Андрей Червиченко: В нашей стране чудес все возможно. Даже футбольные откаты

– Вы верите в существование клуба, который в первой части сезона-2019/20 «откатил» с зарплат своих же футболистов 250 миллионов рублей?

– У нас страна чудес. Поэтому ничего исключать нельзя. Но я не верю, что в такую схему, если она существует, могут быть включены все футболисты. Вряд ли речь идет об «эпидемии», скорее это статистическая погрешность. Кто-то с кем-то мог договориться, но не массово.

И это точно невозможно в частном клубе. Только в бюджетных. Когда есть конкретный хозяин, он за такими вещами тщательно следит.

А вообще, все эти теории заговора часто рождаются на пустом месте. Мы же слышим, как одна команда якобы договорилась сдать матч другой. И меня в таких ситуациях всегда интересует, что будет, если договорившиеся вдруг разругаются? Кто-то возвращает деньги? Или они вместе идут в суд?

– Когда были президентом «Спартака», о таких откатных схемах в клубах РПЛ слышали?

– По зарплатам с таким не сталкивался. А вот всякие манипуляции с трансферами были возможны. Часто доходило до судов между игроками и агентами. Ведь агентские, как правило, закладываются в контракт с клубом. Но составить документ можно по-разному, там есть всякие юридические хитрости.

– Автор последней сенсации не конкретизировал, какой клуб имел в виду. Молва заподозрила «Тамбов», но там все отрицают, приводя цифры. Как думаете, мы узнаем правду, если подозрения имеют под собой основания?

– Не хочу гадать. Но если кто-то из участников возможного сговора проговорится в публичном пространстве, будет интересно. Противоположной стороне некуда деться. Непонятно, как потом требовать обещанные деньги за вторую часть сезона.