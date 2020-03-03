Пьерлуиджи Коллина: Меня взяли в судьи потому, что у меня глаза навыкате - Советский спорт
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03 марта 2020 15:00ФутболЯременко Николай

Пьерлуиджи Коллина: Меня взяли в судьи потому, что у меня глаза навыкате

Один из самых известных в истории футбольных арбитров посетил Москву по приглашению платежной системы «Мир».

«НЕ ПОЛУЧАЮ УДОВОЛЬСТВИЕ ОТ ФУТБОЛА»

За свою жизнь вы раздали множество интервью. Какой вопрос вам лучше не задавать?
– Вы его не зададите. (Улыбается.) Ведь вы не итальянская пресса. А на родине меня перед каждым крупным турниром спрашивали, что я предпочел бы: выход сборной Италии в финал или свое участие в этом финале. Это самый глупый вопрос на свете! Отсудить финал чемпионата мира – мечта любого арбитра. Никто от такого не откажется. И я счастлив, что мне выпала честь работать на решающем матче первенства планеты 2002 года.

Как судьи смотрят футбол?
– На поле я никогда не позволял себе воспринимать игру глазами болельщика. А перед телевизором обычно сижу вот так. (Изображает прильнувшего к экрану человека.) Теперь, когда отвечаю за судей в ФИФА, просмотр любого матча – крайнее напряжение, предельная концентрация и внимание к мельчайшим деталям.

Можете хотя бы про себя восхититься блестящим ударом, необычным финтом?
– Нет, я все это пропускаю. И комбинации меня не волнуют. Не люблю отвлекаться на второстепенные вещи.

И никогда никому не аплодируете?
– Это вообще исключено.

Профессиональная деформация?
– Я сужу с 17 лет. Деформировался уже давно. (Улыбается.)

Но вы же не получаете удовольствие от футбола!
– Да, мне сложно смотреть футбольный матч, не напрягаясь. Поэтому, когда хочу расслабиться, выбираю баскетбол.

«НА ПОЛЕ ВСЕГДА БОЛЕЛ ТОЛЬКО ЗА СЕБЯ»

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Судья должен сам играть в футбол, иметь опыт выступлений?
– Принято считать, что тому, кто играл на профессиональном уровне, судить легче. Но важнее не опыт, а понимание футбола. Плюс – с каждым годом большее значение приобретает физическая форма. Сегодня арбитры более атлетичные, чем в мое время.

Вас тянет на футбольное поле – погонять мяч, посудить?
– Когда работал судьей, поигрывал в футбол с друзьями. У нас в Италии была сборная арбитров, мы проводили благотворительные матчи против команд актеров… Сегодня я для этого уже староват. Спина болит, так что предпочитаю футбол на трибуне или у телевизора.

Вы упомянули о любви к баскетболу. Там есть болельщицкие предпочтения?

– Да. Болею за «Фортитудо» из Болоньи. Вот это настоящее увлечение. А футбол для меня – работа. Здесь я тоже болельщик, искренний, но… болельщик самого себя, сам себе команда. И, кстати, я не верю, что футболисты за кого-то болеют. У них тоже работа. Ну, как можно играть против команды, к которой испытываешь болельщицкие пристрастия? Это же невозможно!

В Италии действует правило: нельзя судить игру команды из города, в котором живешь сейчас. При этом не важно, где ты родился, рос, учился. Меня в 2004 году назначили на стыковой матч серий А и В между «Болоньей» и «Пармой». Это была ответная игра, в Болонье. И хотя я вырос, учился в этом городе, у меня не возникло даже малейшего желания «помочь своим». На футбольном поле я всегда болел только за себя.

«НЕ НАДО ОПИРАТЬСЯ ТОЛЬКО НА ЗДРАВЫЙ СМЫСЛ»

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Большинство футболистов – мультимиллионеры. Как заставить их уважать арбитра?
– Знаете, почему меня в свое время взяли в судьи? Главная причина – у меня глаза навыкате. Улучшенный обзор. И волосы на глаза не спадают… Ну а если серьезно, у меня никогда не было проблем с игроками на поле. Это же не зависит от твоего заработка. Я всегда старался оставаться собой, был искренним в общении. И улыбка, и суровое выражение лица – все это был я. Игроки это ценят. Когда видят перед собой простого человека, который готовится к матчам и хочет во всем разобраться. Поэтому меня сразу приняли.

Но как стать арбитром в 17 лет? Вы же были моложе всех на поле.

– Это важный момент. Уже в 17 я был готов брать ответственность на себя. В школе над тобой есть учителя, в семье – старшие брат и сестра, родители, в команде – капитан. А судья, если все не так, должен принимать решения сам. И я этому научился.

Считается, что хороший судья не должен быть заметен на поле. Но вы же были звездой!
– Не согласен, что лучший судья – тот, кого не видно. Назначил три пенальти – тебя видно. Лишь бы эти пенальти были по делу… Но арбитр, конечно, не должен стремиться быть главным героем. Он на службе у игры, оказывает услугу командам.

Часто приходится слышать, что единых стандартов судейства не существует. В разных странах судят по-разному.
– Так везде и футбол разный.

Но здравый смысл подсказывает, что…
– Для судьи нет такого понятия. Если я буду опираться исключительно на здравый смысл, одна из команд понесет из-за этого урон.

«СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ – ВЫСОКИЙ РИСК»

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Арбитр может вести личный инстаграм?
– У меня нет аккаунта. Ни в инстаграме, ни в фейсбуке, ни в твиттере. Вы не поверите – даже ТикТок у меня не установлен!

Откуда про ТикТок знаете?
– Ехал в Россию, в газетах прочитал, что он у вас популярен… Вообще, ФИФА не запрещает арбитрам иметь свои страницы. Но во время турниров о них надо забыть. Социальные сети – это очень высокий риск.

Вы когда-нибудь испытывали страх на поле?
– Бывало. Когда поначалу судил любительский футбол, видел болельщиков домашней команды, избивавших своих игроков. Думал, что же будет со мной, если их команда проиграет?.. Ну а во время серьезной карьеры больше переживал, чтобы в голову не прилетела монета с верхнего яруса трибун. Это действительно опасно и страшно. Некоторым моим коллегам не повезло.

Если футболист побежал на вас с кулаками, как отреагировали бы?
– Такого не бывало. Но насилие – это действительно проблема. Сегодня такое особенно часто происходит в молодежном футболе. Надо что-то делать.

Когда-нибудь забывали карточки в раздевалке?
– Не поверите, часто. Особенно перед вторым таймом. Бывает, вымокнешь под дождем, переоденешься – и забудешь… Но проблема решалась быстро: подходил к четвертому судье, резервному, и говорил: «Дай карточки!» Однако у коллег бывало и по-другому. Помню, один судья просто резко поднимал руку. Так резко, что все понимали: это предупреждение, хотя карточки в руке не было.

«РАЗРАБАТЫВАЕМ «ЛАЙТОВЫЙ» ВАР»

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Ваше отношение к системе ВАР?
– Это ребенок, который только научился ходить… Я вспоминаю ноябрь 2014 года, когда в Белфасте состоялась первая встреча с судьями по этой теме. И вот, всего за пять лет мы пришли к технологии, которая используется в 36 турнирах. И хорошо работает!

Однако все новое нуждается в совершенствовании. Еще лет через пять все люди привыкнут к ВАР. Да, паузы пока разрушают ритм игры, порой спорный эпизод надо последовательно посмотреть с шести камер. Каждая – 20 секунд, а на поле две минуты – вечность. Значит, надо придумать, как ускорить процесс.

Другая задача – сделать использование ВАР более дешевым. Сейчас пытаемся разработать лайтовую версию. Для тех, кто не может позволить себе сверхвысокие технологии.

А роботы когда-нибудь смогут судить?
– Ответить с позиций сегодняшнего дня сложно: мы уже делаем то, о чем 10 лет назад и не думали… Думаю, искусственный интеллект и машинное обучение могли бы пригодиться в футболе. Но по полю робот бегать точно не будет. Летать над игроками в виде дрона? Тоже вряд ли.

Были игры в вашей карьере, когда ВАР не помешал бы?
– Конечно. Все в этом мире ошибаются. В том числе – футбольные судьи. Когда есть что-то, позволяющее избежать ошибок, тебе спокойнее.

«В РОССИИ НЕТ ПРОБЛЕМ С АРБИТРАМИ»

В некоторых видах спорта судья в микрофон объясняет свои решения. Может, и в футболе такое ввести?
– Не люблю сравнений футбола с другими видами. Хотя, иногда объяснить свое решение – это полезно.

Так почему бы судьям не давать флеш-интервью после матчей наравне с игроками и тренерами?
– Нет, это сложно. Судья в этот момент еще испытывает стресс. Лучше пусть пояснения дает стоящая над ним организация, а не конкретный арбитр.

Российских судей давно не назначают на крупные турниры. Сергей Карасев отработал всего один матч на домашнем чемпионате мира…
– Карасев – молодой. И я считаю, что для него это уже серьезный результат. Если подтвердит свой уровень, в будущем получит еще много возможностей проявить себя. И вообще, я не вижу проблем с судьями в России.

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