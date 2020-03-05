Юран разгромил Игнашевича. И хочет в Лигу Европы? - Советский спорт
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05 марта 2020 21:35ФутболМощенко Захар

Юран разгромил Игнашевича. И хочет в Лигу Европы?

«Химки» под руководством Сергея Юрана в четвертьфинале Кубка России не оставили шансов «Торпедо» и сделали шаг к еврокубкам.

ЮРАН НАЧАЛ С КУБКА ФНЛ

Кубковые четвертьфиналы РФС распределил по двум игровым дням. В среду в Москве, Грозном и Ярославле событий, в том числе и скандального характера, хватало с лихвой. Где-то встречу вообще переносили из-за жуткого состояния газона, где-то едва не дошло до фанатских разборок, а где-то в центре обсуждения оказалось судейство. Плюс к тому в обоих состоявшихся играх дело дошло до дополнительного времени, что дополнительно подогрело и без того горячую атмосферу на стадионах в Тушино и столице Чечни.

Зато сутки спустя в Химках никаких эксцессов не ожидалось. Подмосковный клуб и «Торпедо» к зимней паузе еще находились в группе лидеров ФНЛ, однако в какой-то момент почти синхронно дали понять, что к повышению в классе не стремятся. У автозаводцев, видимо, все упирается в отсутствие собственной арены, которая будет реконструироваться еще не один год. А химчане под соусом отсутствия инвестора, способного прокормить клуб в премьер-лиге, даже расстались с прежним главным тренером Андреем Талалаевым. Которого буквально через несколько дней сменил Сергей Юран.

Новый наставник в интервью нашему изданию, правда, обмолвился, что задачу побеждать в каждом матче никто с команды не снимал, и футболисты должны побиться по крайней мере за премиальные. А там дальше по весне будет видно: вдруг нежданный инвестор объявится – и можно будет бросаться в омут РПЛ с головой.

Свое второе пришествие в «Химки» Юран ознаменовал завоеванием трофея. Пусть и не самого пафосного, но все же: подмосковная команда выиграла ежегодно проводящийся на Кипре Кубок ФНЛ, в котором участвуют не только клубы второго по рангу дивизиона, но и представители российской футбольной элиты. В нынешнее межсезонье, например, до Пафоса добрались «Урал», «Тамбов» и «Крылья Советов».

В финальном поединке «Химки» с неприличным счетом 7:0 разгромили «Тамбов», однако стоит сделать поправку на то, что накануне матча основной состав дебютанта РПЛ вместе с главным тренером Сергеем Первушиным отбыл с Кипра, и за трофей вышли побороться игроки из ближайшего резерва и находящиеся на просмотре футболисты.

ИТАЛЬЯНСКИЕ СХЕМЫ НА «АРЕНЕ ХИМКИ»

И тем не менее, сверхубедительная победа «Химок» впечатляет. А главное – она случилась ровно неделю назад, а значит, должна была создать отличный психологический фон для подопечных Юрана накануне важного четвертьфинала Кубка России. Инвестор инвестором, а завоевать второй по значимости трофей отечественного футбола никому не помешает. Это ведь еще и место в групповом турнире Лиги Европы, а под такую цель можно и приличное финансирование для клуба выбить.

Впрочем, вернемся к делам чисто футбольным. Гости на «Арене Химки» должны были чувствовать себя как дома: активных болельщиков черно-белых оказалось на трибунах раз в десять больше – тысячи полторы против от силы полутора сотен поклонников красно-черных. Зато хозяева приготовили самый настоящий перформанс, продемонстрировав огромное изображение футболиста в форме подмосковного клуба с кубком в руках и подписью: «Побеждать, несмотря ни на что!»

В тактической дуэли тренеров (а противостоял Юрану совсем недавно сменивший профессию Сергей Игнашевич, правда, пока не имеющий лицензии категории Pro, а потому вынужденно делегировавший основные полномочия по ходу игры Николаю Савичеву) обнаружилось, что оба специалиста следят за последними веяниями футбольной моды. И «Химки», и «Торпедо» придерживались весьма популярной ныне в итальянской серии А расстановки с тремя защитниками, двумя опорными хавбеками, парой инсайдов и вингерами, действующими по всей бровке. Собственно, тот же Юран в упомянутом интервью нашему изданию рассказывал, какую тактическую схему предпочитает и какие для этой схемы требуются исполнители.

У гостей в стартовом составе оказалось несколько известных персон. Например, в центре полузащиты с капитанской повязкой вышел Александр Рязанцев, а роль одного из атакующих полузащитников исполнял бывший армеец Астемир Гордюшенко. Слева в обороне расположился Валерий Кичин, знакомый по выступлениям за команды Дмитрия Аленичева, в частности, «Енисей». А вот Игорь Лебеденко и Сергей Шустиков остались на скамейке запасных.

Впрочем, и «Химки» стали пристанищем для нескольких игроков, засветившихся в элитном дивизионе, – вратаря Дмитрия Хомича, центрального полузащитника Александра Трошечкина, атакующего хавбека Аршака Коряна.

СОЛО ТРОШЕЧКИНА, СОЛО КОРЯНА

В первой половине игра была примерно равной и практически без голевых моментов. В одном из эпизодов Юран даже схлопотал от арбитра желтую карточку – а вы говорите, что этот Кубок никому не нужен! Химчане, реализовав свой полумомент (защитник Дмитрий Тихий головой отправил мяч в ворота гостей после розыгрыша углового), попытались доказать обратное.

А сразу после перерыва на весьма приличном газоне «Арены Химки» и вовсе стало жарко и совсем не скучно. Трошечкин сначала забил сам, а затем помог отличиться Дмитрию Баркову: форвард хозяев отправил мяч в ворота примерно в том же стиле – «рыбкой», как это сделал Евгений Луценко в матче «Арсенала» в Сочи в минувший уик-энд.

А в промежутке между этими двумя голами свой гол забило и «Торпедо». Один из лучших бомбардиров ФНЛ Иван Сергеев все сделал грамотно и своевременно, ударом из-под защитника поставив в тупик Хомича.

Преимущество в два мяча вовсе не гарантировало «Химкам» спокойной жизни. Минут за двадцать до конца второго тайма Сергей Божин несильным, но коварным ударом головой (помните гол Домагоя Виды в ворота Игоря Акинфеева опять же в сочинском четвертьфинале чемпионата мира?) попал в штангу. А вскоре еще один розыгрыш «стандарта» едва не помог автозаводцам сократить отставание в счете до минимума.

Однако концовка встречи расставила все по своим местам. Теперь тот же номер, что и Трошечкин, исполнил Корян. Сперва он на своем левом фланге эффектно разобрался с защитниками и точно пробил в дальний угол, а затем прорвался к лицевой и сделал нацеленную передачу на Артема Поляруса, которому не составило труда довершить разгром «Торпедо».

Команда Сергея Юрана уверенно шагнула в полуфинал Кубка России, где встретится с победителем отложенного матча «Шинник» – «Урал».

Кубок России. 1/4 финала

ФК «Химки» – «Торпедо» (Москва) – 5:1 (1:0)
Голы: Тихий, 27 – 1:0. Трошечкин (Боженов), 47 – 2:0. Сергеев (Галоян), 56 – 2:1. Барков (Трошечкин), 57 – 3:1. Арш.Корян, 82 – 4:1. Полярус (Арш.Корян), 85 – 5:1
«Химки»: Хомич (к) – Тихий, Данилкин, Гапон – Боженов, Трошечкин, Мартусевич, Смирнов – Арш.Корян (Георгиевский, 88), Полярус (К.Алиев, 86) – Барков (Конате, 81)
«Торпедо»: Ботнарь – Шоркин, Божин, Кичин – Самсонов, Рязанцев (к), Лях (Галоян, 46), Адаев – Руденко (Лебеденко, 74), Гордюшенко (Кертанов, 84) – Сергеев
Предупреждения: Мартусевич, 32. Юран (главный тренер), 34. Конате, 89 – Гордюшенко, 23. Руденко, 34. Галоян, 58
Судья: Евгений Кукуляк (Калуга)
5 марта. Химки. Стадион «Арена Химки»

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