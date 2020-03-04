Российский ответ коронавирусу - футбольное поле без травы

КАКОЕ ЕЩЕ «УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО»?

Российский футбол не перестает удивлять. На этот раз – последовательностью принятия решений. Причиной переноса кубкового четвертьфинала между «Шинником» и «Уралом» стало неудовлетворительное состояние газона. Это выяснилось за четыре часа до стартового свистка…

А вот предыстория. «Шинник» готовился к открытию сезона (в ФНЛ первые весенние туры пройдут уже после Кубка) в стандартном режиме, выложив фотографии с тренировки за сутки до матча. Уже на этих изображениях качество газона, мягко говоря, вызывало вопросы. Однако делегат встречи поставил полю оценку «удовлетворительно» и дал добро на проведение игры.

Спустя несколько часов после этого в Ярославль пожаловали гости с Урала. И они сразу по приезде на стадион усомнились в том, можно ли играть на таком «огороде» без риска получить травму. Свои сомнения они опубликовали в социальных сетях, высказав претензии делегату. Но тот был непреклонен: матчу быть!

ОБЪЯСНИМЫЕ ЭМОЦИИ ИВАНОВА

Президент «Урала» Григорий Иванов подчеркивал, что его команду, по сути, вынуждают играть. И в свойственной ему резкой манере выражал недоумение, почему в Ярославле нельзя было подготовить нормальный газон, ставя в пример «Екатеринбург Арену».

Время шло, перенос ничто не предвещало, как вдруг, за четыре часа до стартового свистка функционеров все-таки осенило: на сайте РФС появилось официальное заявление о переносе. При этом на «Шинник» была возложена обязанность возместить «Уралу» часть расходов.

Такой поворот событий поверг Иванова в шок. Президент «Урала» назвал все это издевательством. По его мнению, еще десять дней назад можно было убедиться, что стадион в Ярославе не успеют подготовить к Кубку. «Так зачем мы вхолостую сюда прилетели? - возмутился Иванов. - Нам спутали все карты! С какой стати делегат накануне игры оценил газон на «троечку»? А пострадал в итоге «Урал».

Такие бурные эмоции легко понять. Конечно, с решением о переносе игры РФС затянул. Не было никакого смысла откладывать решение на среду. Подвергать футболистам риску «поломаться» на таком поле - преступление. Примерно как ввести здорового человека в палату больных коронавирусом.

Да уж, между РПЛ и Европой - все-таки огромная разница. А что будет, если, не дай бог, зловещий вирус опутает нашу страну, как Италию?