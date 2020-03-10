Еременко, Гилерме и Мусаев. Главные герои тура

ГОЛ ТУРА
Роман ЕРЕМЕНКО Ростов
Финский полузащитник мог стать антигероем матча с ЦСКА, не реализовав пенальти в ворота Игоря Акинфеева, но в итоге затмил всех бомбардиров тура. И динамовца Николая Комличенко с его «каратистским» трюком, и сочинца Кирилла Заику с филигранным «выстрелом» в дальнюю девятку. А ведь гол Еременко могли и не заметить: мяч, пущенный им с 23 метров словно из пращи, так быстро ударился о перекладину и выскочил обратно в поле из-за «ленточки», что потребовалась помощь системы фиксации взятия ворот.
ИГРОК ТУРА
ГИЛЕРМЕ Локомотив
В конце первой части чемпионата русский бразилец потерял доверие Юрия Семина и место в стартовом составе клуба, но весной он быстро возвращает былую уверенность, что не может не радовать и тренеров сборной России. У Гилерме - второй подряд «сухарь» и мастерски отраженный ногой пенальти на 85-й минуте матча с «Ахматом». Да, Сергей Песьяков тоже взял 11-метровый в самой концовке игры с ЦСКА. Но если бы у него не получилось, «Ростов» все равно сохранял шансы хорошие вырвать победу над оставшимися вдевятером армейцами. А вот у «Локо», если бы не вратарский подвиг, таких шансов, скорее всего, не было бы. Ведь красно-зеленые сами играли в меньшинстве.
ТРЕНЕР ТУРА
Мурад МУСАЕВ Краснодар
36-летний специалист впервые попадает в число наших лауреатов - и момент для этого вполне подходящий. «Быки» по всем статьям переиграли набравший ход «Спартак» в Москве и показали, что, несмотря на кадровые трудности, всерьез нацелились навязать конкуренцию «Зениту» за чемпионство. За два тура их отставание от питерцев сократилось с 10 до 6 очков. Впереди - еще 8 туров, включая очный поединок лидеров в Краснодаре.
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