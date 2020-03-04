Георгий Джикия: Конфликт в подтрибунном помещении исчерпан

– Была хорошая игра, соперник отличный, немного на нервах все прошло. Но самое главное, что мы победили. Поздравляю всех болельщиков с этим.

– Во втором тайме показалось, что игра не затянется до дополнительного времени. Почему все-таки не получилось забить?

– Были хорошие моменты, но не удалось их реализовать. Не скажу, что у ЦСКА во втором тайме были какие-то моменты. Просто не получилось забить. Вот и все.

– Пенальти не хотелось быть, потому что у ЦСКА в воротах играл Игорь Акинфеев?

– Я вообще пенальти не бью.

– Было видно по вашей команде, что не хотите доводить игру до серии пенальти.

– Поэтому мы и забили мяч.

– Две победы в дерби за пять дней. Можно сказать, что «Спартак» возродился?

– Давайте не будем говорить громких и высокопарных слов, но, конечно, приятно, когда ты выигрываешь у «Динамо», а потом у ЦСКА. Но эйфории у нас никакой нет. Впереди ждет сложная игра. Мы идем от матча к матчу и посмотрим, что будет дальше.

– Когда ваша команда осталась в меньшинстве, что сказали команде? Ваш взгляд был очень красноречив.

– Красноречив он был из-за того, что у нас было удаление. Но судейство я не хочу обсуждать. Считаю, удаление было не по делу. Но все это уже в прошлом. Главное, что мы выиграли. Понятное дело, потом мы собирались в круг, главный тренер сказал пару слов, но ничего сверхъестественного никто не говорил. Понятно, что надо было в меньшинстве доигрывать встречу, и желательно забить, и мы это сделали.

– Что случилось в подтрибунном помещении в перерыве матча? Там потолкались Ребров и Фернандес.

– Были эмоции. Это вполне нормально. Все ребята завелись. Это часть футбола, тем более в дерби «Спартак» – ЦСКА. Поэтому сильно не надо обращать на это внимание. Был конфликт, но он уже исчерпан. Ребята потом пожали друг другу руки.

– «Спартак» сыграл свой самый крутой матч в этом сезоне?

– То, что было до зимней паузы и после нее – это совсем разный футбол. Посмотрим, что будет впереди. Тогда можно будет сравнивать. Слава богу, что все подкрепляется результатом.

– «Зениту» вы проиграли два раза в сезоне, и теперь выпадает шанс сыграть с ним в третий раз. Есть настрой на реванш?

– Конечно, есть. Но этот матч будет еще не скоро, поэтому мы готовимся к «Краснодару».

– Как себя чувствует Зелимхан Бакаев?

– Он сейчас у врачей делает обследование. Я позже ему напишу.