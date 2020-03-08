Кокорин? Заболотный! «Сочи» выиграл первый матч под руководством Федотова

УСТРАШАЮЩАЯ ЗАЯВКА СОЧИНЦЕВ

Заявка клуба с Черноморского побережья начинает выглядеть устрашающе для соперников, пополняясь все новыми достаточно громкими именами. Вслед за Александром Кокориным и Адилем Рами (чемпион мира-2018 в составе сборной Франции, правда, пока не совсем здоров, а потому находится в глубоком резерве) тренерский штаб Владимира Федотова получил в свое распоряжение полузащитника Жанелли Имбюла.

27-летний полузащитник имеет конголезские корни, однако на юношеском и молодежном уровне выступал за сборную Франции, а кроме того, имеет бельгийский паспорт и теоретически может сыграть за «красных дьяволов». Клубная карьера Имбюла выглядит еще более пестро. После подписания контракта со «Стоук Сити» четыре года назад хавбек путешествовал по арендам, проведя по сезону в «Тулузе», «Райо Вальекано» и «Лечче».

Впрочем, за итальянский клуб Жанелли почти не играл – в его активе всего три матча, и вот теперь футбольная судьба занесла его в Россию, в ряды аутсайдера премьер-лиги. Причем «Сочи» смог заявить Имбюла уже за пределами зимнего трансферного окна, которое закрылось 22 февраля. Однако пока и этот новичок южан, как и Рами, в заявку на матч с «Уралом» не попал.

После обиднейшего поражения неделей ранее от «Арсенала» Федотов не отказался от стратегического принципа построения тактической схемы (с тремя центральными защитниками), но внес несколько изменений в состав, а также по-иному расставил акценты в группе атаки. Но для начала в оборонительной линии был полностью заменен левый блок: привезший тулякам победный гол Никита Калугин и авантюрный Эльмир Набиуллин отправились в запас, уступив место в основе Ивану Миладиновчиу с Тимофеем Маргасовым. Одно уточнение: оба составили связку на правом краю обороны, а на левый фланг переместились Иван Новосельцев и Кирилл Заика.

А впереди свой шанс получил Антон Заболотный, составивший связку нападающих с Кокориным. Правда, этого шанса могло и не быть, если бы не четвертая желтая карточка, полученная в поединке с «Арсеналом» Никитой Бурмистровым, который тогда выглядел одним из лучших в составе «курортников».

А вот наставник «Урала» Дмитрий Парфенов практически полностью повторил состав, в прошлом туре едва не обыгравший в столице армейцев. Лишь Павел Погребняк на сей раз вышел на поле с первых минут вместо Андрея Панюкова.

КОКОРИН В ТЕНИ ДРУГИХ ЭКС-ПИТЕРЦЕВ

Игра в первой половине получилась равной, но по большей части бестолковой. Обе команды старались проходить центр поля за счет коротких и средних передач, а дальше у них возникали сложности. Вроде бы наличие фактурных форвардов располагало к большому количеству фланговых навесов, однако ни сочинцы, ни уральцы особо этим оружием не пользовались. А попытки пробиться в штрафную за счет рывков и передач в свободные зоны были безуспешными.

Интересно, что Кокорин, уходя от назойливой опеки екатеринбургских защитников, чаще смещался на правый фланг, где пытался завязать комбинации с подключавшимися Маргасовым и Кристианом Нобоа. Однако большинство этих комбинаций в лучшем случае приносило хозяевам угловые – их в первой половине «курортники» подали шесть. И один из них увенчался голом. Нобоа подал справа, голкипер Ярослав Годзюр сумел отразить удар, но мяч отскочил к Андрею Мостовому, который без помех переправил его в ворота. Арбитр Михаил Вилков некоторое время потратил на прослушивание подсказок от судей VAR, но в итоге гол засчитал.

Дело было за десять минут до перерыва, а ранее дважды делал заходы на гол Заболотный. В обоих случаях серьезные габариты ему не понадобились. В первом эпизоде Антон довольно технично обработал мяч в правом секторе чужой штрафной и, находясь под острым углом, попытался низом пробить в дальний угол – мяч прошел мимо цели. А второй момент, казалось, точно завершится голом, поскольку Заболотный наносил удар, войдя в штрафную прямо по центру, однако кто-то из защитников «Урала» успел подставить ногу, и мяч после рикошета улетел намного выше перекладины.

Как видим, Кокорин по итогам первого тайма явно не тянул на роль главного героя матча. Заболотный был, по крайней мере, заметнее и острее, а Мостовой и вовсе записал на свой счет забитый мяч.

Парфенов после перерыва попытался обострить игру своей комады впереди, выпустив бывшего армейца Дмитрия Ефремова и переместив Николая Димитрова с левого фланга на правый. Однако «шмели» по-прежнему выглядели несколько заторможенными, особенно на фоне приободрившихся хозяев.

«УРАЛ» МОГ ПОЛУЧИТЬ И БОЛЬШЕ

А затем настал момент, когда очевидная несобранность обернулась для «Урала» вторым пропущенным голом. Гости так долго разыгрывали удар от ворот и выводили мяч со своей трети поля, что попали под экспресс-прессинг соперника. Мостовой накрыл защитника, заблокировав его передачу, сам догнал мяч у лицевой линии и сделал передачу на линию штрафной. Заболотный сделал скидку на Заику, который обводящим ударом из-за пределов штрафной не оставил Годзюру шансов.

Безусловно, южане проводили эту встречу намного собраннее и без грубых ляпов в обороне, сделав выводы после поражения от «Арсенала». Но с какими же перепадами играет в этом сезоне «Урал»! Команда Дмитрия Парфенова может обыграть в Москве «Спартак» и заставить спасать ничью ЦСКА – и в то же время способна допустить провалы, как это было против «Локомотива» (0:4) или теперь в Сочи.

Поражение уральцев выглядело безнадежным не по счету, а по сути – настолько блеклой предстала атака гостей. Впрочем, и по счету вполне мог случиться разгром, если бы Мостовой за десять минут до финального свистка навесным ударом головой попал в дальний угол ворот, а не в штангу после навеса Александра Карапетяна слева.

Карапетян, кстати, вышел на замену на заключительные четверть часа игрового времени вместо славно потрудившегося Заболотного. Помимо двух голевых моментов у Антона в этом матче есть результативная передача, и если Владимир Федотов будет и впредь давать форварду приличное игровое время, кто знает, может быть, и Станислав Черчесов вновь пришлет Заболотному вызов в сборную.

А заодно пример Антона должен послужить хорошей мотивацией для того же Кокорина. Вот как надо пользоваться шансом, который дает тебе судьба!

В самой концовке «Урал» все-таки встрепенулся, и Сослану Джанаеву даже пришлось тащить мяч из-под перекладины после дальнего выстрела Ефремова. Но этот эпизод уже не мог повлиять на итоговый результат. «Сочи» одержал первую победу под руководством Федотова, и теперь лишь на два очка – при одной игре в запасе – отстает от зоны невылета из РПЛ.

РПЛ. 21-й тур

«Сочи» – «Урал» (Екатеринбург) – 2:0 (1:0)

Голы: Мостовой, 35 – 1:0. Заика (А.Заболотный), 63 – 2:0

«Сочи»: Джанаев (к) – Маргасов, Миладинович, Мевля, Новосельцев, Заика (Набиуллин, 90+3) – Нобоа, Цаллагов – А.Заболотный (Карапетян, 75), Мостовой (Полоз, 89) – Кокорин

«Урал»: Годзюр – Кулаков (к), Поляков, Вилюш, Золотов – Бумаль (Аугустиняк, 75) – Кухарчик (Ефремов, 54), Егорычев, Бикфалви, Димитров (Эль-Кабир, 78) – Погребняк

Предупреждения: Цаллагов, 90 – Бумаль, 70. Бикфалви, 87

Судья: Михаил Вилков (Нижний Новгород)

8 марта. Сочи. Олимпийский стадион «Фишт»