Почему «Ливерпуль» - фаворит, а Париж - нет. Анонс матчей Лиги чемпионов

СТАВКА НА ХЕНДЕРСОНА

Интрига в этих парах не идет ни в какое сравнение с противостояниями «Тоттенхэма» и «Лейпцига» и «Валенсии» и «Аталанты», в которых почти все стало понятно еще три недели назад. Развязки на «Энфилде» и пустом из-за коронавируса «Парк де Пренсе» заранее не читаются. Можно только прикинуть шансы. Что мы и сделали.

«Ливерпуль» в феврале-марте лихорадит. Из пяти последних матчей во всех турнирах команда Юргена Клоппа проиграла три. А самым обескураживающим получилось поражение от «Уотфорда» (0:3) в АПЛ, где «красные» не знали осечек почти год… И дело не в крупном счете, а в блеклой атакующей игре без пяти минут чемпионов Англии.

Нападение «Ливерпуля» не шибко раскочегарилось и в следующих матчах – против «Челси» в Кубке (0:2) и «Борнмута» (2:1) в премьер-лиге. А в среду действующих победителей Лиги чемпионов ждет столкновение с, пожалуй, лучшей обороной мира. Против «Атлетико» Клоппу наверняка потребуется особый план. И очень кстати в строй вернулся капитан мерсисайдцев Джордан Хендерсон, который травмировал подколенное сухожилие в гостевой встрече с мадридцами. По словам Клоппа, Хендерсон готов сыграть с первых минут. И от его действий будет зависеть очень много.

Очевидно, «Атлетико» попробует обороняться на «Энфилде» двумя блоками по четыре игрока в стандартной для Диего Симеоне схеме 4-4-2. Хозяева вряд ли рискнут корректировать первоначальную расстановку 4-3-3, но попробуют вносить коррективы в зависимости от текущей ситуации. Мы же помним, как Клопп посредством перестановок внес перелом в складывавшийся не лучшим образом матч с «МЮ». Тогда большое влияние на игру оказал именно Хендерсон, который по указанию тренера стал действовать выше и шире на бровке, связав фланги соперника.

Имеется в резерве у Клоппа и другое секретное оружие – Дивок Ориги, не раз выручавший в самых безнадежных ситуациях. Правда, ожидать появления бельгийца с первых минут не стоит. Минимальная фора «Атлетико» не вынуждает «Ливерпуль» куда-то спешить. Эта команда вообще не подвержена панике. Вспомните, как хладнокровно «красные» в прошлогоднем полуфинале ЛЧ разделались с «Барселоной» после гостевого поражения 0:3.

У «Атлетико», в свою очередь, есть негативный опыт плей-офф-2019. Тогда команда Симеоне не смогла после домашней победы 2:0 пройти «Ювентус», пропустив в Турине три мяча лично от Криштиану Роналду. Какой урок извлекли «матрасники» из того фиаско? Узнаем в среду. И в одном можно не сомневаться: на «Энфилде» гости попадут под сумасшедший прессинг трибун, с которым редко кто способен справиться.

ЧАС-ИКС ТУХЕЛЯ

В другой паре среды все еще сложнее. Болельщики «ПСЖ» давно приучены к ранним вылетам своих любимцев из главного еврокубка, а тут на команду обрушились новые проблемы. Во-первых, сбился игровой ритм из-за отмены матча со «Страсбуром» во французской лиге (по причине коронавируса, разумеется). Во-вторых, ответная встреча с «Боруссией» пройдет при пустых трибунах (причина – та же). В-третьих, непонятно состояние здоровья Килиан Мбаппе. Нет, коронавирус здесь вроде бы не при чем, но у вундеркинда, по сообщениям СМИ, болит горло, и он пропустил тренировку.

Томасу Тухелю необходимо иметь на поле идеально готового Мбаппе. При всем уважении к Эдинсону Кавани, Анхелю Ди Марии, Мауро Икарди и даже Неймару ключевой фигурой в нападении парижан остается 21-летний чемпион мира, забивший 30 мячей и сделавший 17 голевых передач в 32 матчах турниров-2019/20. А голы «ПСЖ» в среду нужны. Причем как можно больше, ведь в составе соперника есть свой чудо-бомбардир – 19-летний норвежец Эрлинг Холанд. Этот парень в Дортмунде оформил дубль в ворота парижан. И вообще, редко покидает поле без гола.

Так что зря букмекеры называют «ПСЖ» фаворитом в борьбе за путевку в четвертьфинал. У «Боруссии» (с учетом домашней победы 2:1) претензий на выход в следующий раунд как минимум не меньше. И за командой Люсьена Фавра, в отличие от парижан, не тянется шлейф регулярных еврокубковых фейлов. Джейдон Санчо, Торган Азар и Холанд сейчас в большом порядке, а у хозяев из-за дисквалификации матч пропустят Тома Менье и Марко Верратти. Особенно существенно отсутствие итальянца, 100-процентной альтернативы которому у Тухеля нет.

Вот и посмотрим, как немецкий специалист выдержит такое испытание. По сути, на кону для Тухеля – работа в «ПСЖ», которой он наверняка лишится в случае очередного фиаско. Год назад, напомним, парижский суперклуб умудрился досрочно покинуть Лигу чемпионов в куда более выгодных условиях. Имея в запасе гостевую победу над «МЮ» (2:0) и пропустив решающий мяч с пенальти в компенсированное время. Это было не менее «круто», чем 1:6 от «Барселоны» после домашних 4:0 при Унаи Эмери в 2017-м…