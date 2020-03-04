«К ЧМ-2022 РФС построит штаб-квартиру. Ищем место»

«КОНТРАКТ С ЧЕРЧЕСОВЫМ ПОДПИШЕМ В МАРТЕ»

– На заседание совета был приглашен главный тренер сборной России Станислав Черчесов. Новый контракт с ним уже согласован? – вопрос Дюкову.

– Сегодня обсуждали только подготовку команды к чемпионату Европы и итоги состоявшейся накануне жеребьевки Лиги наций. Что касается контракта, то доработаем его в самое ближайшее время. Остались детали. Планируем подписать соглашение в марте.

«МАТЧЕЙ БЕЗ ЗРИТЕЛЕЙ НЕ БУДЕТ»

– В РПЛ могут начать переносить матчи в связи с коронавирусом – по примеру итальянцев?

– Могу сказать одно – без зрителей играть точно не будем. Но, конечно, всегда надо иметь план «Б». Возможные переносы, отмены – прерогатива не РФС и РПЛ, а местных властей, которые отвечают за здоровье населения.

«ЯРОСЛАВЛЬ ПОКАЗАЛ, КАК КЛУБЫ ФНЛ ГОТОВЫ К РПЛ»

– Как восприняли перенос кубкового четвертьфинала «Шинник» – «Урал» из-за плохого состояния газона в Ярославле?

– Поле подготовили так, как подготовили. Возможно, не надо было накануне проводить там тренировку. Будем надеяться, что к 18 марта проблема будет устранена – и в этот день матч «Шинник» – «Урал» состоится в Ярославле. А, может, проведем игру в другом городе. Вот наглядный пример того, как клубы ФНЛ готовы к РПЛ. На самом деле немногим на данный момент под силу пройти лицензирование.

«ОБЪЕМ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПОВЫСИЛСЯ НА 60-70 ПРОЦЕНТОВ»

– Мы внимательно заслушали доклад Черчесова, – отметил Михельсон. – Тренер сборной рассказал о подготовительном цикле. Также на совете обсудили стратегию развития нашего футбола до 2030 года. Как обычно, поднимался вопрос о бюджете. Задача – побольше заработать и поменьше потратить. Наш футбол нуждается в более жесткой финансовой дисциплине.

– Какова при этом динамика?

– По сравнению с предыдущими годами объем финансирования повысился на 60-70 процентов.

– Что еще обсуждали?

– По стратегии было много вопросов. Некоторые корректировки внесем на следующем заседании. Также было решено к чемпионату мира 2022 году построить новую штаб-квартиру РФС. Осталось найти место.