«Спартак» vs «Краснодар»: чьи потери менее серьезны?

ВРАТАРИ – 8:8

Спартаковец Александр Максименко и краснодарец Матвей Сафонов одинаково молоды и перспективны, при этом оба успели стать основными голкиперами своих клубов, выдержав конкуренцию с опытными стражами ворот – Артемом Ребровым и Андреем Синицыным соответственно. В прошедшем туре оба провели по сухому матчу: Максименко при активной помощи штанги и перекладины не позволил отличиться динамовцу Николаю Комличенко, Сафонов без особых проблем удержал ворота на замке в поединке с «Уфой». Правда, на неделе у вратаря красно-белых было еще одно дерби – с ЦСКА в Кубке России, где соперник сумел отличиться дважды. Но вины спартаковского голкипера в голах Игоря Дивеева и Ильзата Ахметова не было абсолютно никакой, а вдохновение от победы над принципиальным соперником и выхода в полуфинал Кубка может многократно перекрыть досаду от пропущенных мячей.

Так что, вполне вероятно, эмоциональный и игровой тонус Максименко на данный момент чуть выше, чем у его краснодарского коллеги, однако в глобальном плане это не нарушает динамического равновесия в оценке их основных игровых характеристик.

ЗАЩИТА «СПАРТАКА» ПРОТИВ АТАКИ «КРАСНОДАРА» – 8:9

Вряд ли в трио основных центральных защитников москвичей накануне столь ответственного поединка произойдут какие-то изменения – да они и в принципе возможны лишь в случае травмы или дисквалификации кого-либо из игроков обороны. Однако на сей раз защитной линии красно-белых, скорее всего, придется сдерживать максимально широкий фронт атаки соперника, поскольку команда Мурада Мусаева чаще всего использует схему 4-3-3.

Правда, по части конкретных исполнителей у «быков» возможны варианты, тем паче, что в команде еще совсем недавно лазарет был переполнен, и травмированные игроки только-только начинают возвращаться в строй. В поединке с «Уфой» тройку нападающих южан составляли Вандерсон, Ари и Мануэл Фернандеш, но против «Спартака» весьма вероятно появление с первых минут Магомеда-Шапи Сулейманова. Молодое дарование зелено-черных может расположиться на позиции Вандерсона на правом крыле атаки или слева, и в таком случае Ману Фернандеш сместится глубже, в среднюю линию.

В любом случае линия атаки «Краснодара» будет выглядеть впечатляюще, а ее лидер и нынешний капитан команды Ари, как известно, большой дока по части голов в ворота красно-белых, о чем не устает повторять чуть ли не в каждом интервью. Поэтому почти нет сомнений, что гости, имея преимущество в противостоянии своего нападения и обороны москвичей, распечатают ворота соперника.

ФЛАНГИ – 7:7

При схеме 4-3-3 южане могут получить численное преимущество на флангах, если центральные полузащитники «Спартака» будут не успевать помогать своим вингерам в оборонительных действиях. Однако оба прошедших дерби дали понять, что «быкам» не очень-то стоит рассчитывать на локальную победу на этих участках поля.

Пусть у «Спартака» Николай Рассказов и Айртон при значительной активности в атаке допускают немало промахов по своей основной специализации (хотя бразилец в кубковом дерби с ЦСКА провел едва ли не лучший свой матч за красно-белых, не позволив себя переиграть Марио Фернандесу), у «быков» могут возникнуть свои кадровые сложности. Скажем, в поединке с «Уфой» в стартовом составе пришлось выйти 20-летнему Александру Черникову, больше привыкшему к игре в центральной зоне. То же самое можно сказать и о Кристоффере Олссоне с Даниилом Уткиным.

Именно по этой причине можно предположить, что тренерский штаб Мусаева может передвинуть Вандерсона из передней линии в среднюю, попутно усилив Сулеймановым атакующее трио.

Как бы там ни было, значительного преимущества на флангах не должно быть ни у одной из команд.

ЦЕНТРАЛЬНАЯ ЗОНА – 8:7

А вот на этом стратегически важном участке поля могло бы ожидаться серьезное преимущество москвичей, если бы не проблемы со здоровьем у Зелимхана Бакаева. Получив в кубковом дерби сотрясение мозга, молодой лидер «Спартака» почти наверняка пропустит поединок с «Краснодаром». Заменить его может как Гус Тил, наконец-то проведший приличный матч против ЦСКА, так и Аяз Гулиев. Но в последнем случае вероятно изменение конфигурации игроков в треугольнике спартаковских центрхавов: Гулиев может выполнять функции чистого опорника, тогда Алекс Крал составит дуэт «восьмых» номеров с Романом Зобниным.

Если средняя линия «быков» предстанет в описанном выше виде (в сочетании, к примеру, Вандерсон – Олссон – Уткин), сдержать спартаковский кулак в центре поля ей будет сложно. Вот если бы в этой зоне ряды зелено-черных мог укрепить хотя бы один из восстанавливающихся после травм футболистов (Виктор Классон, Тони Вильена, Юрий Газинский или Реми Кабелля), можно было бы говорить о примерном равенстве в противостоянии команд в центральной зоне.

АТАКА «СПАРТАКА» ПРОТИВ ЗАЩИТЫ «КРАСНОДАРА» – 8:7

В этой своеобразной дуэли также очевидно преимущество тандема спартаковских форвардов Александр Соболев – Эсекьель Понсе, стремительно обретающего взаимопонимание и ударную мощь. Причем эти параметры ничуть не пострадают, если одного из нападающих в стартовом составе заменит Джордан Ларссон. В этом можно было убедиться в кубковом дерби с ЦСКА, где швед сумел отличиться в дополнительное время даже в меньшинстве, выйдя на замену во втором тайме.

«Краснодар» встретил футбольную весну с огромной зияющей дырой в центре обороны: в поединке с «Уфой» не смогли сыграть оба основных защитника Александр Мартынович и Урош Спайич. Мусаеву и компании пришлось латать пробоину, на ходу слепив дуэт центральных защитников из Егора Сорокина и Кайо, который по своему амплуа является центральным хавбеком. Против уфимцев такой пожарный вариант «прокатил», однако куда более мастеровитая и искушенная группа атаки красно-белых способна превратить оборону «быков» в решето.

Поэтому возвращение в строй хотя бы одного из пары ведущих центральных защитников «Краснодара» может коренным образом изменить диспозицию сил на этом участке противоборства двух команд.

ИТОГО – 39:38

На бумаге у «Спартака» вырисовывается небольшое преимущество за счет перевеса в центральной зоне и в атакующей линии. Не забываем также и о факторе своего поля, который, правда, в последние годы в противостоянии с «Краснодаром» никаких дивидендов красно-белым не приносит. И все же шансы южан на положительный исход отнюдь не мизерны. «Быки» в последние годы успешно играют на «Открытие Арене», регулярно набирая очки, и у гостей есть все основания продлить эту традицию.