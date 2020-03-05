Владимир Быстров: Судья не поставил чистый пенальти в ворота ЦСКА, но дерби не испортил

– Ну, как вам игра? Супер?

– Матч высочайшего уровня. Я, как, думаю, и все, получил огромное удовольствие от просмотра. Игроки обеих команд – молодцы. И армейцы, и спартаковцы.

– Ожидали такого резвого старта от «Спартака»?

– Два быстрых гола не удивили. Было понятно, что на волне успеха в матче с «Динамо» хозяева попробуют сразу захватить инициативу. Да, «Спартак» мог не реализовать моменты. Но то, что эти моменты, скорее всего, появятся, читалось. С другой стороны, ЦСКА, в отличие от «Динамо», показал, что умеет держать удар. Классной игре способствовала атмосфера дерби. Хороший газон, полные трибуны. Играй – не хочу!

– И все-таки ошибок в обороне было многовато.

– Да ошибки в любой игре случаются. Важно – как ты на них реагируешь. ЦСКА ответил двумя голами. А тот же Жиго после своего ляпа исправился, накрыв потом удар Шкурина.

– Вопрос по судейству. Была ли рука в штрафной у армейца?

– Наверное, это все-таки пенальти. Игровое расстояние позволяло убрать руку с траектории полета мяча. С другой стороны, может, и хорошо, что судья не свистнул, дав командам выяснить, кто действительно сильнее. Все-таки неправильно решать судьбу такого матча подобным 11-метровым.

– «Спартак» вырвал победу, оставшись в меньшинстве. Удаление Эсекиэля Понсе было по делу?

– И тут я с арбитром согласен. В динамике эпизод тянул на желтую, а она у Понсе была вторая. Наверное, по видеоповтору можно было бы изменить решение, но, повторюсь, сразу после столкновения создалось впечатление, что Понсе отмахнулся от соперника. И тут надо винить не судью, а это дурацкое правило, запрещающее пользоваться ВАР в ситуациях с желтыми карточками. Бредятина! Почему нельзя потратить 30 секунд на перепроверку? В целом, судейство было на высоком уровне. Дерби оно не испортило.

– В полуфинале «Спартак» сыграет с «Зенитом». Каким получится матч 23 апреля?

– За это время может многое измениться. Но хотелось бы уверить такую же зрелищную игру. Сегодня мы получили от Кубка все, что нужно нашему футболу.

– За кого будете переживать в полуфинале? Обе команды вам не чужие.

– Сейчас я эксперт, а не болельщик. Мне интересно смотреть футбол. Особенно такой, какой показали «Спартак» и ЦСКА.