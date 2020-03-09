Магомед-Шапи Сулейманов: В клубе знают, что роль запасного меня не устраивает

- Каким был ваш план на матч?

- Обычным: атаковать и прессинговать. Может, в первом тайме у нас получалось хуже, но во втором появились свободные зоны, игра пошла открытая. Пенальти был чистый. Мы забили и играли от обороны и на контратаках.

- Вы пока выходите на замену. Вас это устраивает?

- В клубе знают, что не устраивает. Но я выхожу, доказываю и надеюсь, что в следующей встрече буду играть в стартовом составе. Есть руководство клуба. Есть мысли, что я очень эффективен при выходах на замену. Я всем уже доказал, что не хуже других, не слабее. Остается только выходить и доказывать.

- Ощущаете себя джокером в команде?

- Еще раз говорю, эта роль меня не устраивает. Все об этом знают, в том числе и руководство. Я общался со всеми, у меня есть своя позиция, которую высказал руководствуя. Когда выхожу на поле, то доказываю свою состоятельность в каждой игре. Надеюсь, в следующем матче буду в стартовом составе.

- Не боитесь, что если так и будете выходить на замену, то можете не попасть в сборную и не поехать на Евро?

- Нет. В этой роли я провел сезон-2018/19, и тогда был доволен. А уже на следующий сезон я доказал, что могу играть. И все это видели. Поэтому меня такая роль не устраивает. Если бы я был слабее кого-то, то слова не сказал бы.

- Физически вы можете выдерживать все 90 минут?

- Мы проводил по три игры в неделю, и я выдерживал. Почему сейчас, играя один матч в неделю, не буду выдержать? Я знаю, что прибавляю, и все в клубе говорят об этом. Я это чувствую.

- Вы разговаривали с судьей, когда Роман Зобнин получил вторую желтую карточку. Посчитали, что это был фол последней надежды и спартаковец наиграл на красную крточку?

- С судьей я не разговаривал. Просто лежал на газоне, а Георгий Джикия подошел и начал меня поднимать. Я спросил арбитра, зачем Джикия меня трогает? Он начал показывать Зобнину вторую желтую карточку и сказал мне, чтобы я спокойно лежал дальше.

- Какие эмоции вызвали у вас споры соперника с судьей?

- Я такой человек, что если вижу, то говорю. Считаю, сегодня было адекватное судейство.

- В конце игры футболисты «Краснодара» часто оказывались на газоне и долго не вставали, а болельщики «Спартака» встречали это свистом. Признайтесь, тянули время?

- У Ари и до этого болели задние мышцы. Было бы то же самое, если бы в счете вел «Спартак». В других командах разве так не поступаю? Всегда, когда команда ведет в счете, она тянет время, чтобы сбить натиск соперника. Это футбол.

- Как вам игралось на стадионе «Спартака»?

- У «Спартака» отличная поддержка, и одни из лучших болельщиков России. Здесь хорошая обстановка, и очень приятно играть. Получилось так, что радости сегодня фанаты не получили.

- Сначала вы сказали о недовольстве своей ролью в команде, а потом сделали реверанс в сторону спартаковских болельщиков. Поклонники «Краснодара» подумают, что вы хотите перейти в «Спартак».

- Я не знаю, как сложится жизнь. Не хочу говорить, что не окажусь в «Спартаке» или где-то еще. Но в России я бы хотел играть только за «Краснодар». Просто я говорю, что болельщики «Спартака» круто поддерживают свою команду и за них надо биться. «Спартак» это и делает.

- За чемпионство с «Зенитом» еще реально можно побороться?

- Мы до конца будем биться за это. «Зенит» еще не выиграл чемпионат, и пока есть шансы, мы все будем бороться.

- Вы общаетесь с Иваном Игнатьевым? Как у него настроение, ведь его «Рубин» близок к вылету в ФНЛ?

- Да, общаюсь. Будем надеяться, что положение у казанцев исправится.

- А Федором Смоловым вы на связи?

- Нет.

- Но смотрите его игры?

- Конечно, стараюсь смотреть все матчи.

- Забьет он кому-то кроме «Реала»?

- Думаю, забьет.

- А вы бы могли уехать в команду, которая борется за выживание в топ-чемпионате?

- Не знаю. Я только начинаю свою карьеру. У меня есть желание поиграть в Европе и мы посмотрим, как все сложится. Надеюсь, я буду там играть.

- Лучше уезжать пока молодой или уже под 30 лет?

- Молодым. Ты сможешь быстрее прибавлять. Федя поехал в «Сельту», потому что у него была своя мечта. Несколько лет назад он мог оказаться в дортмундской «Боруссии» и «Вест Хэме». Эти клубы сильнее «Сельты».

- Вы редко даете большие интервью после игр. Почему сегодня решили?

- Иногда надо общаться, но я не любитель давать комментарии. Предпочитаю спокойно пройти мимо журналистов. Я сам анализирую свою игру, еще дня два она в голове будет крутиться.

- Видели дуэль взглядов Хабиба Нурмагомедова и Тони Фергюсона?

- Конечно. Я за Хабиба. Чуть-чуть Тони его вывел. Думаю, все было здорово. Теперь ждем боя.