Фанаты в РПЛ снова дерутся, а коронавирус может оставить нас без футбола. Анонс свежего ССФ

И СНОВА РУССКИЙ ФУТБОЛ, БЕССМЫСЛЕННЫЙ И БЕСПОЩАДНЫЙ?

Прошлый год мы завершили бесславно. Если сборная надолго обеспечила себе выход в финальную часть Евро-2020 и ноябрь прошел без волнений, то окончание календарного года для клубной части российского футбола было падением ниже плинтуса. Почти три месяца мы ждали возобновления чемпионата и, похоже, дождались совсем не того, на что рассчитывали.

ПЬЕРЛУИДЖИ КОЛЛИНА: МЕНЯ ВЗЯЛИ В СУДЬИ ПОТОМУ, ЧТО ГЛАЗА НАВЫКАТЕ

Список звездных футболистов у каждого из нас может быть долгим и начинаться с разных фамилий. Если спросить о звездном арбитре, то абсолютно каждый в первую очередь вспомнит об этом итальянце. Арбитр приехал в Москву, прочел лекцию и ответил на вопросы «Советского спорта».

ПРОТИВ СЕРБИИ, ВЕНГРИИ И ТУРЦИИ

На минувшей неделе в Амстердаме состоялась жеребьевка Лиги наций. Сборная России, как и другие участники турнира, узнали своих соперников. Рассказываем о составах групп и расписании матчей Лиги наций.

ВЫРЫВАЙ И ВЕШАЙ НА СТЕНУ! ПРИШЛА ФУТБОЛЬНАЯ ВЕСНА

Наш информативный и красочный календарь посвящен всем матчам в Англии, Германии, Франции, Италии и России, а также в Лиге чемпионов, Лиге Европы и Евро-2020. Не пропустите ни единой игры!

СЕРХИО АГУЭРО: ЕСЛИ ХОЧЕШЬ ЗАБИТЬ – ЛУЧШЕ ОБ ЭТОМ НЕ ДУМАТЬ

France Football встретился с аргентинским нападающим «Манчестер Сити» еще до того, как тало известно о санкциях в адрес клуба со стороны УЕФА.

СУПЕРКУБОК-2023 - В КАЗАНИ! РОССИЯ СОБРАЛА ФУЛЛ-ХАУС

Пока российский спорт банят специалисты из WADA, а вес мир сотрясает коронавирус, европейские футбольные чиновники продолжают отдавать России крупные турниры. Н минувшей неделе было объявлено о том, что матч за Суперкубок УЕФА пройдет летом 2023 года на «Казань-Арене». Разбираем различные аспекты этого решения.