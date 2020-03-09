Максим Ненахов: Шалимова удручает, что игроки «Ахмата» не могут реализовать свои моменты

– Что не получилось в игре с «Локомотивом»? Во втором тайме казалось, что грозненцы действовали не хуже своего соперника?

– Во-первых, мы допускаем детские ошибки в обороне. То же самое было и во встрече с «Ростовом». Постараемся как можно быстрее убрать эти огрехи, надо было не давать «Локомотиву» создавать моменты у своих ворот. Мне кажется, что матч был равным, обе команды прикладывали все силы, чтобы добиться нужного результата. Но нам не очень повезло, не смогли реализовать пенальти.

– То есть справедливым результатом была бы ничья или все же соперник наиграл на три очка?

– Ничья – это справедливый исход, правда. «Ахмат» действовал хорошо, не давал железнодорожникам много простора. Так что каждая из команд заслужила по очку.

– Сильно ли расстроились после того, как Визеу не смог реализовать пенальти?

– Очень сильно, так как это все произошло в самой концовке встречи. Это была стопроцентная возможно на то, чтобы увезти очки из Москвы. Но никто не видит его за это, надо было забивать с игры. Главное сейчас – это поскорее забыть этот матч и двигаться дальше, стараться выбирать из подвала турнирной таблице.

– Визеу же не ваш штатный пенальтист, так?

– У нас стандарт должен был исполнять Понсе, но он к тому времени уже покинул поле. В итоге к мячу подошел Визеу, так как именно он по позиции и заменил Понсе. Были уверены в том, что он сможет реализовать стандарт, но вышло иначе. С кем не бывает, это ведь лотерея.

– Что Шалимов сказал в раздевалке после матча?

– Он отметил, что мы действовали хорошо. Шалимова удручает, что игроки «Ахмата» не могут реализовать свои моменты. Мы одна из тех команд, которая, к сожалению, меньше всех забивает в чемпионате. Надо исправляться. Если не будет голов, то ни о каких победах мечтать не стоит.

– Вы только второй матч проводите в РПЛ. Как проходит ваша адаптация к турниру? Освоились уже в «Ахмате»?

– В коллектив влился я очень быстро, команда меня сразу приняла. Работал в штатном режиме все сборы, готовился к возобновлению чемпионата. Чувствую себя нормально, но есть ощущение что я немного недовосстановился. Отмечу, что скорости турнира и выдерживаю, так что своей игрой я пока доволен. Но всегда есть, куда расти.

– То есть вы уже готовы покорять элиту российского футбола?

– Да, конечно. Готов прогрессировать, чтобы затем попадать в сборную. Такие планы у меня есть.

– У вас получился довольно забавный дебют в чемпионате: в игре с «Ростовом» вас сначала удалили, а потом после просмотра ВАР вернули на поле.

– Главное, что я не подвел команду. Я действовал как игрок «Реала» Вальверде в матче с «Барселоной». Надо было фолить за пределами штрафной, иного варианта просто не было. Я сделал так, как было лучше в интересах команды, так как мы «обрезались» в центре поля. И мой фол – это была последняя возможность исправить эту ошибку. Взял на себя ответственность за такое действие, мне в итоге немного повезло. Очень рад, что вернули на поле, это смогло воодушевить «Ахмат». Стали смелее идти вперед, могли забивать «Ростову» второй.

– Ваша команда занимает 15-ю строчку в турнирной таблице – место прямого вылета из элиты. Давит ли это на команду, и какая атмосфера в коллективе?

– Стараемся не смотреть в таблицу, настраиваемся ответственно на каждый матч. Нет ни одного футболиста, который паникует или как-то дестабилизирует ситуацию в коллективе. Уверены, что вылезем из этого положения. Добьемся того, чего хотим, так как мы одна команда.

– В следующем туре в Грозный пожалует московское «Динамо», чтим воспитанником вы являетесь. Будет ли для вас данная встреча принципиальной?

– Конечно. Очень воодушевлен , буду заряжен не на 100 процентов, а на все 250. Встреча будет принципиальной, так как мне есть, что доказать своему бывшему клубу.