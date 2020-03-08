Игорь Шалимов: Если бы забили пенальти, не проиграли бы

«ВИЗЕУ – НЕ ШТАТНЫЙ ПЕНАЛЬТИСТ»

– Эмоции у меня отрицательные, – сказал Шалимов. – Первый тайм был ровный. «Локомотив» был поострее в контратаках, а вот второй тайм мы начали плохо – «Локомотив» забрал мяч и подолгу его контролировал. Хотя при этом не мог создать ничего опасного у наших ворот. Мы забирали мяч, теряли его, можно сказать, что перетерпели в каких-то моментах. Мы играли с квалифицированной командой, которая обладает техничными футболистами, играет в контроль мяча и проводит быстрые атаки. Поэтому нам пришлось сложно. Замены усилили игру «Ахмата», мы стали действовать острее. Плюс момент с удалением и пенальти. Реализуй его, и мы бы точно не проиграли. Оставалось мало времени, плюс «Локомотив» был вдесятером. Поэтому мы недовольны. Считаю, ничья была бы более правильным исходом. Хотя «Локомотив» больше владел инициативой. Мы потеряли важное очко, а ведь ничья была бы вообще отличным результатом для нас.

– Визеу является штатным пенальтистом «Ахмата»?

– Нет, не является. Так как отсутствовал Роша, то сегодняшним пенальти бил Понсе. Последние два пенальти, которые пробивал, он забил. А так все по самочувствию. Визеу уверенно себя чувствовал, и никто другой мяч не взял. Было бы не правильно встревать в борьбу за пробитие пенальти. Он чувствовал уверенность в себе, но, к сожалению, не смог реализовать одиннадцатиметровый.

– Болельщики Москвы и Питера иногда раздеваются на трибунах и поддерживают свою команду с голыми торсами. Стоит ли им приезжать в Грозный?

– По поводу торса я не готов говорить.

«МЫ ДОЛЖНЫ БЫЛИ БОЛЬШЕ ЗАБИВАТЬ»

– Самое главное для нас – это результат, потому что дома мы давно не выигрывали, – сказал Пашинин. – Рады, что удалось сделать подарок болельщикам, и особенно болельщицам. Зная ситуацию «Ахмата» и наше турнирное положение, я могу сказать, что результат этой встречи был важен для обоих соперников. Игра получилась разбитая. Временами нам удавалась контролировать игру, но и «Ахмат» тоже отрезками контролировал какие-то моменты матча. Мы должны были больше забивать, и если бы более рационально распоряжались мячом в быстрых атаках, уже после того, как повели, счет мог быть крупнее. В конце сказалось удаление. Оно внесло свои коррективы, но ребята смогли выстоять, за что им большое спасибо. Они молодцы.

– «Локомотив» не может себе позволить ротацию игроков в атаке. В апреле будет шесть месяцев после получения травмы Джорджевичем. Он сыграет в этом сезоне или нет?

– Все зависит от его восстановления и насколько быстро он наберет кондиции, чтобы принимать участие в матчах. А что-то более конкретное я сказать не могу.

– Можете представить «Локомотив» без Юрия Семина, которого сегодня не было на скамейке команды и как осуществляли с ним коммуникацию?

– Не надо представлять «Локомотив» без Юрия Палыча. А что касается коммуникации – он не мог находиться в подтрибунном помещении. Но мы с ним контактировали. Как? Пусть это останется внутри нашей команды.