Кокорин? Заболотный! «Сочи» выиграл первый матч под руководством Федотова - Советский спорт
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08 марта 2020 19:00ФутболМощенко Захар

Кокорин? Заболотный! «Сочи» выиграл первый матч под руководством Федотова

Все ждали подвигов от бывшего обитателя «Бутырки» во втором матче за «Сочи», однако на первый план вышли совсем другие переселенцы на Черноморское побережье с берегов Невы.

УСТРАШАЮЩАЯ ЗАЯВКА СОЧИНЦЕВ

Заявка клуба с Черноморского побережья начинает выглядеть устрашающе для соперников, пополняясь все новыми достаточно громкими именами. Вслед за Александром Кокориным и Адилем Рами (чемпион мира-2018 в составе сборной Франции, правда, пока не совсем здоров, а потому находится в глубоком резерве) тренерский штаб Владимира Федотова получил в свое распоряжение полузащитника Жанелли Имбюла.

27-летний полузащитник имеет конголезские корни, однако на юношеском и молодежном уровне выступал за сборную Франции, а кроме того, имеет бельгийский паспорт и теоретически может сыграть за «красных дьяволов». Клубная карьера Имбюла выглядит еще более пестро. После подписания контракта со «Стоук Сити» четыре года назад хавбек путешествовал по арендам, проведя по сезону в «Тулузе», «Райо Вальекано» и «Лечче».

Впрочем, за итальянский клуб Жанелли почти не играл – в его активе всего три матча, и вот теперь футбольная судьба занесла его в Россию, в ряды аутсайдера премьер-лиги. Причем «Сочи» смог заявить Имбюла уже за пределами зимнего трансферного окна, которое закрылось 22 февраля. Однако пока и этот новичок южан, как и Рами, в заявку на матч с «Уралом» не попал.

После обиднейшего поражения неделей ранее от «Арсенала» Федотов не отказался от стратегического принципа построения тактической схемы (с тремя центральными защитниками), но внес несколько изменений в состав, а также по-иному расставил акценты в группе атаки. Но для начала в оборонительной линии был полностью заменен левый блок: привезший тулякам победный гол Никита Калугин и авантюрный Эльмир Набиуллин отправились в запас, уступив место в основе Ивану Миладиновчиу с Тимофеем Маргасовым. Одно уточнение: оба составили связку на правом краю обороны, а на левый фланг переместились Иван Новосельцев и Кирилл Заика.

А впереди свой шанс получил Антон Заболотный, составивший связку нападающих с Кокориным. Правда, этого шанса могло и не быть, если бы не четвертая желтая карточка, полученная в поединке с «Арсеналом» Никитой Бурмистровым, который тогда выглядел одним из лучших в составе «курортников».

А вот наставник «Урала» Дмитрий Парфенов практически полностью повторил состав, в прошлом туре едва не обыгравший в столице армейцев. Лишь Павел Погребняк на сей раз вышел на поле с первых минут вместо Андрея Панюкова.

КОКОРИН В ТЕНИ ДРУГИХ ЭКС-ПИТЕРЦЕВ

Игра в первой половине получилась равной, но по большей части бестолковой. Обе команды старались проходить центр поля за счет коротких и средних передач, а дальше у них возникали сложности. Вроде бы наличие фактурных форвардов располагало к большому количеству фланговых навесов, однако ни сочинцы, ни уральцы особо этим оружием не пользовались. А попытки пробиться в штрафную за счет рывков и передач в свободные зоны были безуспешными.

Интересно, что Кокорин, уходя от назойливой опеки екатеринбургских защитников, чаще смещался на правый фланг, где пытался завязать комбинации с подключавшимися Маргасовым и Кристианом Нобоа. Однако большинство этих комбинаций в лучшем случае приносило хозяевам угловые – их в первой половине «курортники» подали шесть. И один из них увенчался голом. Нобоа подал справа, голкипер Ярослав Годзюр сумел отразить удар, но мяч отскочил к Андрею Мостовому, который без помех переправил его в ворота. Арбитр Михаил Вилков некоторое время потратил на прослушивание подсказок от судей VAR, но в итоге гол засчитал.

Дело было за десять минут до перерыва, а ранее дважды делал заходы на гол Заболотный. В обоих случаях серьезные габариты ему не понадобились. В первом эпизоде Антон довольно технично обработал мяч в правом секторе чужой штрафной и, находясь под острым углом, попытался низом пробить в дальний угол – мяч прошел мимо цели. А второй момент, казалось, точно завершится голом, поскольку Заболотный наносил удар, войдя в штрафную прямо по центру, однако кто-то из защитников «Урала» успел подставить ногу, и мяч после рикошета улетел намного выше перекладины.

Как видим, Кокорин по итогам первого тайма явно не тянул на роль главного героя матча. Заболотный был, по крайней мере, заметнее и острее, а Мостовой и вовсе записал на свой счет забитый мяч.

Парфенов после перерыва попытался обострить игру своей комады впереди, выпустив бывшего армейца Дмитрия Ефремова и переместив Николая Димитрова с левого фланга на правый. Однако «шмели» по-прежнему выглядели несколько заторможенными, особенно на фоне приободрившихся хозяев.

«УРАЛ» МОГ ПОЛУЧИТЬ И БОЛЬШЕ

А затем настал момент, когда очевидная несобранность обернулась для «Урала» вторым пропущенным голом. Гости так долго разыгрывали удар от ворот и выводили мяч со своей трети поля, что попали под экспресс-прессинг соперника. Мостовой накрыл защитника, заблокировав его передачу, сам догнал мяч у лицевой линии и сделал передачу на линию штрафной. Заболотный сделал скидку на Заику, который обводящим ударом из-за пределов штрафной не оставил Годзюру шансов.

Безусловно, южане проводили эту встречу намного собраннее и без грубых ляпов в обороне, сделав выводы после поражения от «Арсенала». Но с какими же перепадами играет в этом сезоне «Урал»! Команда Дмитрия Парфенова может обыграть в Москве «Спартак» и заставить спасать ничью ЦСКА – и в то же время способна допустить провалы, как это было против «Локомотива» (0:4) или теперь в Сочи.

Поражение уральцев выглядело безнадежным не по счету, а по сути – настолько блеклой предстала атака гостей. Впрочем, и по счету вполне мог случиться разгром, если бы Мостовой за десять минут до финального свистка навесным ударом головой попал в дальний угол ворот, а не в штангу после навеса Александра Карапетяна слева.

Карапетян, кстати, вышел на замену на заключительные четверть часа игрового времени вместо славно потрудившегося Заболотного. Помимо двух голевых моментов у Антона в этом матче есть результативная передача, и если Владимир Федотов будет и впредь давать форварду приличное игровое время, кто знает, может быть, и Станислав Черчесов вновь пришлет Заболотному вызов в сборную.

А заодно пример Антона должен послужить хорошей мотивацией для того же Кокорина. Вот как надо пользоваться шансом, который дает тебе судьба!

В самой концовке «Урал» все-таки встрепенулся, и Сослану Джанаеву даже пришлось тащить мяч из-под перекладины после дальнего выстрела Ефремова. Но этот эпизод уже не мог повлиять на итоговый результат. «Сочи» одержал первую победу под руководством Федотова, и теперь лишь на два очка – при одной игре в запасе – отстает от зоны невылета из РПЛ.

РПЛ. 21-й тур

«Сочи» – «Урал» (Екатеринбург) – 2:0 (1:0)

Голы: Мостовой, 35 – 1:0. Заика (А.Заболотный), 63 – 2:0

«Сочи»: Джанаев (к) – Маргасов, Миладинович, Мевля, Новосельцев, Заика (Набиуллин, 90+3) – Нобоа, Цаллагов – А.Заболотный (Карапетян, 75), Мостовой (Полоз, 89) – Кокорин

«Урал»: Годзюр – Кулаков (к), Поляков, Вилюш, Золотов – Бумаль (Аугустиняк, 75) – Кухарчик (Ефремов, 54), Егорычев, Бикфалви, Димитров (Эль-Кабир, 78) – Погребняк

Предупреждения: Цаллагов, 90 – Бумаль, 70. Бикфалви, 87

Судья: Михаил Вилков (Нижний Новгород)

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