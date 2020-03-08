Возвращение Конте, серия Роналду, коронавирус и другие интриги итальянской «классики»

НЕУБЕДИТЕЛЬНЫЙ «ЮВЕ»

Все последние годы команда из Турина без особых проблем брала чемпионский титул, привозя преследователям огромную фору. Но с приходом на пост главного тренера Маурицио Сарри у «Юве» возникли проблемы не только в Лиге чемпионов, но и на внутренней арене.

Да, туринцы по-прежнему лидируют в серии А. Но их игра и результаты (даже без учета поражения от «Лацио» в Суперкубке Италии) давно не впечатляют. Вот и сам Сарри уже открыто говорит о кризисе, добавляя, что ему не всегда удается донести до игроков свои идеи. Очевидно, контакт тренера с командой нарушен.

Пусть владельцы «Юве» даже после сенсационного проигрыша «Лиону» в первом матче 1/8 финала ЛЧ не спешат критиковать Сарри, предпосылок для его отставки по итогам сезона хватает. Если туринцы пропустят вперед себя «Лацио» или «Интер» (которые совсем близко), увольнение тренера будет неизбежно. И на горизонте уже замаячила фигура Пепа Гвардиолы…

СТАТИСТИКА ПРОТИВ «ИНТЕРА»

В отличие от Сарри, Антонио Конте успешно вернулся в серию А после «командировки» в АПЛ. «Интер» быстро наладил игру и стабилизировал результаты, качественно поработав на трансферном рынке. Ромелу Лукаку (17 голов в чемпионате) достойно заменил уехавшего в Париж Мауро Икарди. А зимой миланцы усилились Кристианом Эриксеном, Виктором Мозесом и Эшли Янгом. Сам бог велел побиться за скудетто с «Юве», отставание от которого составляет 6 очков при одном матче в запасе.

Против «Интера» в воскресенье – только статистика. Туринцев черно-синие не побеждали с сентября 2016 года, когда прервали четырехлетнюю безвыигрышную серию. В общем, «Юве» для команды Конте крайне неудобный соперник. Правда, если верить тем же цифрам, сейчас как раз прошло четыре года, чтобы опять взять верх.

А ведь миланцы вполне могли подойти к суперматчу с лучшими турнирными показателями. В последнее время они теряли очки на ровном месте. Вспомните ничьи с «Кальяри» и «Лечче», а также домашнее поражение в Кубке от «Наполи». Но в воскресенье в Турине проигрывать «Интеру» нельзя. Иначе прощай, чемпионская гонка!

ФУТБОЛ ПРИ ПУСТЫХ ТРИБУНАХ

В Италии, как известно, бушует эпидемия коронавируса, которая влияет и на футбол. После того, как заразу вроде бы подцепил футболист в серии С, матчи решено проводить без зрителей. Деньги за билеты болельщикам при этом не вернут, зато покажут все трансляции по общедоступному ТВ (хотя весь футбол на Апеннинах - платный). А игра «Юве» и «Интера» была перенесена на неделю вперед - 1-го на 8-е марта.

«Интер» проблема затронула особо, ведь Милан стал одним из очагов коронавируса. Игроки болгарского «Лудогорца», гостившие на прошлой неделе на «Сан-Сиро» в рамках Лиги Европы, приехали на стадион в защитных масках… Наверняка будут приняты дополнительные меры предосторожности и участниками матча в Турине. Вообще, «Юве» - «Интер» на пустом стадионе – это та еще экзотика.

Не исключено, кстати, что чемпионат Италии остановят на некоторое время, если эпидемия обострится. Тем важнее в воскресенье обоим соперникам добыть три очка – для укрепления турнирных позициях перед возможным экстренным перерывом.

КРЕСТНЫЙ ОТЕЦ В ТУРИНЕ

Нынешний наставник «Интера» отыграл за «Юве» почти 300 матчей, завоевав 15 трофеев, в том числе – за победы в Лиге чемпионов и Кубке УЕФА. В качестве тренера Конте выигрывал с туринцами три чемпионата. Так что Крестный отец (одно из прозвищ Антонио) – культовый персонаж на «Ювентус Стэдиуме». И для него предстоящий матч сверхпринципиален.

Наверняка Конте мечтает взять у «Юве» реванш за поражение в первом круге, когда миланцы открыли счет, но пропустили решающий мяч от Гонсало Игуаина в самой концовке. С тех пор выбор исполнителей в «Интере» заметно расширился,а «Юве» сдал. Самое время брать туринцев «тепленькими».

Да и личное противостояние Конте с Сарри имеет большое значение. Ранее второй сменил первого в «Челси». Теперь оба бьются за звание лучшего в родной стране, стартовав прошлым летом, по сути, «с нуля».

НЕУТОМИМЫЙ КРИШТИАНУ

Кризис «Юве» – кризисом, но это не мешает Криштиану Роналду стабильно забивать. В прошлом туре португалец повторил рекорд Габриэля Батистуты и Фабио Квальяреллы, отличившись в 11-м матче серии А подряд! На его счету уже 21 гол – столько же, сколько было за весь предыдущий сезон. Так что обороне «Интера» надо быть начеку.

Неудача в Лионе наверняка добавила Роналду спортивной злости. А высокая ответственность ему никогда и нигде не мешала. Да, Сарри утратил контроль над командой, но Криштиану-то готов тащить партнеров за собой к новым победам. Что в серии А, что в Лиге чемпионов. На него сейчас у болельщиков «Юве» вся надежда.

Да и желание побить рекорд Батистуты-Квальяреллы – разве не стимул?