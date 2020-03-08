Кверквелия удалился, но Гилерме взял пенальти и спас для «Локомотива» победу (видео)

«ЛОКО» БЕЗ СЕМИНА

Оба клуба свои первые весенние матчи завершили вничью – железнодорожники взяли очко в Санкт-Петербурге, грозненцы в скандальной игре «Ростов» не смогли победить дома. Из стана москвичей все чаще просачиваются в прессу намеки на то, что Юрий Семин летом покинет свой пост, и для него главным аргументом сохранить свою позицию может стать только билет в Лигу чемпионов. Подопечные Игоря Шалимова и вовсе после победы «Крыльев Советов» в Казани (1:0) оказались в прямой зоне вылета. Поэтому и тем, и другим в этой встрече была жизненно необходима победа.

Гости вышли на матч на фоне усталости. В среду они дома принимали «Зенит» в рамках Кубка России (1:2) и были очень близки к сенсации, но все же не сдержали Юрия Жиркова в дополнительное время. Так что большинство футболистов отбегали по 120 минут. В то же время железнодорожники спокойно готовились в 21-му туру – они вылетели из Кубка еще в сентябре.

Хозяевам пришлось играть без своего главного тренера на скамейке. Семин был удален в Петербурге и эту встречу вынужден был пропустить из-за дисквалификации (он смотрел матч из ложи). Вместо него команду временно возглавлял его помощник Олег Пашинин. В отсутствие сверхэмоционального Семина в технической зоне москвичей было непривычно тихо. Его сменщик спокойно наблюдал за происходящим.

ГЛУШАКОВ В ЧЕРКИЗОВО

Хотя нервничать было от чего. Грозненцы ничуть не испугались грозного соперника и с первых минут стали действовать агрессивно, чему в том числе способствовал и выход в старте двоих нападающих Андреса Понсе и Владимира Ильина. Россиянин, правда, занял позицию на правом фланге атаки. Таким образом, Шалимов отзеркалил схему москвичей 4-2-3-1.

Впрочем, «Ахмат» при Шалимове как раз всегда играет по такой расстановке, тогда как именно команда Семина в прошлом туре играла в три центральных защитника. Главной проблемой грозненцев стало отсутствие главной ударной силы Бернарда Бериши, зарабатывавшего пенальти в обеих официальных играх весны. Вместо него на левом фланге атаки появился Евгений Харин. Ну, и отметим возвращение в Черкизово экс-капитана «Локо» Дениса Глушакова. Местные болельщики, как могли, настраивали его на результативный удар различными оскорбительными скандированиями.

Несмотря на одинаковую расстановку, использовали ее команды по-разному. «Ахмат» старался больше владеть мячом (в первом тайме 54% на 46%), комбинируя на чужой половине поля (пять ударов из семи нанесены из пределов штрафной). Атаками гостей дирижировал прекрасно видящий поле Олег Иванов, но им отчетливо не хватало скорости принятия решений. Москвичи дисциплинированно возвращались к своим воротам и не позволяли легко себя проходить. Лишь раз Бенедикт Хеведес потерял в своей зоне подключившегося Максима Ненахова. Тот технично перебрасывал Гилерме, но вратарю удалось перевести мяч через перекладину.

VAR ДВАЖДЫ ПОМОГ «АХМАТУ»

Красно-зеленые, в свою очередь, действовали более вертикально и старались быстрее доставлять мяч в чужую штрафную, вскрывая оборону во флангах/полуфлангах. Так были проведены самые запоминающиеся атаки. В дебюте встречи Эдер ворвался в штрафную справа и выкатил мяч под удар Алексею Миранчуку, но тот сразу бить не стал и момент упустил.

В середине тайма Гжегож Крыховяк даже забил, как Миранчук справа вытянул на себя Харина и распорол зону передачей на Рифата Жемалетдинова, чью передачу в центр после отскока от Эдера со второй попытки реализовал поляк. Правда, перед повторным ударом Крыховяк случайно задел мяч рукой, и VAR подсказал Кириллу Левникову (это был его первый матч аж с июля), что засчитывать гол нельзя. А на исходе получаса все тот же фланг (за него отвечал новичок Мирослав Богосавац) вспорол Миранчук, оформивший результативную передачу на Эдера. Два очень похожих по структуре атаки эпизода.

Гол сбил гостям дыхание. «Локо» завладел инициативой и должен был забивать второй мяч после того, как Исмаэл, находясь в стенке в штрафной, отмахнулся от мяча рукой. Левников лично прибежал смотреть повтор на мониторе, но неожиданно для многих показал на угловой. Таким образом, оба решения после просмотра VAR оказались в пользу «Ахмата», но если первое не вызывает сомнений, то второе … дискуссионно.

БЛЕСТЯЩИЙ МАТЧ МАГКЕЕВА

После перерыва Крыховяк и Станислав Магкеев (4 отбора, 4 перехвата – лидер команды по обоим показателям) стали плотнее закрывать Иванова и Исмаэла, и гости лишились диспетчеров, продвигающих мяч через центр поля. Они стали грешить длинными верховыми забросами на Понсе или Харина, но им было очень тяжело соперничать Соломоном Кверквелией и Ведраном Чорлукой. Разрушив игру соперника, железнодорожники стали чаще владеть мячом. Картина игры заметно изменилась. Хозяева практически не выпускали соперника за центральную линию.

«Локо» не воспользовался своим преимуществом. В финальной стадии москвичи все так же адресовали мяч во фланг и оттуда пытались вывести кого-то из партнеров на завершающий удар, но им банально не хватало точности. В конце концов, москвичи устали и сбились на длинные забросы на Эдера, которому хватает физических сил, но не хватает техники, чтобы зацепиться за мяч и адресно скинуть его партнеру.

«Ахмату» же пришлось прекратить попытки биться через стену имени Магкеева в центральной оси, и грозненцы стали чаще продвигать мяч флангами (27 кроссов против 12 у «Локо»). После одной из таких подач Понсе опасно пробил головой, сыграв на опережение, но в створ не попал и уступил место на поле Фелипе Визеу, дебютировавшему в РПЛ. Минут за 20 до финального свистка выровнялась. Глушаков после розыгрыша углового опасно пробил из пределов штрафной (Кверквелия заблокировал удар) и тоже был заменен. Еще на одного бразильца – Раванелли.

Геройство Гилерме, потеря Чорлуки и Кверквелии

В концовке гости были очень близки к тому, чтобы все-таки избежать поражения. Харин добивал мяч в пустой угол после попадания Визеу в перекладину, но Кверквелия бросился под удар, и мяч от бедра попал ему в руку. Левников среагировал мгновенно – пенальти и удаление защитника. Однако Визеу с 11-метровой отметки пробил по центру, и Гилерме, падая влево, ногами парировал удар.

В результате «Локо» не без труда выстоял и набрал необходимые три очка, благодаря которым сравнялся с «Краснодаром» по очкам («быки» в понедельник играют на «Открытие Арене» со «Спартаком»), но лишились сразу двоих центральных защитников – помимо Кверквелии скорее всего не сможет сыграть в следующем туре в Ростове-на-Дону и Чорлука, замененный на Мацея Рыбуса из-за травмы. «Ахмат» же после поражения остался на втором месте с конца, то есть в зоне прямого вылета. В следующем туре грозненцы принимают набирающее ход «Динамо».

«Локомотив» – «Ахмат» – 1:0 (1:0)

Гол: Эдер, 32.

«Локомотив»: Гилерме, В. Игнатьев, Чорлука (Рыбус, 72), Кверквелия, Хеведес, Магкеев, Крыховяк, Жемалетдинов, Ал. Миранчук, Мариу (Рыбчинский, 80), Эдер (Мурило, 89).

«Ахмат»: Городов, Ненахов, Семенов, Анхель, Богосавац, Исмаэл (Мбенг, 86), Глушаков (Раванелли, 75), Ильин, Иванов, Харин, А. Понсе (Визеу, 65).

Нереализованный пенальти: Визеу, 85 (вратарь).

Предупреждения: Исмаэл, 52. Магкеев, 68. Визеу, 71. Мариу, 72. Иванов, 81. В. Игнатьев, 82.

Удаление: Кверквелия, 84.

ВАР: Крыховяк, 23 (рука) – гол не засчитан. Исмаэл, 38 (рука) – пенальти не назначен.

Судья: Левников.