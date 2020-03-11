Шамиль Газизов: Если рубль рухнет, в РПЛ можно установить фиксированный курс

– Валютный рынок в России пережил потрясение. Обвал рубля сильно ударит по «Уфе»?
– Пока последствия не слишком серьезные. У нас не такие дорогие легионеры.
– Но у них контракты в евро?
– Их контракты привязаны к курсу рубля. Но пока падение не настолько велико, чтобы бить тревогу. Вот если в долгосрочной перспективе рубль, что называется, рухнет, то клубам РПЛ придется принимать совместный меморандум. Мы это проходили в 2014 году. И сейчас можно будет установить фиксированный курс расчетов по контрактам игроков в евро.
– Заграничные сборы тоже дорожают. Этой зимой «Уфа» тренировалась на Кипре. Сколько это стоило?
– Примерно 85-90 евро в день с человека. Разумеется, при резком росте курса расходы клуба увеличатся.
– Допускаете, что в летнее межсезонье команда будет тренироваться в России?
– Надо считать. В России цены тоже немаленькие.
– Зато – в рублях.
– Верно. Но пока сложно давать прогнозы. Я надеюсь на лучшее и не хотел бы поддаваться паническим настроениям.
– На трансферах «Уфы» ситуация с курсом тоже отразится?
– Мы продолжим предлагать своих лучших игроков российским топ-клубам. Для команд РПЛ цена – одна, для зарубежных – другая. Тут все без изменений.
– Кто-нибудь из футболистов уже интересовался у вас возможными последствиями экономического кризиса?
– Нет такого. Повторюсь, для «Уфы» нынешняя динамика рынка не критична.
– А что думаете по поводу мер по борьбе с коронавирусом? На московских матчах РПЛ до середины апреля разрешат присутствовать не более 5000 болельщиков.
– Безопасность и здоровье людей должны быть на первом месте. Мы в эти сроки сыграем в Москве с ЦСКА и «Спартаком». Примем любое решение РФС и РПЛ относительно допуска зрителей на трибуны.
– А если зрителей вообще не пустят, как в Италии?
– Так в Италии сейчас вообще чемпионат приостановили. А матчи без зрителей – уже норма для многих европейских стран.
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