Пандемия парализует спорт. Как коронавирус изменил нашу жизнь - Советский спорт
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Матч-центр: вчера сегодня завтра Хроники коронавируса. Что отменили из-за пандемии? Онлайн
12 марта 2020 09:45Футбол

Пандемия парализует спорт. Как коронавирус изменил нашу жизнь

«Советский спорт» собрал все важные спортивные события, на проведение которых повлияла болезнь.

Данные обновляются в реальном времени.

РОССИЯ

ОТМЕНЕНО

ДЗЮДО. Международный турнир «Большой шлем-2020». Екатеринбург (13-15 марта)

ПЕРЕНЕСЕНО

ТЯЖЕЛАЯ АТЛЕТИКА. Чемпионат Европы. Москва (13-21 апреля на 13-21 июня)
ХОККЕЙ С МЯЧОМ. Чемпионат мира. Иркутск (29 марта – 5 апреля).

ОГРАНИЧЕНО

ПРЫЖКИ НА ЛЫЖАХ С ТРАМПЛИНА. Этап Кубка мира. Нижний Тагил (14-15 марта) – пройдет без зрителей
ЛЫЖНОЕ ДВОЕБОРЬЕ. Финал континентального кубка. Нижний Тагил (11-12 марта) – пройдет без зрителей
БАСКЕТБОЛ. БК ЦСКА закрыл доступ журналистам в раздевалку и микст-зону на всех матчах Евролиги и Лиги ВТБ

КИТАЙ

ОТМЕНЕНО

ГОЛЬФ. Этап Европейского тура. Хайнань (5-8 марта)
ГОРНОЛЫЖНЫЙ СПОРТ. Этап Кубка мира. Яньцин (15-16 февраля)
ТЕННИС. Матч Кубка Дэвиса Китай – Румыния (6-7 марта)
ММА. Все турниры UFC (апрель)
ХОККЕЙ. Юниорский чемпионат мира (матчи группы B). Тяньцзинь (февраль-март)
ТЕННИС. Турниры ITF и челленджеры ATP. Сиань, Цюйцзинь, Чжухай, Шеньчжень, Чшанцзягань (февраль-март)
ПРЫЖКИ В ВОДУ. Этап Мировой серии. Пекин (7-9 марта)
ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА. Чемпионат Азии. Ханчжоу (12-13 февраля)
ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА. Марафон. Гонконг (8-9 февраля)
СИНХРОННОЕ ПЛАВАНИЕ. Этап Гран-при. Сучжоу (23-25 апреля)
АВТОСПОРТ. Этап чемпионата мира «Формулы-Е». Санья (21 марта)

ПЕРЕНЕСЕНО

ФОРМУЛА-1. Гран-при Китая. Шанхай (17-19 апреля). Новая дата неизвестна
СОВРЕМЕННОЕ ПЯТИБОРЬЕ. Чемпионат мира. Сямынь. Пройдет 25-31 мая в Мексике
ФУТБОЛ. Старт чемпионата Китая. Новая дата неизвестна
ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА. Чемпионат мира в помещении. Нанкин (13-15 марта). Пройдет в 2021 году
БАСКЕТБОЛ. Старт чемпионата Китая. Новая дата неизвестна
ВОЛЕЙБОЛ. Старт чемпионата Китая. Новая дата неизвестна
БОКС. Олимпийский отборочный турнир среди стран Азии и Океании. Ухань (3-14 февраля). Прошел в Иордании (3-11 марта)

ОГРАНИЧЕНО

ХОККЕЙ. Китайские клубы ВХЛ и КХЛ временно прекратили проводить домашние матчи

ЕВРОПА

ПЕРЕНЕСЕНО

ФУТБОЛ. Лига Европы, 1/8 финала. «Интер» «Хетафе». Милан (12 марта). Новая дата неизвестна
БАСКЕТБОЛ. Кубок Европы (женщины), четвертьфинал. «Динамо» Курск – «Авенида». Курск (12 марта). Новая дата неизвестна
ВОЛЕЙБОЛ. Лига чемпионов. Четвертьфинал. «Перуджа» «Факел». Перуджа (10 марта). Новая дата неизвестна
РЕГБИ. Кубок шести наций. Ирландия – Италия

ОГРАНИЧЕНО

ФУТБОЛ. Все матчи Лиги чемпионов и Лиги Европы пройдут без рукопожатий игроков

ПРОЙДУТ БЕЗ ЗРИТЕЛЕЙ

ФУТБОЛ
Товарищеский матч. Молдавия – Россия. Кишинев (31 марта)
Товарищеский матч. Франция – Украина. Париж (27 марта)
Товарищеский матч. Франция – Финляндия. Париж (31 марта)
Товарищеский матч. Германия – Италия. Нюрнберг (31 марта)
Лига чемпионов. 1/8 финала. «Бавария» «Челси». Мюнхен (18 марта)
Лига чемпионов. 1/8 финала. «Барселона» «Наполи». Барселона (18 марта)
Лига чемпионов. 1/8 финала. ПСЖ – «Боруссия». Париж (11 марта)
Лига Европы. 1/16 финала. «Интер» «Лудогорец». Милан (27 февраля)
Лига Европы. 1/8 финала. «Олимпиакос» «Вулверхемптон». Пирей (12 марта)
Лига Европы. 1/8 финала. «Севилья» «Рома». Севилья (12 марта)
Лига Европы. 1/8 финала. «Вольфсбург» «Шахтер». Вольфсбург (12 марта)
Лига Европы. 1/8 финала. ЛАСК – «Манчестер Юнайтед». Линц (12 марта)

БАСКЕТБОЛ
Евролига. «Милан» «Реал». Милан (3 марта)
Евролига. «Виллербан» «Зенит». Лион (13 марта)

ВОЛЕЙБОЛ
Лига чемпионов. Четвертьфинал. «Кузбасс» «Закса». Кенджесин-Козле (11 марта)

ИТАЛИЯ

ОТМЕНЕНО

ФУТБОЛ. Серия А. Все матчи

ИСПАНИЯ

ПЕРЕНЕСЕНО

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ГИМНАСТИКА. Два этапа серии «Гран-при». Марбелья (13-15 марта). Новая дата неизвестна
ТЕННИС. Челленджер ATP. Мадрид (23-29 марта). Ориентировочно – на осень

ОГРАНИЧЕНО

Все спортивные мероприятия с 5 апреля – без зрителей

ГЕРМАНИЯ

ОТМЕНЕНО

ХОККЕЙ. Чемпионат Германии. Завершен досрочно
ФУТБОЛ. Товарищеские матчи. «Боруссия»(Дортмунд) отменила летнее азиатское турне

ОГРАНИЧЕНО

ФУТБОЛ. Все матчи 26-го тура Бундеслиги пройдет без зрителей.
На всех спортивных мероприятиях введен лимит – не более 1000 зрителей.

США

ОТМЕНЕНО

ТЕННИС. Турниры ATP и WTA в Индиан-Уэлсе и Майами

ПЕРЕНЕСЕНО

МОТОСПОРТ. «Гран-при США» в серии MotoGP. Остин (5 апреля). Перенесен на 15 ноября
БАСКЕТБОЛ. Регулярный чемпионат НБА приостановлен с 12 марта.

ОГРАНИЧЕНО

ХОККЕЙ. Матч регулярного чемпионата НХЛ «Коламбус» – «Питтсбург» пройдет без зрителей.
Все профессиональные лиги (НХЛ, НБА, МЛС, МЛБ и пр.) закрыли доступ журналистам в раздевалки команд и в клубные помещения.

КАНАДА

ОТМЕНЕНО

ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ. Чемпионат мира. Монреаль (16-22 марта)
КЕРЛИНГ. Женский чемпионат мира. Галифакс и Труро (31 марта – 10 апреля)

ПЕРЕНЕСЕНО

БАСКЕТБОЛ. Регулярный чемпионат НБА приостановлен с 12 марта

ФРАНЦИЯ

ОТМЕНЕНО

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ГИМНАСТИКА. Этап «Гран-при». Тье (26-30 марта)

ОГРАНИЧЕНО

ФУТБОЛ. Матчи Лиги 1 и Лиги 2 буду проходить без зрителей до 15 апреля
На всех спортивных мероприятиях введен лимит – не более 1000 зрителей (до 15 апреля)

КОРЕЯ

ОТМЕНЕНО

ШОРТ-ТРЕК. Чемпионат мира. Сеул (13-15 марта)
ММА. Турнир M1 Global. Сувон (1 февраля)

ПЕРЕНЕСЕНО

ФУТБОЛ. Старт чемпионата Кореи. Новая дата неизвестная
НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС. Командный чемпионат мира. Пусан (22-29 марта). Перенесен на 21-28 июня

ОГРАНИЧЕНО

ФУТБОЛ. Все домашние матчи команд в азиатской Лиге чемпионов пройдут без зрителей

ГРЕЦИЯ

ОГРАНИЧЕНО

Все спортивные мероприятия до конца марта – без зрителей
Церемония зажжения олимпийского огня без зрителей. Олимпия (12 марта)

ВЕЛИКОБРИТАНИЯ

ПЕРЕНЕСЕНО

ФУТБОЛ. Матч 28-го тура АЛП «Манчестер Сити» «Арсенал». Манчестер (11 марта). Новая дата – неизвестна

ОГРАНИЧЕНО

ФУТБОЛ. Все матчи АПЛ проводятся без рукопожатий игроков

ШВЕЙЦАРИЯ

ОГРАНИЧЕНО

Все спортивные мероприятия до 15 марта – без зрителей

ГРУЗИЯ

ОТМЕНЕНО

ДЗЮДО. Международный турнир «Большой шлем-2020». Тбилиси

ПЕРЕНЕСЕНО

ФУТБОЛ. Чемпионат Грузии приостановлен до 1 апреля

ЯПОНИЯ

ОТМЕНЕНО

ХОККЕЙ. Финал Азиатской серии хоккейной лиги («Сахалин» «Анян Халла»)
ФУТБОЛ. Семь матчей чемпионата Японии
БАСКЕТБОЛ. Квалификация Кубка Азия. Япония – Китай

ПЕРЕНЕСЕНО

АВТОСПОРТ. 1-й этап чемпионата «Суперформула». Судзука (4-5 апреля). Новая дата неизвестна
ФУТБОЛ. Чемпионат Японии приостановлен до 15 марта
БЕЙСБОЛ. Старт чемпионата Японии отложен до 20 марта

ОГРАНИЧЕНО

ТЕННИС. Кубок Дэвиса. Япония – Эквадор. Мики (6-7 марта). Прошел без зрителей
БЕЙСБОЛ. 72 матча чемпионата Японии пройдет без зрителей

КАЗАХСТАН

ОТМЕНЕНО

Все спортивные мероприятия запрещены до 1 июля

КЕНИЯ

ПЕРЕНЕСЕНО

Все массовые, в том числе и спортивные мероприятия, перенесены на неопределенные срок

ЧЕХИЯ

ОГРАНИЧЕНО

БИАТЛОН. Этап кубка мира. Нове-Место (5-8 марта) – без зрителей
ХОККЕЙ. Евротур. Брно (30 апреля – 3 мая) – без зрителей

ИНДОНЕЗИЯ

ПЕРЕНЕСЕНО

АВТОСПОРТ. Этап чемпионата мира «Формулы-Е». Джакара (6 марта). Новая дата неизвестна

УЗБЕКИСТАН

ПЕРЕНЕСЕНО

Все массовые, в том числе и спортивные мероприятия, приостановлены на неопределенные срок

СЛОВАКИЯ

ПЕРЕНЕСЕНО

Все массовые, в том числе и спортивные мероприятия в период 10-23 марта отложены на неопределенный срок

СЛОВЕНИЯ

ОГРАНИЧЕНО

ПРЫЖКИ НА ЛЫЖАХ С ТРАМПЛИНА. Чемпионат мира. Планица (19-22 марта) – без зрителей

ДАНИЯ

ОГРАНИЧЕНО

ФУТБОЛ. Все матчи чемпионата Дании пройдет без зрителей до конца марта

БАХРЕЙН

ОГРАНИЧЕНО

ФОРМУЛА-1. «Гран-при Бахрейна» (Манама, 20-22 марта) пройдет без зрителей

ОАЭ

ОТМЕНЕНО

ВЕЛОСПОРТ. Этап велотура «ОАЭ-2020». Абу-Даби (28 февраля)

ОГРАНИЧЕНО

ТЕННИС. Отборочные матчи Кубка Федерации (перенесены из Китая), Дубай (4-5 марта), прошли без боллдетей

ИНДИЯ

ПЕРЕНЕСЕНО

БАСКЕТБОЛ 3х3. Олимпийский отборочной турнир (18-22 марта). Новая дата неизвестна

РУМЫНИЯ

ОТМЕНЕНО

ТЯЖЕЛАЯ АТЛЕТИКА. Юниорский чемпионат мира. Бухарест (14-21 марта)

ПОЛЬША

ПЕРЕНЕСЕНО

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА. Чемпионат мира по полумарафону. Гдыня (29 марта). Перенесен на 17 октября

ВЕНГРИЯ

ПЕРЕНЕСЕНО

ТЕННИС. Кубок Федерации. Будапешт (14-19 апреля). Новая дата неизвестна
БОРЬБА. Олимпийский квалификационный турнир для стран Европы. Будапешт (19-22 марта). Новая дата неизвестна

БОЛГАРИЯ

ПЕРЕНЕСЕНО

БОРЬБА. Мировой олимпийский квалификационный турнир. София (30 апреля – 3 мая). Новая дата неизвестна

МАРОККО

ПЕРЕНЕСЕНО

БОРЬБА. Олимпийский квалификационный турнир для стран Азии и Африки. Эль-Джадида (13-15 марта). Новая дата неизвестна

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