В дерби Манчестера выиграл «Ливерпуль». Команда Клоппа стала ближе к титулу

К 182-му по счету манчестерскому дерби соперники подошли с разрывом в 15 очков. Но в силу известных обстоятельств практически гарантированное второе место по итогам сезона «горожанам» ничего не дает, а вот пятое место, к которому так стремятся «дьяволы» дает очень многое. Так что афиша матча выглядела весьма внушительной.

Посетовав на лишний день отдыха у соперника, Уле Гунар Сульшер предельно насытил среднюю линию с единственной задачей – нейтрализовать Кевина Де Брюйне. Только вот задача эта оказалась неактуальной. Бельгиец получил небольшое повреждение в прошлом матче, и тренер решил не рисковать здоровьем игрока.

МАРСЬЯЛЬ ЗАТМИЛ СТЕРЛИНГА

В самом дебюте встречи дважды подряд на ровном месте ошибся Эдерсон. Словно стремясь дотянуться до «заоблачного» уровня Давида Де Хеа, совершившего уже семь результативных ошибок, начиная со старта прошлого сезона. Однако стартовая нервозность быстро прошла и «Сити» принялся утюжить соперника по всем направлениям. Уже на 9-й минуте Рахим Стерлинг мог открывать счет. Прекрасный обводящий удар в дальний угол заставил потрудиться голкипера. Тем более странно, что этот удар так и остался для гостей единственным в первом тайме.

Отсидевшись в обороне четверть часа, и осознав, что соперник не очень-то креативен, «Юнайтед» постепенно перехватил инициативу и на первый план выдвинулся Энтони Марсьяль, набравший в последних матчах весьма неплохую форму. Для начала француз пробил по воротам после заброса из глубины поля и попал в бедро Отаменди. Через пять минут явно пожадничал и бесхитростно попытался протолкнуть мяч в ближний угол, не замечая открывшегося партнера. Но с третьей попытки зашло! Элегантный черпачок от Бруно Фернандеса, удар в касание и мяч просочился в сетку под руками ошеломленного вратаря.

«СИТИ» НЕ ПРОСНУЛСЯ

Пропущенный гол не смог встряхнуть подопечных Гвардиолы и хозяева окончательно осмелели. Аарон Ван-Биссака, чей выход на поле в этот вечер прогнозировался далеко не всеми экспертами, с легкостью проскочил между двух соперников и выдал прострел, едва не ставший результативным. Фред ворвался в штрафную и рухнул после контакта с Николасом Отаменди. Арбитр выдал бразильцу «горчишник» за симуляцию, а к помощи видеоассистента почему-то прибегать не стал. Одним словом, «Сити» еще легко отделался.

После живительной беседы с тренером в раздевалке «горожане» начали второй тайм куда активнее. Уже на 48-й минуте Серхио Агуэро переправил мяч в сетку ворот. И вот тут в дело вступила подзабытая немного система VAR. Несколько томительных минут ожидания, несколько сантиметров, разделивших игроков на фото и гол отменен. А ведь он мог стать для Куна юбилейным, десятым за время участия в дерби.

Практически сразу же после возобновления игры напомнил о себе Эдерсон. Голкипер «Сити» не сумел остановить мяч ногой после паса назад, и едва не был за это наказан. Марсьяль опоздал с ударом буквально на секунду и от души приложился коленом о штангу. К счастью обошлось без серьезной травмы.

ЗАМЕНЫ ПЕПА НЕ ПОМОГЛИ

К исходу часа игры Гвардиола отважился сразу на две замены. Смелый ход освежил игру и временами преимущество по владению мячом доходило до пугающего для хозяев четырехкратного. Но подобный навал нередко приводит к контратакам. Так Джеймс промчался по правому краю и простреливал на свободного Марсьяля. Для оформления дубля элементарно не хватило роста.

Великолепный шанс сравнять счет игроки «Сити» создали за четверть часа до финального свистка. Стерлинг замыкал прострел с фланга, но не сумел переправить мяч в пустой угол. А с добиванием уже справился де Хеа. Угол пустовал недолго.

Центральный матч 29-го тура АПЛ завершался под аккомпанемент дождя. При подавляющем преимуществе по количеству передач (всезнающие статистики выдали на экран красивое соотношение 272 против 727) «горожане» так и не сумели найти ключика к обороне соперника. На исходе основного времени Стерлинг, проводящий свой 250-й матч в АПЛ, снова не сумел открыть счет голам, забитым в ворота «дьяволов».

Ну а закончилось все тем, с чего и начиналось. Уже в компенсированное время нервы подвели Эдерсона. Выполняя простой вынос от ворот, голкипер рукой выложил мяч на ногу вышедшему на замену Мактоминаю, которому не составило труда поразить опустевшую рамку. Победная серия команды Сульшера во всех турнирах достигла отметки в десять матчей.

«Манчестер Юнайтед» побеждает в домашнем дерби впервые с апреля 2015 года и выходит на пятое место в турнирной таблице. Борьба за попадание в Лигу чемпионов продолжается.

Чемпионат Англии

29-й тур

«Манчестер Юнайтед» – «Манчестер Сити» – 2:0 (1:0)

Голы: Марсьяль, 30 – 1.0. Мактоминай, 90+6 – 2.0.

«Манчестер Юнайтед»: де Хеа, Линделеф, Макгуайр, Шоу, Фред, Ван-Биссака, Матич, Уилльямс (Байи, 78), Марсьяль (Мактоминай, 78), Фернандес (Игало, 88), Джеймс.

«Манчестер Сити»: Эдерсон, Зинченко (Менди, 77), Фернандиньо, Кансело, Отаменди, Гюндоган, Родриго, Бернардо Силва (Марез, 59), Стерлинг, Агуэро (Жезус, 59), Фоден.

Предупреждения: Фред, 42, Макгуайр, 90+5 – Фернандиньо, 29, Родриго, 30, Кансело, 59, Жезус, 90+8

Судья: Майк Дин.

8 марта. Манчестер. «Олд Траффорд». 73 288 зрителей.