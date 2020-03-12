Классика Симеоне. Облак и Льоренте вытащили «Атлетико» в четвертьфинал (видео) - Советский спорт
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12 марта 2020 01:41ФутболЗибрак Артем

Классика Симеоне. Облак и Льоренте вытащили «Атлетико» в четвертьфинал (видео)

Если бы не бесподобная игра Облака и собственная расточительность, «Ливерпуль» еще в основное время мог бы разгромить мадридцев, а в овертайме Адриан привез гол и похоронил действующего чемпиона Европы.

«Ливерпуль» без Фабиньо и Алисона

Менее года назад «Ливерпуль» совершил невероятное, обыграв на «Энфилде» в ответном матче «Барселону» со счетом 4:0, благодаря чему удалось пройти в финал, а затем и выиграть Лигу чемпионов. К счастью для мерсисайдцев, проблемы с коронавирусом обошли их стороной, и фактора горячих родных трибун они не лишились, чего, судя по последним событиям, исключать было нельзя.

В Мадриде «Ливерпуль» сыграл слабо и уступил со счетом 0:1, но каких-то серьезных изменений Юрген Клопп сделать не мог – слишком уж мала и неоднородна обойма игроков. А в свете последних результатов какие-то выводы сделать надо было. Он решил оставить на скамейке Фабиньо, а тройку центральных полузащитников составить из Жоржиньо Вейналдума, Джордана Хендерсона и Алекса Окслейд-Чемберлена. Алисон не смог сыграть из-за травмы, его заменил Адриан. Как оказалось, этот фактор стал решающим.

Диего Симеоне тоже не приготовил особых сюрпризов. Стандартные 4-4-2 и привычное сочение игроков. Разве что пару в нападении Жоау Фелишу составил не Альваро Мората, а Диего Коста. У испанца, как и у Ренана Лоди и Тома Лемара, были проблемы со здоровьем, но все трое попали все-таки в заявку, а бразилец даже вышел в основе.

Давление, давление и еще раз давление

С первых минут «Энфилд» запел и погнал любимцев в атаку. «Красные» закрепились на чужой половине поля, окружили штрафную Яна Облака и в первые 15 минут нанесли четыре удара, один из которых (Окслейда-Чемберлена) имел вполне реальные шансы достигнуть цели, если бы не словенский вратарь. Хозяева играли настолько высоко, что даже Вирджил ван Дейк ушел за пределы центрального круга.

«Матрасники», как и ожидалось, без зазрения совести отдали мяч и территорию и встречали соперника только на своей половине поля. Если форварды на свой страх и риск и пытались пойти в прессинг, поддержки партнеров они не дожидались. Выстроившись в три линии, испанцы разбивали атаки мерсисайдцев. Иногда они настолько глубого вжимались в штрафную, что за ее пределами оставалось не более двоих игроков.

Минуты с 20-й «Атлетико» нет, не выровнял игру, но адаптировался, вымотал оппонентов и стал защищаться увереннее, периодически пытаясь забросить мяч на ход нападающим. Правда, с билд-апом у них были очевидные проблемы.Среди защитников только Кирану Триппьеру удавалось сделать больше точных передач, чем неточных. Лоди и вовсе показал феноменальтые 27% точности. Он, пожалуй, и был худшим. Помимо всего прочего, большинство подач шло как раз из его зоны ответственности.

Несколько раз англичане были очень близки к голу, а мяч буквально висел над вратарской. До поры до времени Облак действовал безупречно, выручив после ударов Садио Мане с линии штрафной и прострела на Роберто Фирмино. И все же под самый занавес тайма очередной кросс с правого края в центр штрафной завершился голом – Вейналдум, как в том легендарном уже матче с «Барселоной», выпрыгнул и рикошетом от газона отправил мяч в сетку.

🅩🅘🅩🅞🅤 (@zi_53) March 11, 2020

Чудеса расточительности

Было очень интересно, как в ситуации абсолютного равенства изменится команд после перерыва. Для обоих клубов пропущенный мяч мог стать похоронным. Особенно для англичан, которым в этом случае требовалось бы забивать дважды. Тем не менее, они не только не сбавили обороты, но и, напротив, вдавили испанцев в штрафную. В течение нескольких минут хорошие позиции для удара имели Мане, Мохамед Салах и Окслейд-Чемберлен. Тот же Алекс блестяще пробил из-за пределов штрафной в самый угол – вновь роскошно сыграл Облак.

«Ливерпуль» нащупал слабую позицию на краю Лоди и стал еще сильнее давить в его зону, куда к Салаху попеременно смещались Фирмино и Окслейд-Чемберлен для создания большинства. Тем не менее, гости благодаря плотности в штрафной, хотя и не без труда, вовремя прерывали последний пас, а англичане слишком частили короткими передачами в непосредственной близости от ворот.

Мерсисайдцы были очень близки ко второму голу. Особенно Эндрю Робертсон, угодивший в борьбе с Триппьером головой в перекладину, но не забили и к концу основогого времени обессилели. А замен до 82-й минуты Клопп не производил. Вымотав соперника, гости стали чаще выдвигаться к чужой штрафной, чему в том числе способствовал выход Маркоса Льоренте вместе Диего Косты, и тоже имели пару перспективных подходов.

EENDRACHT MAAKT MACHT (@Helmonder85) March 11, 2020

Даже в этой ситуации «Ливерпуль» продолжал создавать голевые моменты. Мане бил через себя из центра штрафной, Салах в излюбленном стиле закручивал мяч в дальнюю девятку, но немного не попал. Опасных моментов за 90 минут было создано на два-три победных матча (24 удара за 90 минут), но второй гол так и не пришел, и команды отправились в овертайм.

Тень Кариуса, 11 минут безумия

Добавленное время команды провели безумно и забили в два раза больше, чем в предыдущие 180 минут, словно катаясь на американских гонках. «Атлетико» бросился забивать и получил контратаку, в ходе которой Вейналдум протащил мяч по флангу и точно подал на Фирмино. Первый удар бразильца пришелся в штангу, но мяч отскочил к нему же, и он беспрепятственно добил его в сетку.

Вот, казалось бы, вот оно – «Ливерпуль» добился своего! Но сразу после этого (если быть точным, через 167 секунд) кошмарно начудил Адриан, сыгравший в лучших традициях Лориса Кариуса. Испанец в простой ситуации сыграл низом через центр точно на Фелиша. Тот нашел на линии офсайда Льоренте, чей удар в дальний угол Адриан парировать не сумел.

Мерсисайдцы навалились на штрафную Облака, но пропустили контратаку. Впрочем, перед Льоренте было сразу трое оппонентов, что не помешало ему пробить Адриано с линии штрафной. Это была бесподобная дуэль вратарей, и Облак выиграл ее в одну калитку. Этот матч в очередной раз показал тем, кто забыл, какое значение Алисон имеет в «Ливерпуле». 35 ударов нанесли хозяева, из которых 12 пришлись в створ. Испанцам же хватило и 10 попыток.

🔥🔥🔥🔥

They killed Liverpool at their own home💔💔#LIVATL 2-2
pic.twitter.com/v0MFsfxB6t

— - (@FDLM30) March 11, 2020

А уже на 121-й минуте вышедший на замену Альваро Мората добил противника, убежав один на один с Адрианом и оформив исторический камбэк в овертайме. Вот теперь можно с уверенностью сказать – Лига чемпионов вернулась!

Лига чемпионов

1/8 финала. Ответный матч

«Ливерпуль» – «Атлетико» – 2:3 ДВ (1:0)

Голы: Вейналдум, 43 – 1:0. Фирмино, 94 – 2:0. Льоренте, 97 – 2:1. Льоренте, 105+1, 2:2. Мората, 120+1 – 2:3.

«Ливерпуль»: Адриан, Александер-Арнольд, Гомес, ван Дейк, Робертсон, Окслейд-Чемберлен (Милнер, 82), Хендерсон (Фабиньо, 105), Вейналдум (Ориги, 105), Салах, Мане, Фирмино (Минамино, 113).

«Атлетико»: Облак, Триппьер (Врсалько, 91), Савич, Фелипе, Лоди, Корреа (Хименес, 105), Коке, Парти, Сауль, Диего Коста (Льоренте, 56), Фелиш (Мората, 103).

Предупреждения: Александер-Арнольд, 119. Мората, 119. Сауль, 120.

Судья: Маккели (Нидерланды).

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