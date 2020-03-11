Георгий Шелия: Играть как бездомные и остаться ни с чем – это будет удар по «Тамбову» - Советский спорт
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11 марта 2020 15:30ФутболДжума Иван

Георгий Шелия: Играть как бездомные и остаться ни с чем – это будет удар по «Тамбову»

31-летний голкипер клуба-дебютанта РПЛ рассказал о переезде на спартаковскую базу и поделился ожиданиями от ближайших двух туров, которые, по его мнению, станут для тамбовчан ключевыми.

«КОМЛИЧЕНКО ЗАСТАЛ ВРАСПЛОХ»

– «Тамбов» возобновил чемпионат нулевой ничьей с «Рубином» и минимальным поражением от «Динамо». Могли набрать больше очков?
– Пока мы только втягиваемся во вторую часть сезона. Но уже против «Рубина» показали свой футбол, с быстрым переходом из обороны в атаку. Надо было дожимать соперника, ведь мы регулярно создавали почти стопроцентные моменты у ворот Юрия Дюпина. А вот против «Динамо» такой вариант не прошел, первый тайм провалили полностью, не хватало агрессии. Даже не знаю, в чем причина…

– Николай Комличенко забил сумасшедший гол, в стиле Златана Ибрагимовича. Ожидали, что он так ловко выловит в воздухе мяч ногой?
– Головой он мяч точно не достал бы. Я несколько раз потом пересмотрел видеоповторы… Застал ли Комличенко меня врасплох? Пожалуй, да. Я видел много его матчей, вроде бы изучил сильные стороны, но не ожидал, что он окажется таким гибким. Действительно, это было что-то в стиле Златана.

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– Вы – воспитанник «Динамо». Это дополнительно мотивировало перед матчем на «ВТБ Арене»?
– В каждой игре хочется побеждать и набирать очки. Но у «Динамо» тоже был максимальный настрой после поражения от «Спартака». Мы все это понимали… Повторюсь: провалили первые 45 минут, и это предопределило результат.

«МЫ С БОЛЕЛЬЩИКАМИ В ОДНОЙ ЛОДКЕ»

– «Тамбов» до конца сезона будет проводить домашние матчи в Нижнем Новгороде, а тренируется команда теперь в Тарасовке. Как ко всему этому адаптируетесь?
– В первой части сезона было гораздо сложнее. Тогда мы принимали соперников в Саранске, добирались туда на автобусе, а это шесть часов езды. Потом еще обратная дорога. Очень много времени отнимали разъезды… А если играть предстояло, допустим, в Екатеринбурге, надо было сначала автобусом доехать до Москвы, а затем лететь самолетом.

Сейчас же команда базируется в Москве – до Нижнего три часа на поезде. Быстро и комфортно. Для дальних выездом пользуемся самолетом… Кроме того, весной у нас сразу три московских матча. Против «Динамо» уже сыграли, впереди – «Спартак» и ЦСКА. С восстановлением проблем не будет.

Хотя, и болельщиков можно понять. Они кипят из-за того, что «Тамбов» не бывает дома. Но ничего не поделаешь. Надо еще чуть-чуть потерпеть, войти в наше положение и поддержать команду, чтобы на будущий сезон город получил шанс увидеть у себя премьер-лигу.

– Но болельщики чувствуют себя обманутыми. Домашний стадион им обещали еще осенью, потом – к весне, а в итоге дело обернулось заменой Саранска на Нижний Новгород…
– Да понимаем мы все. Тут команда с болельщиками в одной лодке. Нам же тоже обещали арену к сентябрю. Затем перенесли открытие на ноябрь, на весну… У всех нас действующие контракты. Ребята верят, что команда сохранит прописку в РПЛ и уже с лета начнет принимать соперников в Тамбове.

Это общая задача – привезти в город большой футбол. Для этого заключали долгосрочные соглашения. Уверен, в Тамбове на наших матчах собиралось бы не меньше 10 тысяч. Это была бы совсем другая атмосфера. Ведь в Саранск и Нижний Новгород далеко не все могут выбраться.

– А пока «Тамбов» в шутку называют бездомным…
– На данный момент так и есть. И нам необходимо определиться, как жить дальше. Одно дело сохранить прописку в элите и наконец-то получить свою арену – значит, все усилия были не зря. Если же играть как бездомные, зарабатывать очки и в итоге остаться ни с чем – это будет удар по «Тамбову» да и по всему российскому футболу.

– Что значит «остаться ни с чем»?
– Ну, если тамбовской арене не выдадут лицензию на проведение матчей премьер-лиги.

«ПРИ ГРИГОРЯНЕ НЕ УСПЕВАЛИ ВОССТАНАВЛИВАТЬСЯ»

– Нынешнее тринадцатое место в турнирной таблице настораживает?
– Пока никаких страхов и опасений нет. Есть все шансы сохранить место в РПЛ до заключительного тура. А биться будем до самого конца. Никто простой жизни перед началом сезона и не обещал. Было понятно, что предстоит выдержать серьезную борьбу. Другим командам из нижней половины таблицы тоже будет сложно. Зимой я внимательно следил за контрольными матчами наших прямых конкурентов. У всех есть свои проблемы.

– Сезон-2019/20 «Тамбов» начинал под руководством Александра Григоряна, одержав несколько ярких побед, в том числе над «Спартаком». Почему не удалось развить успех?
– У Александра Витальевича было свое видение игры. Где-то сработало, где-то – нет. Возможно, именно частые переезды и недовосстановление помешали команде выполнить все, что просил тренер. У нас же не было нормального недельного цикла. А в каких-то матчах просто не повезло, теряли очки в самой концовке. Впрочем, сложно сейчас что-то анализировать. Тот же «Енисей» в прошлом году провалил сезон, так?

– Безусловно.
– А у красноярцев финансовые возможности были гораздо лучше, чем у «Тамбова». Тем не менее, они очень быстро отстали от остальных, а мы сейчас идем вне зоны прямого вылета.

– Григорян – хороший мотиватор? Речи, которые он произносил в эфире в качестве телеэксперта, могли завести любого…
– Он мотиватор, никто этого не отрицает. Но эмоции не могут компенсировать недостаточную функциональную готовность. А полноценно восстанавливаться мы не успевали. Проваливали какие-то матчи не из-за недонастроя, а из-за плохих кондиций.

– Уже при другом тренерском штабе «Тамбов» выдал ударную концовку первого круга, когда силы, казалось, должны были закончиться.
– В тот момент многие соперники подрасслабились. Плюс, сразу после ухода Григоряна мы крупно победили «Уфу» – 3:0. Этот матч стал переломным. Команда раскрепостилась, поверила в себя. Потом в Сочи смогли набрать три очка, хотя игра сложно складывалась. И пошло-поехало.

«БЕЗ МЕЛКАДЗЕ И ОБУХОВА ВОЗНИКЛИ БЫ ПРОБЛЕМЫ»

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– Не обидно, что более богатые клубы обкрадывают «Тамбов», регулярно забирая лучших игроков? Так было с Максимом Осипенко, Дмитрием Чистяковым, Седриком Гогуа. Зимой вроде бы мог уйти и Георгий Мелкадзе…
– Такие вещи, конечно, бьют по «Тамбову». Если бы нас оставили без Мелкадзе, а еще – без Володи Обухова или Миши Костюкова, возникли бы большие проблемы. Ну а уход Осипенко был неизбежен. «Ростов» – большой клуб, многие хотели бы там оказаться. Так что желаем Максу удачи. Еще не так давно он выступал за воронежский «Факел», а теперь борется за еврокубки. Молодец!

Конечно, заменить такого защитника непросто. Осипенко отыграл за «Тамбов» все матчи до перерыва. Но зимой команда арендовала нескольких игроков. Думаю, проблемная позиция сейчас закрыта.

– На что рассчитываете в весенней стадии?
– Надо побыстрее втянуться в сезон и не стесняться своей фирменной агрессивной игры в атаке. Верю, что высокая ответственность за результат перестанет отрицательно сказываться на качестве нашего футбола. Ближайшие два тура во многом станут определяющими. Нужно набирать очки в матчах с «Крыльями Советов» и «Уфой». Иначе задача сохранения прописки в элите заметно усложнится.

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