Дмитрий Селюк: Люди, желающие убрать Семина из «Локо», болеют за «Спартак» и ЦСКА - Советский спорт
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06 марта 2020 20:30ФутболГригорьевская Юлия

Дмитрий Селюк: Люди, желающие убрать Семина из «Локо», болеют за «Спартак» и ЦСКА

Известный футбольный агент прокомментировал высказывания генерального директора «Локо» Василия Кикнадзе в большом интервью, которое тот дал нескольким СМИ.

– Читали интервью Кикнадзе?
– Да.

– В нем гендиректор «Локомотива» заявил, что в апреле пройдет совет директоров, который, наряду с Семиным, рассмотрит и других кандидатов на пост главного тренера. Что об этом думаете?
– Ситуация очень странная. Вроде как «Локомотив» борется в премьер-лиге за второе место. И тут начинается: то увольняют Семина, то не увольняют… Ощущение такое, будто результат внутри клуба никого не интересует. И у меня возникает вопрос: а в связи с чем планируют рассматривать других кандидатов? За три года Семин завоевал больше трофеев, чем за предыдущие десять лет все тренеры команды вместе взятые. И самая важная деталь за эти три года клуб заработал 60 миллионов евро призовых. В то время, пока некоторые, типа Ильи Геркуса, над которым скоро будет суд, выносили деньги из «копилки».

Такие разговоры в разгар сезона мешают?
Конечно. В отношении Вадима Евсеева, Виктора Гончаренко, Доменико Тедеско, Валерия Карпина так вопрос не ставится. Только для Семина делается исключение. Но разве «Локомотив» сейчас самая плохая команда?..

Не представляю, что собирается рассматривать совет директоров. Со стороны все это выглядит, будто кто-то внутри клуба желает убрать главного тренера. Видимо, эти люди болеют за «Спартак», ЦСКА, «Краснодар». Они хотят, чтобы в команду пришел кто-то другой – и «Локомотив» еще лет десять ничего не выиграл.

Надеюсь, что болельщики вмешаются. Принесут на трибуны баннеры в поддержку Юрия Палыча. И тогда еще посмотрим, кто покинет клуб раньше – главный тренер или генеральный директор.

Вы не преувеличиваете болельщицкий фактор?
Он всегда важен. Ведь в футбол играют ради людей. И я надеюсь, что здравый смысл возобладает, будет найден компромисс. Кикнадзе – грамотный менеджер, Семин – грамотный тренер. Его увольнение стало бы трагедией не только для «Локомотива», но и для всего чемпионата. Да, порой Семин кричит, танцует, бегает, но ведь за это и любят футбол. РПЛ не должна терять такого тренера.

Судя по всему, вы склоняетесь к оптимистическому прогнозу?
Да. В клубе должны со всем разобраться. Ясно же, что претензии к Семину лишены оснований. Зато хотелось бы спросить Кикнадзе, зачем он привел в «Локо» того же Мурило, который стоил три миллиона евро, не считая приличной зарплаты. Это хорошее приобретение? Мурило реально помогает команде? Или его сейчас можно перепродать с выгодой? Нет.

Или взять трансфер Гжегожа Крыховяка. Да, он один из лучших в «Локомотиве», но вложенные в поляка 12 миллионов – не самое эффективное бизнес-решение. Это невозвратные инвестиции. Нет ничего хорошего и в том, чтобы продолжать платить огромную зарплату Федору Смолову, пока он играет за «Сельту». И играет, кстати, все меньше и меньше.

Что еще бросилось в глаза в интервью Кикнадзе?
Он говорит, что хотел видеть в команде Эрана Захави. Но израильтянину 33 года и он не успел бы адаптироваться, как пришлось бы искать на рынке другой вариант… А зачем подписывать новый контракт с 34-летним Ведраном Чорлукой? Да в команде уже полно ребят, которые по возрасту догоняют Семина!

Кикнадзе косвенно признал, что Семин заблокировал трансфер Алексея Миранчука в «Милан». Это было правильное решение?
У Миранчука в контракте довольно небольшая сумма отступных. По сути, он может в любой момент уйти. Так что Семин ничего не мог заблокировать. Это какие-то басни.

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