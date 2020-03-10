Валерий Масалитин: «Спартаку» вылет не грозит - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАБиатлонБаскетболТеннис...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняСпорт и бизнес
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Матч-центр: вчера сегодня завтра
10 марта 2020 09:00ФутболУсачев Владислав

Валерий Масалитин: «Спартаку» вылет не грозит

Интервью про матчи «Спартак» - «Краснодар» и «Ростов» - ЦСКА.

Бывший нападающий ЦСКА и «Спартака» Валерий Масалитин поделился мнением о главных матчах 21-го тура РПЛ, в которых московские клубы уступили соответственно «Ростову» (2:3) и «Краснодару» (0:1).

«АХМЕТОВ ФОЛИЛ ДО ШТРАФНОЙ»

– Валерий Карпин назвал игру «Ростова» катастрофой, несмотря на победу. Матч с ЦСКА был настолько плох?
– Думаю, что он был недоволен концовкой игры. «Ростов», оказавшись в большинстве, позволил себе непозволительную роскошь, стал недоигрывать эпизоды, отсюда у ЦСКА появились моменты и как результат – второй гол и пенальти, который мог принести ничью. Думаю, что Карпин недоволен именно этим, а до середины второго тайма «Ростов» играл хорошо.

– Как получилось, что преимущество в два игра ничем не помогло «Ростову»?
– ЦСКА перестроился, «Ростов» расслабился и стал относиться к моментам и реализации прохладно. Потеряли концентрацию.

11

– Можно предположить, что удаление Вадима Карпова в этой игре стало следствием, что он симулировал нарушение правил в четвертьфинале Кубка России со «Спартаком» и тогда вынудил арбитра удалить Эсекьиля Понсе?
– Не думаю. Момент был на усмотрение судьи. Но желтой карточки было бы достаточно. Ивелин Попов не выбегал один на один. Там даже удара по ногам не было, Попову просто заплели ноги. Не было грубой игры, как у Ильзата Ахметова. Кстати, в том моменте Ахмедов начал фолить до штрафной. Обычно фол фиксируется именно в этот момент, а красная была – бесспорно.

– Вам не кажется, что Марио Фернандес в этом сезоне стал забывать, что нужно возвращаться в оборону?
– В этом матче от Марио осталась одна фамилия. Он не помогал ни защитникам, ни впереди. Худший матч футболиста за ЦСКА. Такого инертного и безразличного Марио я не видел. Еще выпадал Иван Обляков. Два удаления и еще два игрока, которые потерялись на поле. Уже после первого удаления надо было перестраивать защиту и ставить Виктора Васина. Менять Фернандеса или Облякова и играть в четыре защитника.

– Как оцените игру Федора Чалова в этом сезоне? Пять голов и три незабитых пенальти.
– Говорилось, что на сборах они нашли какую-то «химию», но я посмотрел три игры... Вообще никак и ни о чем. Игроки, которые должны прибавлять, в лучшем случае остались на прежнем уровне. Скорее даже начали регрессировать.

– В какой форме Павел Мамаев?
– Можно сказать, что он вышел и усилил, но надо смотреть на вещи реально. 11 человек играли против девяти. Естественно, что была свобода действий. Мастерство видно, но чувствуется и отсутствие игровой практики. В любом случае, «Ростов» он поможет.

«СПАРТАКУ» НЕ ХВАТИЛО ЭМОЦИЙ»

07

– Сказалось ли на «Спартаке» возобновление сезона и два тяжелых матчах на старте?
– Понятно, что после такой победы над ЦСКА, происходит эмоциональное опустошение. Много эмоций осталось там. «Спартак» продолжал играть на автопилоте на контратаках. Но неграмотно распоряжались мячом в концовках. «Краснодар» играл в свою игру, но потерь в центре поля хватало. Не было основных защитников и полузащитников. Тем не менее, они остались собой и добились результата. По судейству тоже есть претензии.

– Какие?
– Эпизод, когда Илья Кутепов ударил Егора Сорокина. И еще в ряде моментов была невнимательность судьи, который пропускал грубость. А по игре, «Спартаку» не хватило сил на концовку.

– Зелимхан Бакаев вышел на поле после легко сотрясения. Он играл или присутствовал?
– В первом тайме он был активен, а во втором тайме его можно было менять. Если в матче с ЦСКА его мяч залетел в ворота, здесь он пробил во вратаря.

– Является ли «Краснодар» сейчас фаворитом в борьбе за второе место или правильно говорить – он ведет борьбу за первое место?
– К первому месту вопросов нет. Если «Зенит» не учудит, и не проиграет сам себе. За второе место будут бороться «Краснодар» и «Локомотив». «Краснодар» показал, что он может обходиться без ряда игроков, а как это будет в дальнейшем? Никто не знает. «Локомотив» с «Ахматом» играл, и все хорошо получалось, но в конце получили пенальти в свои ворота. Могли и вничью сыграть. За исключением первого места чемпионат непредсказуем.

«ОТ VAR’А ПОКА ТОЛЬКО РАССТРОЙСТВО»

– В матче «Локомотива» самым обсуждаемым эпизодом стала игра рукой Исмаэла в штрафной площади…
– Это судейство вообще не поймешь. Например, момент с удалением Карпова. Был ли Попов вне игры или нет?

– Кстати, на этот эпизод я внимания не обратил.
– Это первый момент и второй, где начинал фолить Ахметов. Нарушение началось до штрафной. Когда упал Попов, повтор показали с момента, когда он скинул мяч головой на ход, а был он вне игры или нет, внимание не заострили. Зато когда поставили пенальти в ворота «Ростова» все начали определять наличие или отсутствие офсайд. Аналогично и с моментов Кутепова с Сорокиным. Почему не посмотрели? Непонятно. Пока расстройство от VAR’а.

– Резюмируем.
– «Спартак» приблизился к зоне вылета. Но с такой игрой «Спартаку» ничего не грозит, а армейцы в очередной раз показали, что им необходимо перестраивать игру и искать усиление.

Восстание «Спартака». Красно-белые отыгрались со счета 0:3 и победили «Динамо» «Спартак» сотворил невозможное и одержал первую победу в серии. 06.03.2020 23:00 Хоккей Федоровский Александр
Еще по теме:
«Амур» продлил контракт с Голубевым Александр Кожевников: «Автомобилист» рано списывать со счетов «Локомотив» обыграл «Йокерит» и сравнял счет в серии
Хабиб Нурмагомедов: Фергюсон никогда не дрался на улице. А я рос в Дагестане и дрался каждый день Кажется, Фергюсону удалось немного вывести Хабиба из себя. Но чемпион утверждает, что спокоен. 07.03.2020 15:00 ММА Ващенко Сергей
На атаку ЦСКА Тутберидзе ответила чудо-Валиевой. Кто отличился в феврале-2020? Это самый пустой месяц в календаре сезона фигуристов. Но если вы думаете, что мы не наберем ярких событий для новой, только что открытой рубрики, то ошибаетесь. 03.03.2020 20:00 Фигурное катание Тигай Лев
«Семь сорок» для Лю. Валиева захватила лидерство на юниорском ЧМ На чемпионате мира среди юниоров в Таллине женскую короткую программу уверенно выиграла россиянка Камила Валиева. Алиса Лю из США идет только четвертой. 06.03.2020 19:00 Фигурное катание Тигай Лев
Еще по теме:
Брайан Орсер: Катание Валиевой действительно превосходное для ее возраста Татьяна Тарасова: Валиева была вне конкуренции Валиева выиграла юниорский чемпионат мира
Вернется ли плей-офф в Балашиху? «Салават Юлаев» уверенно переиграл «Авангард» и вышел вперед в сери Гости поразили реализацией голевых и не очень моментов. Они нанесли 22 броска по воротам Игоря Бобкова и забросили шесть шайб (3:6). Юха Метслола переиграл своего визави, отразив 38 атак. Во вторник в Уфе «Салават Юлаев» может завершить серию. 09.03.2020 20:11 Хоккей Домрачев Владислав
Иван Барбашев: Тарасенко тренируется, но никто не знает, когда он вернется Интервью с российским форвардом «Сент-Луиса». 09.03.2020 16:00 Хоккей Сергеев Иван
Дзюба вернулся, игра в атаке – нет. «Зенит» не смог одолеть «Уфу» По итогам встречи на табло так и остались нули. 09.03.2020 21:37 Футбол Велиев Эмиль
У россиян – два золота для Белоруссии. Для себя – серебро Последние гонки чемпионата Европы принесли сборной России серебро – Кристина Резцова стала второй в пасьюте. Победы Сергея Бочарникова и Елены Кручинкиной порадовали уже Белоруссию. 01.03.2020 19:00 Биатлон Мысин Николай
Мирзаева нокаутировали в Казахстане. Главные моменты турнира ACA 105 (видео) Арман Оспанов победил Расула Мирзаева техническим нокаутом в первом раунде на турнире ACA 105 в Алматы (Казахстан) 06.03.2020 21:30 ММА Ващенко Сергей
Кросби – черная метка для Малкина. «Пингвинз» деградируют с каждым туром Менее чем за месяц до конца регулярного чемпионата вдруг пробудились аутсайдеры, принявшиеся исправно откусывать очки у фаворитов и бойцов за плей-офф. 09.03.2020 16:30 Хоккей Славин Виталий
Новости
09:51 Хоккей «Амур» продлил контракт с Голубевым
09:40 Футбол Ханс-Дитер Флик: «Айнтрахт» – очень опытная команда, особенно в Кубке Германии
09:27 Хоккей Александр Кожевников: «Автомобилист» рано списывать со счетов
09:17 Футбол Хакими готов вернуться в «Реал»
09:00 Футбол «Атлетико» хочет приобрести Матича
08:45 Хоккей Спортивные лиги Северной Америки выступили с заявлением по поводу коронавируса
08:30 Футбол Валерий Масалитин – о работе VAR: Пока только одно расстройство
08:30 Теннис Турнир серии «Мастерс» в Майами не будет отменен из-за коронавируса
08:15 Баскетбол «Зенит» проведет гостевой матч с «Асвелом» в Евролиге без зрителей из-за коронавируса
08:00 Хоккей «Лос-Анджелес» добился домашней победы над «Колорадо», Прохоркин отметился передачей
07:45 Футбол «Милан» пожертвовал 250 тысяч евро на борьбу с коронавирусом
07:30 Футбол Мейвезер готов приобрести «Ньюкасл»
07:15 Футбол Холанд считает Мбаппе фантастическим игроком
07:00 Футбол Александр Бубнов: По уровню игры «Спартак» ближе к командам вверху таблицы
06:40 Футбол Валерий Масалитин: Матч с «Ростовом» был худшим для Фернандеса в составе ЦСКА
06:28 Хоккей «Флорида» в гостях победила «Сент-Луис», на счету Дадонова передача (видео)
06:15 Хоккей Гол и передача Овечкина не помогли «Вашингтону» обыграть «Баффало» (видео)
01:55 Хоккей Бобровский пропускает четвертый матч подряд
01:32 Прыжки с трамплина Чемпионат мира по прыжкам на лыжах с трамплина пройдет без зрителей
01:01 Футбол «Лестер» разгромил «Астон Виллу» и закрепился на втором месте АПЛ
Мировые цены на нефть показали рост на 7% после обвала котировок
Доллар — сто рублей? Удобно считать
Минфин России сделал заявление после падения цен на нефть на 30%
Удар, ещё удар: сразу два снегопада обрушатся на Хабаровский край до конца недели
Итоги недели: бездомный шахматист, вернувшиеся тагильчане и чистый воздух
На сочинском стадионе «Фишт» началось строительство теннисных кортов
Футбол под ударом. Могут ли сборную России лишить Евро-2020 и ЧМ-2022
«Я проплакала весь фильм». В Москве прошла премьера картины про Льва Яшина
Это война. Болельщики «Спартака» оскорбляют Дзюбу перед встречей в Питере
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2020 sovsport.ru яндекс.метрика