Шамиль Газизов: Если рубль рухнет, в РПЛ можно установить фиксированный курс

– Валютный рынок в России пережил потрясение. Обвал рубля сильно ударит по «Уфе»?

– Пока последствия не слишком серьезные. У нас не такие дорогие легионеры.

– Но у них контракты в евро?

– Их контракты привязаны к курсу рубля. Но пока падение не настолько велико, чтобы бить тревогу. Вот если в долгосрочной перспективе рубль, что называется, рухнет, то клубам РПЛ придется принимать совместный меморандум. Мы это проходили в 2014 году. И сейчас можно будет установить фиксированный курс расчетов по контрактам игроков в евро.

– Заграничные сборы тоже дорожают. Этой зимой «Уфа» тренировалась на Кипре. Сколько это стоило?

– Примерно 85-90 евро в день с человека. Разумеется, при резком росте курса расходы клуба увеличатся.

– Допускаете, что в летнее межсезонье команда будет тренироваться в России?

– Надо считать. В России цены тоже немаленькие.

– Зато – в рублях.

– Верно. Но пока сложно давать прогнозы. Я надеюсь на лучшее и не хотел бы поддаваться паническим настроениям.

– На трансферах «Уфы» ситуация с курсом тоже отразится?

– Мы продолжим предлагать своих лучших игроков российским топ-клубам. Для команд РПЛ цена – одна, для зарубежных – другая. Тут все без изменений.

– Кто-нибудь из футболистов уже интересовался у вас возможными последствиями экономического кризиса?

– Нет такого. Повторюсь, для «Уфы» нынешняя динамика рынка не критична.

– А что думаете по поводу мер по борьбе с коронавирусом? На московских матчах РПЛ до середины апреля разрешат присутствовать не более 5000 болельщиков.

– Безопасность и здоровье людей должны быть на первом месте. Мы в эти сроки сыграем в Москве с ЦСКА и «Спартаком». Примем любое решение РФС и РПЛ относительно допуска зрителей на трибуны.

– А если зрителей вообще не пустят, как в Италии?

– Так в Италии сейчас вообще чемпионат приостановили. А матчи без зрителей – уже норма для многих европейских стран.