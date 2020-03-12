Найдут ли коронавирус у партнеров Кокорина?

Как это ни печально, в группе риска сейчас находятся не только болельщики, доступ которых на трибуны закрыт или ограничен, но и сами спортсмены. Если за океаном приостановили чемпионат НБА из-за коронавируса, обнаруженного в организме центрового «Юты» Руди Гобера, то почему такая же беда не может стрястись с кем-то из игроков РПЛ?

Кто там последним приехал к нам из Европы? Ага. Адиль Рами и Жанелли Имбюла. Пока сочинские французы не выходили на поле, но врачам клуба-дебютанта премьер-лиги стоит максимально тщательно проверить обоих на предмет симптомов COVID-19. Может, посадить в карантин. Тем более негативный опыт у «Сочи» имеется. В первой части сезона из-за массового заболевания игроков команды ангиной был перенесен матч с «Оренбургом»…

И точно не стоит выпускать Рами и Имбюла в воскресенье против «Краснодара». У «Сочи» пока и так все хорошо. Только что в переигровке «Оренбург» был разгромлен со счетом 5:1. Один Александр Кокорин уже забил весной больше (3 гола), чем весь «Зенит» (2). Так зачем нужны потенциально «коронавирусные» французы?

КАКАЯ ИЗ СУХИХ СЕРИЙ «ЗЕНИТА» ПРЕРВЕТСЯ РАНЬШЕ?

Если «Краснодар» потеряет очки в Сочи, то действующий чемпион может опять оформить комфортный отрыв от преследователей. Но для этого нужны голы, а «Зенит» не начал забивать даже после выздоровления Артема Дзюбы и Сердара Азмуна (0:0 в Санкт-Петербурге с «Уфой» в прошлом туре).

Команда Сергея Семака не поражала ворота соперников в РПЛ с 6 декабря. Безголевая серия питерцев тянется уже 235 минут. Впрочем, не пропускает «Зенит» еще дольше – с 23 ноября, на протяжении 384 минут. А в субботу на «Газпром Арену» (пока – со зрителями) пожалует «Урал», который проиграл здесь три матча из трех с общим счетом 2:8.

С другой стороны – подопечные Дмитрия Парфенова до недавнего визита в Сочи (0:2) выдали 7-матчевую беспроигрышную гостевую серию в РПЛ. Так что не все так однозначно.

ПОБЕДИТ ЛИ ТЕДЕСКО ЗА ПРЕДЕЛАМИ МОСКВЫ?

Все победы «Спартака» при Доменико Тедеско (что в РПЛ, что в Кубке) были одержаны внутри МКАД. За пределы столицы красно-белые пока выбирались лишь дважды: 0:0 с «Уралом» и 0:1 от «Зенита». Третью «выездную» попытку победить или хотя бы забить Тедеско предпримет в субботу в Оренбурге.

Это будет встреча прямых конкурентов: команды разделяют в таблице два очка. Два предыдущих матча оренбуржцы у москвичей выиграли (2:0 и 2:1). Вот и посмотрим, какой «Спартак»-2020 был настоящим – тот, что побеждал в дерби «Динамо» и ЦСКА, или тот, что по всем статьям уступил «Краснодару» на «Открытие Арене».

Кстати, против «Оренбурга» из-за дисквалификации не сыграет Роман Зобнин, удалившийся на исходе матча с «быками». Дополнительная головная боль для Тедеско.

ОТТОЛКНЕТСЯ ЛИ СЛУЦКИЙ ОТО ДНА?

Пока дела у Леонида Слуцкого в «Рубине» складываются хуже некуда. Казанцы не забивают, удаляются – и уже находятся в зоне прямого вылета из РПЛ вместе с «Ахматом», набравшим столько же очков.

В предстоящем туре грозненцам будет чуть проще, чем «Рубину» – они принимают дома «Динамо», тогда как команда Слуцкого едет в гости к «Арсеналу». Но и дальше график будет не легче. Слуцкому нужно срочно оттолкнуться ото дна – иначе даже пятилетний контракт после сезона не спасет. Не для вылета в ФНЛ этот контракт с ним подписывали.

ВОЗЬМЕТ ЛИ СЕМИН РЕВАНШ У КАРПИНА?

В центральном поединке тура «Ростов» и «Локомотив» определят, кто продолжит погоню за «Зенитом» и «Краснодаром» (ничья в Ростове-на-Дону выгодна и «быкам», и питерцам). После того как Валерий Карпин возглавил желто-синих, он не мог победить Юрия Семина в шести матчах кряду (четыре поражения, одна ничья). С седьмой попытки Карпин семинскую «крепость» взял (2:1 в первом круге в Черкизове). И теперь его 72-летний визави готовит реванш.

Особенно интригует дуэль вратарей – Сергея Песьякова и Маринато Гилерме. Неделю назад тот и другой отразили пенальти на 85-й минуте.