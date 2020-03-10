Валерий Масалитин: «Спартаку» вылет не грозит

Бывший нападающий ЦСКА и «Спартака» Валерий Масалитин поделился мнением о главных матчах 21-го тура РПЛ, в которых московские клубы уступили соответственно «Ростову» (2:3) и «Краснодару» (0:1).

«АХМЕТОВ ФОЛИЛ ДО ШТРАФНОЙ»

– Валерий Карпин назвал игру «Ростова» катастрофой, несмотря на победу. Матч с ЦСКА был настолько плох?

– Думаю, что он был недоволен концовкой игры. «Ростов», оказавшись в большинстве, позволил себе непозволительную роскошь, стал недоигрывать эпизоды, отсюда у ЦСКА появились моменты и как результат – второй гол и пенальти, который мог принести ничью. Думаю, что Карпин недоволен именно этим, а до середины второго тайма «Ростов» играл хорошо.

– Как получилось, что преимущество в два игра ничем не помогло «Ростову»?

– ЦСКА перестроился, «Ростов» расслабился и стал относиться к моментам и реализации прохладно. Потеряли концентрацию.

– Можно предположить, что удаление Вадима Карпова в этой игре стало следствием, что он симулировал нарушение правил в четвертьфинале Кубка России со «Спартаком» и тогда вынудил арбитра удалить Эсекьиля Понсе?

– Не думаю. Момент был на усмотрение судьи. Но желтой карточки было бы достаточно. Ивелин Попов не выбегал один на один. Там даже удара по ногам не было, Попову просто заплели ноги. Не было грубой игры, как у Ильзата Ахметова. Кстати, в том моменте Ахмедов начал фолить до штрафной. Обычно фол фиксируется именно в этот момент, а красная была – бесспорно.

– Вам не кажется, что Марио Фернандес в этом сезоне стал забывать, что нужно возвращаться в оборону?

– В этом матче от Марио осталась одна фамилия. Он не помогал ни защитникам, ни впереди. Худший матч футболиста за ЦСКА. Такого инертного и безразличного Марио я не видел. Еще выпадал Иван Обляков. Два удаления и еще два игрока, которые потерялись на поле. Уже после первого удаления надо было перестраивать защиту и ставить Виктора Васина. Менять Фернандеса или Облякова и играть в четыре защитника.

– Как оцените игру Федора Чалова в этом сезоне? Пять голов и три незабитых пенальти.

– Говорилось, что на сборах они нашли какую-то «химию», но я посмотрел три игры... Вообще никак и ни о чем. Игроки, которые должны прибавлять, в лучшем случае остались на прежнем уровне. Скорее даже начали регрессировать.

– В какой форме Павел Мамаев?

– Можно сказать, что он вышел и усилил, но надо смотреть на вещи реально. 11 человек играли против девяти. Естественно, что была свобода действий. Мастерство видно, но чувствуется и отсутствие игровой практики. В любом случае, «Ростов» он поможет.

«СПАРТАКУ» НЕ ХВАТИЛО ЭМОЦИЙ»

– Сказалось ли на «Спартаке» возобновление сезона и два тяжелых матчах на старте?

– Понятно, что после такой победы над ЦСКА, происходит эмоциональное опустошение. Много эмоций осталось там. «Спартак» продолжал играть на автопилоте на контратаках. Но неграмотно распоряжались мячом в концовках. «Краснодар» играл в свою игру, но потерь в центре поля хватало. Не было основных защитников и полузащитников. Тем не менее, они остались собой и добились результата. По судейству тоже есть претензии.

– Какие?

– Эпизод, когда Илья Кутепов ударил Егора Сорокина. И еще в ряде моментов была невнимательность судьи, который пропускал грубость. А по игре, «Спартаку» не хватило сил на концовку.

– Зелимхан Бакаев вышел на поле после легко сотрясения. Он играл или присутствовал?

– В первом тайме он был активен, а во втором тайме его можно было менять. Если в матче с ЦСКА его мяч залетел в ворота, здесь он пробил во вратаря.

– Является ли «Краснодар» сейчас фаворитом в борьбе за второе место или правильно говорить – он ведет борьбу за первое место?

– К первому месту вопросов нет. Если «Зенит» не учудит, и не проиграет сам себе. За второе место будут бороться «Краснодар» и «Локомотив». «Краснодар» показал, что он может обходиться без ряда игроков, а как это будет в дальнейшем? Никто не знает. «Локомотив» с «Ахматом» играл, и все хорошо получалось, но в конце получили пенальти в свои ворота. Могли и вничью сыграть. За исключением первого места чемпионат непредсказуем.

«ОТ VAR’А ПОКА ТОЛЬКО РАССТРОЙСТВО»

– В матче «Локомотива» самым обсуждаемым эпизодом стала игра рукой Исмаэла в штрафной площади…

– Это судейство вообще не поймешь. Например, момент с удалением Карпова. Был ли Попов вне игры или нет?

– Кстати, на этот эпизод я внимания не обратил.

– Это первый момент и второй, где начинал фолить Ахметов. Нарушение началось до штрафной. Когда упал Попов, повтор показали с момента, когда он скинул мяч головой на ход, а был он вне игры или нет, внимание не заострили. Зато когда поставили пенальти в ворота «Ростова» все начали определять наличие или отсутствие офсайд. Аналогично и с моментов Кутепова с Сорокиным. Почему не посмотрели? Непонятно. Пока расстройство от VAR’а.

– Резюмируем.

– «Спартак» приблизился к зоне вылета. Но с такой игрой «Спартаку» ничего не грозит, а армейцы в очередной раз показали, что им необходимо перестраивать игру и искать усиление.