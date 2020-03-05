Гончаренко не пожал руку Тедеско из-за коронавируса

Очень горячо стали обсуждать болельщики «теплое» рукопожатие между тренерами команд ЦСКА и «Спартак» после окончания матча. Между тем только горячие сектантские головы могут требовать осуждения Виктора Гончаренко, якобы отказавшегося поздравить своего визави.

Коронавирус бушует в мире и не щадит никого. Даже если у тебя еще не диагностированы симптомы страшного заболевания, это еще не значит, что ты здоров. А раз так, то окружающие должны помнить об основных правилах безопасности. Да, медицинскую маску надевать нельзя на стадионе – есть правила, введенные МВД. И трибуны, как на митинге, предполагают возможность полной идентификации всех. Значит, остается что? Правильно! Свести к минимумы все контакты. Рукопожатие резко повышает риск заболеть. С утра была новость о казаках, которым запретили целовать друг друга, целовать священников и целовать иконы. И ведь никто не посочувствует им: как жить-то теперь? Что за жизнь без столь привычных любому казаку процедур?

Виктор Гончаренко – человек современный. И если иные горячие головы пишут, что кубковая игра была похожа на секс без презерватива, когда главное – это всепоглощающая страсть, а о последствиях задумываешься только потом, то тренер должен быть чуть более рассудительным. Он заранее показал тренеру красно-белых, что хочет соблюсти дистанцию. Он не бежал от него, не хамил, не показывал какой бы то ни было палец, что мы могли бы обрисовать как агрессию. Отмахивался он тоже очень грамотно, не поворачиваясь к потенциально больному насильнику.

Тедеско родом из Италии – страны, где коронавирус сейчас бушует с огромной силой. До 3 апреля отменены все спортивные соревнования со зрителями. Он прекрасно должен быть осведомлен о том, какие способы защиты существуют сейчас. Но он пренебрег доводами разума, он побежал хватать и обнимать с трудом вырывающегося Гончаренко.

А поди разбери, с чего Тедеско красный такой? От состояния аффекта, в котором пребывает у кромки поля, или от температуры?

В общем, Вы как хотите, а я полностью на стороне армейского тренера. Спартаковского решительно осуждаю и жду, хватит ли решимости у комитета по этике.