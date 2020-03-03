«Позор жирным котам из УЕФА!» Соцсети – о решении отдать Суперкубок-2023 Казани

Под новостью на официальном твиттере УЕФА сразу посыпались комментарии. Преимущественно – негативные. Многие открыто обвиняют Россию в подкупе УЕФА.

TheVoiceofGod: – Интересно было узнать, сколько русские заплатили УЕФА, чтобы получить еще один большой футбольный финал? Стоп коррупция!

DanielRose: – Позор жирным котам из УЕФА!

Некоторые обращают внимание на культурные особенности Казани и ее географическое положение.

Human1951: – Как можно проводить Суперкубок в городе, где ненавидят черных и геев?!

TheVoiceofGod: – Всего-навсего 3600 миль от Парижа. Ничего не скажешь, хороший выбор УЕФА…

Samtucker: – Путешествие в Казань в 2023 году станет кошмаром болельщика.

Ответственность за «скандальное» решение возлагают на президента УЕФА Александра Чеферина, который якобы продолжает дело Йозефа Блаттера.

Paulcrabb: – Понятно, что в офис УЕФА занесли конверты. Не думал, что времена Блаттера вернуться так скоро.

Кто-то откровенно язвит, демонстрируя при этом неплохие знания об истории стадиона, где когда-то проводился чемпионат мира по водным видам спорта.

Nookie: – «Казань Арена» – это же лучший бассейн России. Самое место для Суперкубка.

А один пользовать потроллил УЕФА за «кривое» фото «Казань Арены» у новости про Суперкубок.

LeeHendle: – Я не понял, стадион построен на склоне холма?

Впрочем, в этом потоке «русофобии» встречаются и сообщения в поддержку выбора УЕФА.

BestHealth4You: – Странно читать комментарии с обвинениями в адрес России. Выбор УЕФА доказывает, что УЕФА вне политики. Казань – отличное место для проведения Суперкубка. Не надо мешать санкции с футболом.

Звучит как глас вопиющего в пустыне.