Виктор Булатов: Тедеско создал хороший микроклимат в «Спартаке» - Советский спорт
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09 марта 2020 09:00ФутболУсачев Владислав

Виктор Булатов: Тедеско создал хороший микроклимат в «Спартаке»

Бывший полузащитник «Спартака» Виктор Булатов поделился мнением об игре красно-белых в матчах против «Динамо» (2:0) в 20-м туре РПЛ и в четвертьфинале ЦСКА (3:2) и рассказал, что ждать от встречи с «Краснодаром» в 21-м туре.

– Какое впечатление оставила у вас игра «Спартака» в матчах с «Динамо и ЦСКА?
– Видно, что команда хорошо поработала на сборах. Прежде всего, хорошая функциональная готовность – «ноги бегут», задают хороший темп все 90 минут. Плюс видна четкая организация игры. Команда использует схему 5-3-2. Хорошая оборона, синхронный прессинг. Еще хороший микроклимат. В этом нужно отдать должно Доменико Тедеско. Он умеет микроклимат создавать, сам коммуникабельный человек. Чувствуется, что команде хорошая атмосфера и боевой настрой. Выходят единым коллективом, отрабатывают. Наверное, это главная составляющая побед в прошедших матчах.

Может быть, мне как спартаковцу, игравшему в более комбинационный футбол, нравится другой футбол, но Тедеско строит игру на организации от обороны. Думаю, для болельщиков и руководства важнее результат. Он его и добивается. Все должны быть довольны.

– Скажите, правильно ли поступил арбитр Сергей Иванов, не назначив пенальти за игру рукой в конце матча с ЦСКА, и был ли он прав, когда показал вторую желтую карточку Понсе?
– Пусть решает судейский корпус. Я не являюсь экспертом. Понсе? Спорное удаление. Удар был не по лицу, а по корпусу. Не знаю, какие рекомендации дают судьям, но на вторую желтую не тянуло. Что касается руки, можно трактовать как неумышленную игру. Рука была в естественном положении. На мой взгляд, пенальти не было.

– Какое впечатление у вас оставила игра Александра Соболева? Пришелся ко двору?
– В футболе, когда важна организация, прессинг, а он участвует в первой линии прессинга, много двигается и навязывается борьбу, он выполняет свою роль. Отлично вписался в модель Тедеско.

– У многих болельщиков вызвало вопросы возвращение в «Спартак» Романа Шишкина. Вы понимаете, почему его подписали?
– Да. Тяжело играть одной молодежью, как это было первые 24 тура в ФНЛ, без опытных футболистов. У «Спартака» самая молодая команда ФНЛ. Роль Шишкина – «дядьки». Его и Виталия Дьякова. Им нужно создать правильный настрой и повести за собой. Подсказать правильно молодым ребятам.

– Чего ожидаете от матча «Спартака» с «Краснодаром»?
– После побед у «Спартака» хорошее настроение. Это дает уверенности. «Краснодар» борется за Лигу чемпионов. Будет боевая игра. «Краснодар» от своего стиля не отойдет. Что сильнее будет? Креатив «Краснодара» или организация «Спартака»? Сложно предугадать, кто будет сильнее в данный день.

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