Пандемия парализует спорт. Как коронавирус изменил нашу жизнь

Данные обновляются в реальном времени.
ОТМЕНЕНО
ДЗЮДО. Международный турнир «Большой шлем-2020». Екатеринбург (13-15 марта)
ПЕРЕНЕСЕНО
ТЯЖЕЛАЯ АТЛЕТИКА. Чемпионат Европы. Москва (13-21 апреля на 13-21 июня)
ХОККЕЙ С МЯЧОМ. Чемпионат мира. Иркутск (29 марта – 5 апреля).
ОГРАНИЧЕНО
ПРЫЖКИ НА ЛЫЖАХ С ТРАМПЛИНА. Этап Кубка мира. Нижний Тагил (14-15 марта) – пройдет без зрителей
ЛЫЖНОЕ ДВОЕБОРЬЕ. Финал континентального кубка. Нижний Тагил (11-12 марта) – пройдет без зрителей
БАСКЕТБОЛ. БК ЦСКА закрыл доступ журналистам в раздевалку и микст-зону на всех матчах Евролиги и Лиги ВТБ
ОТМЕНЕНО
ГОЛЬФ. Этап Европейского тура. Хайнань (5-8 марта)
ГОРНОЛЫЖНЫЙ СПОРТ. Этап Кубка мира. Яньцин (15-16 февраля)
ТЕННИС. Матч Кубка Дэвиса Китай – Румыния (6-7 марта)
ММА. Все турниры UFC (апрель)
ХОККЕЙ. Юниорский чемпионат мира (матчи группы B). Тяньцзинь (февраль-март)
ТЕННИС. Турниры ITF и челленджеры ATP. Сиань, Цюйцзинь, Чжухай, Шеньчжень, Чшанцзягань (февраль-март)
ПРЫЖКИ В ВОДУ. Этап Мировой серии. Пекин (7-9 марта)
ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА. Чемпионат Азии. Ханчжоу (12-13 февраля)
ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА. Марафон. Гонконг (8-9 февраля)
СИНХРОННОЕ ПЛАВАНИЕ. Этап Гран-при. Сучжоу (23-25 апреля)
АВТОСПОРТ. Этап чемпионата мира «Формулы-Е». Санья (21 марта)
ПЕРЕНЕСЕНО
ФОРМУЛА-1. Гран-при Китая. Шанхай (17-19 апреля). Новая дата неизвестна
СОВРЕМЕННОЕ ПЯТИБОРЬЕ. Чемпионат мира. Сямынь. Пройдет 25-31 мая в Мексике
ФУТБОЛ. Старт чемпионата Китая. Новая дата неизвестна
ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА. Чемпионат мира в помещении. Нанкин (13-15 марта). Пройдет в 2021 году
БАСКЕТБОЛ. Старт чемпионата Китая. Новая дата неизвестна
ВОЛЕЙБОЛ. Старт чемпионата Китая. Новая дата неизвестна
БОКС. Олимпийский отборочный турнир среди стран Азии и Океании. Ухань (3-14 февраля). Прошел в Иордании (3-11 марта)
ОГРАНИЧЕНО
ХОККЕЙ. Китайские клубы ВХЛ и КХЛ временно прекратили проводить домашние матчи
ПЕРЕНЕСЕНО
ФУТБОЛ. Лига Европы, 1/8 финала. «Интер» – «Хетафе». Милан (12 марта). Новая дата неизвестна
БАСКЕТБОЛ. Кубок Европы (женщины), четвертьфинал. «Динамо» Курск – «Авенида». Курск (12 марта). Новая дата неизвестна
ВОЛЕЙБОЛ. Лига чемпионов. Четвертьфинал. «Перуджа» – «Факел». Перуджа (10 марта). Новая дата неизвестна
РЕГБИ. Кубок шести наций. Ирландия – Италия
ОГРАНИЧЕНО
ФУТБОЛ. Все матчи Лиги чемпионов и Лиги Европы пройдут без рукопожатий игроков
ПРОЙДУТ БЕЗ ЗРИТЕЛЕЙ
ФУТБОЛ
Товарищеский матч. Молдавия – Россия. Кишинев (31 марта)
Товарищеский матч. Франция – Украина. Париж (27 марта)
Товарищеский матч. Франция – Финляндия. Париж (31 марта)
Товарищеский матч. Германия – Италия. Нюрнберг (31 марта)
Лига чемпионов. 1/8 финала. «Бавария» – «Челси». Мюнхен (18 марта)
Лига чемпионов. 1/8 финала. «Барселона» – «Наполи». Барселона (18 марта)
Лига чемпионов. 1/8 финала. ПСЖ – «Боруссия». Париж (11 марта)
Лига Европы. 1/16 финала. «Интер» – «Лудогорец». Милан (27 февраля)
Лига Европы. 1/8 финала. «Олимпиакос» – «Вулверхемптон». Пирей (12 марта)
Лига Европы. 1/8 финала. «Севилья» – «Рома». Севилья (12 марта)
Лига Европы. 1/8 финала. «Вольфсбург» – «Шахтер». Вольфсбург (12 марта)
Лига Европы. 1/8 финала. ЛАСК – «Манчестер Юнайтед». Линц (12 марта)
БАСКЕТБОЛ
Евролига. «Милан» – «Реал». Милан (3 марта)
Евролига. «Виллербан» – «Зенит». Лион (13 марта)
ВОЛЕЙБОЛ
Лига чемпионов. Четвертьфинал. «Кузбасс» – «Закса». Кенджесин-Козле (11 марта)
ОТМЕНЕНО
ФУТБОЛ. Серия А. Все матчи
ПЕРЕНЕСЕНО
ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ГИМНАСТИКА. Два этапа серии «Гран-при». Марбелья (13-15 марта). Новая дата неизвестна
ТЕННИС. Челленджер ATP. Мадрид (23-29 марта). Ориентировочно – на осень
ОГРАНИЧЕНО
Все спортивные мероприятия с 5 апреля – без зрителей
ОТМЕНЕНО
ХОККЕЙ. Чемпионат Германии. Завершен досрочно
ФУТБОЛ. Товарищеские матчи. «Боруссия»(Дортмунд) отменила летнее азиатское турне
ОГРАНИЧЕНО
ФУТБОЛ. Все матчи 26-го тура Бундеслиги пройдет без зрителей.
На всех спортивных мероприятиях введен лимит – не более 1000 зрителей.
ОТМЕНЕНО
ТЕННИС. Турниры ATP и WTA в Индиан-Уэлсе и Майами
ПЕРЕНЕСЕНО
МОТОСПОРТ. «Гран-при США» в серии MotoGP. Остин (5 апреля). Перенесен на 15 ноября
БАСКЕТБОЛ. Регулярный чемпионат НБА приостановлен с 12 марта.
ОГРАНИЧЕНО
ХОККЕЙ. Матч регулярного чемпионата НХЛ «Коламбус» – «Питтсбург» пройдет без зрителей.
Все профессиональные лиги (НХЛ, НБА, МЛС, МЛБ и пр.) закрыли доступ журналистам в раздевалки команд и в клубные помещения.
ОТМЕНЕНО
ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ. Чемпионат мира. Монреаль (16-22 марта)
КЕРЛИНГ. Женский чемпионат мира. Галифакс и Труро (31 марта – 10 апреля)
ПЕРЕНЕСЕНО
БАСКЕТБОЛ. Регулярный чемпионат НБА приостановлен с 12 марта
ОТМЕНЕНО
ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ГИМНАСТИКА. Этап «Гран-при». Тье (26-30 марта)
ОГРАНИЧЕНО
ФУТБОЛ. Матчи Лиги 1 и Лиги 2 буду проходить без зрителей до 15 апреля
На всех спортивных мероприятиях введен лимит – не более 1000 зрителей (до 15 апреля)
ОТМЕНЕНО
ШОРТ-ТРЕК. Чемпионат мира. Сеул (13-15 марта)
ММА. Турнир M1 Global. Сувон (1 февраля)
ПЕРЕНЕСЕНО
ФУТБОЛ. Старт чемпионата Кореи. Новая дата неизвестная
НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС. Командный чемпионат мира. Пусан (22-29 марта). Перенесен на 21-28 июня
ОГРАНИЧЕНО
ФУТБОЛ. Все домашние матчи команд в азиатской Лиге чемпионов пройдут без зрителей
ОГРАНИЧЕНО
Все спортивные мероприятия до конца марта – без зрителей
Церемония зажжения олимпийского огня – без зрителей. Олимпия (12 марта)
ПЕРЕНЕСЕНО
ФУТБОЛ. Матч 28-го тура АЛП «Манчестер Сити» – «Арсенал». Манчестер (11 марта). Новая дата – неизвестна
ОГРАНИЧЕНО
ФУТБОЛ. Все матчи АПЛ проводятся без рукопожатий игроков
ОГРАНИЧЕНО
Все спортивные мероприятия до 15 марта – без зрителей
ОТМЕНЕНО
ДЗЮДО. Международный турнир «Большой шлем-2020». Тбилиси
ПЕРЕНЕСЕНО
ФУТБОЛ. Чемпионат Грузии приостановлен до 1 апреля
ОТМЕНЕНО
ХОККЕЙ. Финал Азиатской серии хоккейной лиги («Сахалин» – «Анян Халла»)
ФУТБОЛ. Семь матчей чемпионата Японии
БАСКЕТБОЛ. Квалификация Кубка Азия. Япония – Китай
ПЕРЕНЕСЕНО
АВТОСПОРТ. 1-й этап чемпионата «Суперформула». Судзука (4-5 апреля). Новая дата неизвестна
ФУТБОЛ. Чемпионат Японии приостановлен до 15 марта
БЕЙСБОЛ. Старт чемпионата Японии отложен до 20 марта
ОГРАНИЧЕНО
ТЕННИС. Кубок Дэвиса. Япония – Эквадор. Мики (6-7 марта). Прошел без зрителей
БЕЙСБОЛ. 72 матча чемпионата Японии пройдет без зрителей
ОТМЕНЕНО
Все спортивные мероприятия запрещены до 1 июля
ПЕРЕНЕСЕНО
Все массовые, в том числе и спортивные мероприятия, перенесены на неопределенные срок
ОГРАНИЧЕНО
БИАТЛОН. Этап кубка мира. Нове-Место (5-8 марта) – без зрителей
ХОККЕЙ. Евротур. Брно (30 апреля – 3 мая) – без зрителей
ПЕРЕНЕСЕНО
АВТОСПОРТ. Этап чемпионата мира «Формулы-Е». Джакара (6 марта). Новая дата неизвестна
ПЕРЕНЕСЕНО
Все массовые, в том числе и спортивные мероприятия, приостановлены на неопределенные срок
ПЕРЕНЕСЕНО
Все массовые, в том числе и спортивные мероприятия в период 10-23 марта отложены на неопределенный срок
ОГРАНИЧЕНО
ПРЫЖКИ НА ЛЫЖАХ С ТРАМПЛИНА. Чемпионат мира. Планица (19-22 марта) – без зрителей
ОГРАНИЧЕНО
ФУТБОЛ. Все матчи чемпионата Дании пройдет без зрителей до конца марта
ОГРАНИЧЕНО
ФОРМУЛА-1. «Гран-при Бахрейна» (Манама, 20-22 марта) пройдет без зрителей
ОТМЕНЕНО
ВЕЛОСПОРТ. Этап велотура «ОАЭ-2020». Абу-Даби (28 февраля)
ОГРАНИЧЕНО
ТЕННИС. Отборочные матчи Кубка Федерации (перенесены из Китая), Дубай (4-5 марта), прошли без боллдетей
ПЕРЕНЕСЕНО
БАСКЕТБОЛ 3х3. Олимпийский отборочной турнир (18-22 марта). Новая дата неизвестна
ОТМЕНЕНО
ТЯЖЕЛАЯ АТЛЕТИКА. Юниорский чемпионат мира. Бухарест (14-21 марта)
ПЕРЕНЕСЕНО
ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА. Чемпионат мира по полумарафону. Гдыня (29 марта). Перенесен на 17 октября
ПЕРЕНЕСЕНО
ТЕННИС. Кубок Федерации. Будапешт (14-19 апреля). Новая дата неизвестна
БОРЬБА. Олимпийский квалификационный турнир для стран Европы. Будапешт (19-22 марта). Новая дата неизвестна
ПЕРЕНЕСЕНО
БОРЬБА. Мировой олимпийский квалификационный турнир. София (30 апреля – 3 мая). Новая дата неизвестна
ПЕРЕНЕСЕНО
БОРЬБА. Олимпийский квалификационный турнир для стран Азии и Африки. Эль-Джадида (13-15 марта). Новая дата неизвестна