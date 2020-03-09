Наши судьи обращаются с VAR, как мартышка с гранатой - Советский спорт
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09 марта 2020 20:32ФутболМощенко Захар

Наши судьи обращаются с VAR, как мартышка с гранатой

Новые технологии, призванные помочь арбитрам и сделать РПЛ чище и справедливее, все чаще работают по принципу: «хотели, как лучше, получилось – хуже не придумаешь». 21-й тур это наглядно подтвердил.

ПО СЦЕНАРИЮ ФАНТАСТИЧЕСКИХ БОЕВИКОВ ПРОШЛОГО ВЕКА

У вас не создается впечатления, что многие матчи премьер-лиги все чаще напоминают дешевую голливудсю фантастику 80-х – 90-х годов прошлого века с условной сюжетной линией «машины будущего выходят из-под контроля и грозят человечеству уничтожением»?..

Спустя три десятка лет это самое кошмарное будущее в нашей отдельно взятой стране настало: «машины» (читай - система видеоповторов VAR) вышли из-под контроля и готовы окончательно разложить на атомы и без того не самый здоровый отечественный футбол… Зимой нам, правда, обещали светлое будущее – VAR на каждом матче РПЛ как панацею от судейских ошибок. Какое там! Двух весенних туров с лихвой хватило, чтобы убедиться в обратном.

Возьмем, к примеру, два воскресных поединка «Рубин» – «Крылья Советов» и «Локомотив» – «Ахмат». В Казани арбитр Владимир Москалев отменяет гол хозяев, затем идет смотреть видеоповтор. Вместо картинки он видит на мониторе… эмблему РФС, но от технического коллапса его спасает «секретный чемоданчик», в котором «видеокартинка» спорного эпизода все же имеется. Пять минут паузы, долгое изучение видео – и взятие ворот отменено.

Но остается вопрос: по какой причине? Положения вне игры там точно не было, фола со стороны атакующей стороны невооруженным глазом тоже не заметно. Получается, «люди с чемоданчиком» и в «секретной комнате» VAR знают что-то особенное и таинственное, что остается за пределами понимания простых болельщиков.

ИДЕЯ ХОРОША, НО ИСПОЛНЕНИЕ…

Перемещаемся далее – в Черкизово. Арбитр Кирилл Левников сначала с помощью видеопомощников фиксирует игру рукой у Гжегожа Крыховяка, аннулируя забитый поляком мяч в ворота грозненцев, а затем почему-то игнорирует (хотя тоже после просмотра видеоповтора!) аналогичный «мануальный» фол со стороны хавбека гостей Исмаэла в своей штрафной. Казалось бы, это чистый пенальти – но у бригады арбитров (и тех, кто на поле, и тех, кто у монитора) свое мнение. И это мнение опять же остается недоступным для разума фаната.

Не следует думать, что мы ставим под сомнение саму технологию помощи арбитрам посредством всевидящего телевизионного ока. Нет, идея VAR, по сути своей, так же светла и пропитана гуманизмом, как принципы коммунистического общества. Но беда в том, что хромает, как обычно в нашей стране, исполнение. И речь даже не о технических проблемах, хотя, наверное, мы еще не раз станем свидетелями, как главные арбитры будут заглядывать в «пожарные чемоданчики», дабы не нервничать у мониторов с логотипом РФС в ожидании видеофрагмента.

Приходится с глубоким прискорбием констатировать: наши арбитры оказались не готовы к внедрению системы VAR в их деятельность ни ментально, ни методически. Болельщиков все чаще раздражают паузы по три-пять, а то и больше минут, пока рефери нетерпеливо переминается у монитора, пытаясь разобрать игровой эпизод на молекулы. А когда решение принимается, раздражение или недоумение публики зачастую только усиливается – потому что смысл того или иного вердикта остается тайной за семью печатями.

Вот вам еще более свежий эпизод из огненного матча «Ростов» – ЦСКА: в начале второго тайма арбитр Владислав Безбородов сначала полностью игнорирует падение полузащитника хозяев Ивелина Попова в штрафной площади гостей после почти незаметного контакта с защитником армейцев Вадимом Карповым. Но затем, послушав подсказку VAR, направляется к монитору, откуда возвращается с диаметрально противоположным мнением: пенальти – назначить, Карпова – удалить.

ВОЗЬМИТЕ ПРИМЕР С ХОККЕЯ – ПОСТАВЬТЕ МИКРОФОН У БРОВКИ

Ну, хорошо, 11-метровый в данном случае сомнений практически не вызывает: даже небольшого касания ноги быстро бегущего игрока достаточно, чтобы его сбить. Но почему попрано вроде бы никем не отмененное правило запрета на тройное наказание? Раньше представители судейского корпуса нам терпеливо разъясняли: если так называемый «фол последней надежды» совершен за пределами штрафной, тогда это удаление и штрафной удар. Если внутри штрафной – то пенальти и предупреждение. Так почему юный армейский защитник увидел перед собой красную карточку, из-за которой пропустит следующий матч, а ЦСКА после реализованного Поповым 11-метрового получил и третье наказание в одном эпизоде?

Вопросы, вопросы, сплошные вопросы… И чем дальше, тем их становится больше. Не стоит ли нашему футболу взять пример с хоккея, где главный арбитр после просмотра спорного эпизода по громкой связи объясняет болельщикам принятое решение? Почему бы рядом с монитором VAR у бровки футбольного поля не поставить микрофон, в который судья мог бы таким же образом аргументировать свой вердикт и снимать лишние сомнения, возникающие у зрителей?

Остается множество вопросов и по тому, в каких эпизодах арбитры должны использовать VAR В другом центральном матче тура («Спартак» – «Краснодар»), например, во время углового у ворот красно-белых защитник москвичей Илья Кутепов ткнул рукой в лицо игроку «быков» Егору Сорокину. Эпизод был отчетливо виден на общедоступной телевизионной «картинке» – так почему на него не обратили внимания судьи VAR? Почему не подсказали арбитру в поле Сергею Лапочкину, чтобы он посмотрел видеоповтор и дал оценку моменту?

Можно привести еще множество подобных эпизодов, которые либо остались без внимания главных арбитров, либо оценивались ими при содействии VAR по совершенно непонятным среднестатистическому уму критериям. Повсеместное введение новых технологий в российском футболе все чаще хочется охарактеризовать устоявшимся словосочетанием: мартышка с гранатой. Еще немного поиграемся – и рванет так, что мало не покажется!

Или, может быть, уже рвануло?

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