый глупый вопрос на свете! Отсудить финал чемпионата мира – мечта любого арбитра. Никто от такого не откажется. И я счастлив, что мне выпала честь работать на решающем матче первенства планеты 2002 года.

– Как судьи смотрят футбол?

– На поле я никогда не позволял себе воспринимать игру глазами болельщика. А перед телевизором обычно сижу вот так. (Изображает прильнувшего к экрану человека.) Теперь, когда отвечаю за судей в ФИФА, просмотр любого матча – крайнее напряжение, предельная концентрация и внимание к мельчайшим деталям.

– Можете хотя бы про себя восхититься блестящим ударом, необычным финтом?

– Нет, я все это пропускаю. И комбинации меня не волнуют. Не люблю отвлекаться на второстепенные вещи.

– И никогда никому не аплодируете?

– Это вообще исключено.

– Профессиональная деформация?

– Я сужу с 17 лет. Деформировался уже давно. (Улыбается.)

– Но вы же не получаете удовольствие от футбола!

– Да, мне сложно смотреть футбольный матч, не напрягаясь. Поэтому, когда хочу расслабиться, выбираю баскетбол.

«НА ПОЛЕ ВСЕГДА БОЛЕЛ ТОЛЬКО ЗА СЕБЯ»

– Судья должен сам играть в футбол, иметь опыт выступлений?

– Принято считать, что тому, кто играл на профессиональном уровне, судить легче. Но важнее не опыт, а понимание футбола. Плюс – с каждым годом большее значение приобретает физическая форма. Сегодня арбитры более атлетичные, чем в мое время.

– Вас тянет на футбольное поле – погонять мяч, посудить?

– Когда работал судьей, поигрывал в футбол с друзьями. У нас в Италии была сборная арбитров, мы проводили благотворительные матчи против команд актеров… Сегодня я для этого уже староват. Спина болит, так что предпочитаю футбол на трибуне или у телевизора.

– Вы упомянули о любви к баскетболу. Там есть болельщицкие предпочтения?

– Да. Болею за «Фортитудо» из Болоньи. Вот это настоящее увлечение. А футбол для меня – работа. Здесь я тоже болельщик, искренний, но… болельщик самого себя, сам себе команда. И, кстати, я не верю, что футболисты за кого-то болеют. У них тоже работа. Ну, как можно играть против команды, к которой испытываешь болельщицкие пристрастия? Это же невозможно!

В Италии действует правило: нельзя судить игру команды из города, в котором живешь сейчас. При этом не важно, где ты родился, рос, учился. Меня в 2004 году назначили на стыковой матч серий А и В между «Болоньей» и «Пармой». Это была ответная игра, в Болонье. И хотя я вырос, учился в этом городе, у меня не возникло даже малейшего желания «помочь своим». На футбольном поле я всегда болел только за себя.

«НЕ НАДО ОПИРАТЬСЯ ТОЛЬКО НА ЗДРАВЫЙ СМЫСЛ»

– Большинство футболистов – мультимиллионеры. Как заставить их уважать арбитра?

– Знаете, почему меня в свое время взяли в судьи? Главная причина – у меня глаза навыкате. Улучшенный обзор. И волосы на глаза не спадают… Ну а если серьезно, у меня никогда не было проблем с игроками на поле. Это же не зависит от твоего заработка. Я всегда старался оставаться собой, был искренним в общении. И улыбка, и суровое выражение лица – все это был я. Игроки это ценят. Когда видят перед собой простого человека, который готовится к матчам и хочет во всем разобраться. Поэтому меня сразу приняли.

– Но как стать арбитром в 17 лет? Вы же были моложе всех на поле.

– Это важный момент. Уже в 17 я был готов брать ответственность на себя. В школе над тобой есть учителя, в семье – старшие брат и сестра, родители, в команде – капитан. А судья, если все не так, должен принимать решения сам. И я этому научился.

– Считается, что хороший судья не должен быть заметен на поле. Но вы же были звездой!

– Не согласен, что лучший судья – тот, кого не видно. Назначил три пенальти – тебя видно. Лишь бы эти пенальти были по делу… Но арбитр, конечно, не должен стремиться быть главным героем. Он на службе у игры, оказывает услугу командам.

– Часто приходится слышать, что единых стандартов судейства не существует. В разных странах судят по-разному.

– Так везде и футбол разный.

– Но здравый смысл подсказывает, что…

– Для судьи нет такого понятия. Если я буду опираться исключительно на здравый смысл, одна из команд понесет из-за этого урон.

«СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ – ВЫСОКИЙ РИСК»



– Арбитр может вести личный инстаграм?

– У меня нет аккаунта. Ни в инстаграме, ни в фейсбуке, ни в твиттере. Вы не поверите – даже ТикТок у меня не установлен!

– Откуда про ТикТок знаете?

– Ехал в Россию, в газетах прочитал, что он у вас популярен… Вообще, ФИФА не запрещает арбитрам иметь свои страницы. Но во время турниров о них надо забыть. Социальные сети – это очень высокий риск.

– Вы когда-нибудь испытывали страх на поле?

– Бывало. Когда поначалу судил любительский футбол, видел болельщиков домашней команды, избивавших своих игроков. Думал, что же будет со мной, если их команда проиграет?.. Ну а во время серьезной карьеры больше переживал, чтобы в голову не прилетела монета с верхнего яруса трибун. Это действительно опасно и страшно. Некоторым моим коллегам не повезло.

– Если футболист побежал на вас с кулаками, как отреагировали бы?

– Такого не бывало. Но насилие – это действительно проблема. Сегодня такое особенно часто происходит в молодежном футболе. Надо что-то делать.

– Когда-нибудь забывали карточки в раздевалке?

– Не поверите, часто. Особенно перед вторым таймом. Бывает, вымокнешь под дождем, переоденешься – и забудешь… Но проблема решалась быстро: подходил к четвертому судье, резервному, и говорил: «Дай карточки!» Однако у коллег бывало и по-другому. Помню, один судья просто резко поднимал руку. Так резко, что все понимали: это предупреждение, хотя карточки в руке не было.

«РАЗРАБАТЫВАЕМ «ЛАЙТОВЫЙ» ВАР»

– Ваше отношение к системе ВАР?

– Это ребенок, который только научился ходить… Я вспоминаю ноябрь 2014 года, когда в Белфасте состоялась первая встреча с судьями по этой теме. И вот, всего за пять лет мы пришли к технологии, которая используется в 36 турнирах. И хорошо работает!

Однако все новое нуждается в совершенствовании. Еще лет через пять все люди привыкнут к ВАР. Да, паузы пока разрушают ритм игры, порой спорный эпизод надо последовательно посмотреть с шести камер. Каждая – 20 секунд, а на поле две минуты – вечность. Значит, надо придумать, как ускорить процесс.

Другая задача – сделать использование ВАР более дешевым. Сейчас пытаемся разработать лайтовую версию. Для тех, кто не может позволить себе сверхвысокие технологии.

– А роботы когда-нибудь смогут судить?

– Ответить с позиций сегодняшнего дня сложно: мы уже делаем то, о чем 10 лет назад и не думали… Думаю, искусственный интеллект и машинное обучение могли бы пригодиться в футболе. Но по полю робот бегать точно не будет. Летать над игроками в виде дрона? Тоже вряд ли.

– Были игры в вашей карьере, когда ВАР не помешал бы?

– Конечно. Все в этом мире ошибаются. В том числе – футбольные судьи. Когда есть что-то, позволяющее избежать ошибок, тебе спокойнее.

«В РОССИИ НЕТ ПРОБЛЕМ С АРБИТРАМИ»

– В некоторых видах спорта судья в микрофон объясняет свои решения. Может, и в футболе такое ввести?

– Не люблю сравнений футбола с другими видами. Хотя, иногда объяснить свое решение – это полезно.

– Так почему бы судьям не давать флеш-интервью после матчей наравне с игроками и тренерами?

– Нет, это сложно. Судья в этот момент еще испытывает стресс. Лучше пусть пояснения дает стоящая над ним организация, а не конкретный арбитр.

– Российских судей давно не назначают на крупные турниры. Сергей Карасев отработал всего один матч на домашнем чемпионате мира…

– Карасев – молодой. И я считаю, что для него это уже серьезный результат. Если подтвердит свой уровень, в будущем получит еще много возможностей проявить себя. И вообще, я не вижу проблем с судьями в России.