Дмитрий Сенников: Планирую слетать в марте на концерт Бочелли в Амстердам

«В ЛИВЕРПУЛЕ СЛУЧИЛОСЬ ЧУДО»

– В среду в Лиге чемпионов случились два знаковых события: «Ливерпуль» вылетел из турнира, «ПСЖ» впервые за четыре года вышел в четвертьфинал. Каким образом «Атлетико» удалось победить команду Юргена Клоппа на «Энфилде»?

– Могу назвать случившееся чудом. «Ливерпуль» всю игру давил, упустил массу возможностей сделать счет 2:0 еще в основное время… Но надо отдать должное игрокам «Атлетико». Они гнули свою линию, стояли намертво в обороне. Плюс – Ян Облак выдал фантастический матч.

– Тем не менее исход во многом предопределила ошибка визави Облака – голкипера «Ливерпуля» Адриана.

– Согласен, этот эпизод стал ключевым. Травма Алиссона сказалась – Адриан намного уступает основному вратарю «Ливерпуля» в классе. Однако мадридцы все равно большие молодцы. Надо же еще выдержать натиск соперника, который постоянно атакует. Хозяева нанесли 34 удара, 12 – в створ, и забили только два мяча. Все это немного напоминало недавний матч «Зенит» – «Уфа». Такое же безоговорочное преимущество фаворита. Правда, уфимцы тогда вообще не пропустили.

– Как думаете, у Симеоне был план «Б»? Если бы «Атлетико» из-за той ошибки Адриана не забил почти сразу после гола Роберто Фирмино, гости могли добавить в атаке?

– Мне кажется, Симеоне не погнал бы команду сломя голову вперед. Зачем? Оставалось еще 25 минут. Достаточно, чтобы получить момент, даже действуя от обороны. Уверен, «Атлетико» продолжал бы придерживаться плана «А». Играть против «Ливерпуля» от атаки – самоубийство. И тактика Симеоне сработала. Помимо ошибки Адриана, было же еще два голевых контрвыпада мадридцев.

«ФАВОРИТЫ ЛИГИ ЧЕМПИОНОВ – «БАВАРИЯ» И «МАН СИТИ»

– В предыдущие годы «Атлетико» часто сам упускал верные победы в Лиге чемпионов. Теперь, выбив «Ливерпуль», команда раскрепостится и сможет замахнуться на титул?

– Нет, к фаворитам Лиги чемпионов я «Атлетико» с такой игрой не причисляю. Где-то мадридцев все равно не хватит. Полуфинал, возможно, финал – их потолок. На мой взгляд, два основных претендента на титул – «Бавария» и «Ман Сити».

– А «ПСЖ» после победы над дортмундской «Боруссией»?

– Парижане в среду смотрелись очень убедительно. Состав у них шикарный. Не пропустить от Дортмунда – большое дело. И все же «Баварию» и «Ман Сити» я ставлю выше. Хотя кто знает, как команды распределит жеребьевка? И вообще, будет ли доиграна эта Лига чемпионов? Вы же видите, что вокруг творится.

– Когда матчи в целях борьбы с коронавирусом проводят без зрителей, это влияет на результат?

– Вот «ПСЖ» победил «Боруссию» на пустом «Парк де Пренсе». Но все равно с болельщиками играть приятнее. И хозяевам, и гостям. При полных трибунах ноги начинают бежать быстрее. Совсем другая атмосфера.

«ПАНИКИ У ЗНАКОМЫХ НЕ ЗАМЕЧАЮ»

– 17 марта УЕФА примет решение, как доигрывать сезон в еврокубках и национальных чемпионатах. Возможно, будет объявлено о переносе на год Евро-2020. Вы бы как поступили?

– Сложно сказать. Мы не знаем, сколько еще продлится эпидемия. Наверное, проще всего действительно перенести Евро и сместить на лето концовку национальных чемпионатов, которые сейчас приостановлены. А можно разыграть титулы в «Финалах четырех». Если команды не будут против. В любом случае надо разыграть путевки в еврокубки следующего сезона.

– Реально ли в нынешней ситуации провести Евро в 12 странах, как пока запланировано? Это же массовое перемещение болельщиков.

– Можно было бы пускать на трибуны только местных жителей. Стадионы все равно заполнятся. Даже на матчах без участия своей сборной. Впрочем, если турнир летом все-таки состоится, то с высокой вероятностью – без зрителей. Я не удивлюсь такому сценарию.

– Когда последний раз были за границей?

– В ноябре в Италии. Тогда ничего еще не началось. Сейчас интересуюсь у своих знакомых происходящим в Европе. Какой-то страшной паники не замечаю. Кто-то на 8 марта летал в Париж. Там Лувр снова открыли. А вот антибактериальный гель в аптеках кончился… Кто-то побывал в Милане. Померили температуру – и пропустили.

– Сами сейчас на поездку в Италию согласились бы?

– В Италию? Нет. А вот в Голландию в конце марта собираюсь. Еще в декабре купил билеты на концерт Андреа Бочелли. Но теперь не знаю, приедет ли он в Амстердам в связи со всей этой ситуацией.

– В Москве тоже началась борьба с эпидемией. Как-нибудь себя ограничиваете?

– Раньше пользовался метро, теперь стараюсь туда не спускаться. Все-таки это мощный переносчик заразы. Вот где массовое скопление людей.

«ВИЖУ КОКОРИНА В «ЛОКОМОТИВЕ»

– В РПЛ-2019/20 один матч перенесли еще до появления коронавируса, когда ангину подхватили игроки «Сочи»…

– Тогда на ребятах сказалась резкая смена температуры. Из солнечного Сочи попали в холодную Уфу – и заболели. Недавно тот матч против «Оренбурга», наконец, сыграли. Если честно, не ожидал, что «Сочи» победит 5:1.

– В этой игре забивались странные голы, судья назначил непонятный пенальти.

– Ну, чисто технически нарушение в штрафной «Оренбурга» было. Но в Англии такой 11-метровый вряд ли дали бы. Нападающий должен стоять на ногах и прикрывать мяч корпусом, а не падать при малейшем контакте.

– Какое впечатление производит Александр Кокорин, оформивший в этом матче дубль?

– Видно, что Кокорин сейчас по-спортивному злой. И с таким хорошим настроем он наверняка продолжит забивать, в «Сочи» неплохой состав, есть кому снабжать его удобными передачами.

– После всего, что он наговорил о «Зените» в недавнем интервью, верите в его возвращение летом в питерский клуб?

– Важно то, что он говорил руководству с глазу на глаз, а не то, что опубликовано в прессе. Разногласия, если они есть, всегда можно урегулировать на внутриклубном уровне. В любом случае аренда в «Сочи» пошла Кокорину на пользу. Это лучше, чем получать в «Зените» 15–20 минут. Самое главное для любого футболиста – это практика. Помню, как сам в молодости перешел в ЦСКА и не играл. Зато потом оказался в первой лиге, в «Рубине», и оттуда попал в основу «Локомотива».

– Где вы видите Кокорина летом?

– Если не вернется в «Зенит», то в «Локомотиве». Там нападающего как раз не хватает. Кокорин или, скажем, Элдор Шомуродов идеально подошли бы.

«КОНФЛИКТЫ В «ЛОКО» БОЛЬШЕ РАЗДУВАЕТ ПРЕССА»

– А как вышло, что, отпустив Федора Смолова в аренду в «Сельту», «Локо» зимой не взял никого взамен? Не считаете это саботажем руководства в отношении Юрия Семина?

– Да не так просто найти на рынке достойную кандидатуру. Нужен же был готовый игрок. Брать кого-то на перспективу в концовке сезона бессмысленно. Вот Жоау Мариу пришел – и сразу заиграл. Но не каждый же раз такое происходит.

– Стоит выкупать летом Мариу за 18 миллионов евро у «Интера», как было в случае с Гжегожем Крыховяком и «ПСЖ» в прошлое межсезонье?

– Это, конечно, серьезная сумма. Многое зависит от того, попадет ли «Локомотив» в Лигу чемпионов, гарантировав себе приличный бонус от УЕФА. Ну, и клубная политика в целом имеет значение. Может, руководство собирается взять курс на омоложение. Плюс – впереди реконструкция стадиона. Это тоже расходы…

Хотя ставка на молодежь, как в «Лейпциге», вряд ли даст тот же эффект. Придется перестраивать всю систему подготовки. В такой энергозатратный футбол в нашем чемпионате на данный момент никто играть не сможет.

– Из недавних заявлений гендиректора «Локо» Василия Кикнадзе можно было сделать вывод, что в клубе допускают скорую замену Семина. Вы представляете команду с другим главным тренером?

– Пока нет. Но мне кажется, сейчас у команды очень хороший тренерский штаб. Рядом с Семиным работают люди, прошедшие большой путь с «Локомотивом». Это и Олег Пашинин, и Дмитрий Лоськов, который всегда может подсказать Миранчукам, как бить штрафные. Да и руководство клуба работает нормально. Мне кажется, все эти конфликты больше раздувает пресса.

– То есть пробовать иностранного специалиста точно не нужно?

– А смысл, если есть свои? Семин лучше всех знает, как устроена команда, как поддерживать эту почти семейную обстановку, которая всегда отличала «Локо». А легкий конфликт порой даже полезен. Между тренером и игроком. Между тренером и президентом. Чтобы все были в тонусе.

– Получается, вся эта пикировка между Семиным и Кикнадзе – во многом искусственная?

– Я не вижу здесь серьезного противостояния. Вот с Ольгой Смородской у Семина действительно был открытый конфликт… Сейчас такого и близко нет. И с Губерниевым – это больше шутка. Думаю, при встрече Семин спокойно пожмет Диму руку.

«СЛУЦКОМУ НЕ ХВАТАЕТ ТАРАСОВА В ОПОРНОЙ ЗОНЕ»

– Смородская недавно снова подняла подзабытую тему матча 2011 года «Локомотив» – «Анжи». По ее мнению, это был договорняк, за который потом уволили Юрия Красножана.

– Я тогда уже не играл. И у меня нет никакой дополнительной информации… Вообще, не представляю, чтобы «Локомотив» занимался такими вещами. Вот в первой лиге, которую я прошел, намеки были. Возникало иногда ощущение, что судья «заряжен», что игроки ведут себя на поле как-то неестественно. Но по молодости не придавал этому значения.

– Сегодня в РПЛ договорняки возможны?

– А кому они нужны? Вы посмотрите на турнирную таблицу. Кто и кому что будет отдавать? Так ведь и в ФНЛ можно вылететь. Считается, например, что «Ахмату» и «Рубину» такая участь не грозит. Но я вот изучил календарь – и не уверен, что обе эти команды сохранят прописку в премьер-лиге.

– Чьи шансы выжить выше?

– «Ахмат» в игре с «Локомотивом» понравился. Как минимум в стыковые матчи грозненцы должны выйти. У «Рубина» ситуация сложнее. Если только это не задумка Леонида Слуцкого – провести первые весенние матчи «под нагрузкой», а потом понестись вперед. Но пока в подобный сценарий не верится. Может, сказывается травма Дмитрия Тарасова. Такого игрока в опорной зоне Слуцкому не хватает.

– Может, обновленному «Рубину» даже полезно вылететь в ФНЛ, чтобы со следующего сезона начать постепенно подниматься наверх?

– У нас вариант с «Рейнджерс», который заново прошел путь из низших лиг, вряд ли прокатит. Если сейчас «Рубин» вылетит, придется всем уменьшать зарплаты, команда разбежится... Скорее допускаю расширение РПЛ, если вылетит Казань или Грозный. Такие регионы никто не хочет терять.

«БАКАЕВОЗАВИСИМОСТИ В «СПАРТАКЕ» НЕТ»

– А как насчет золотой гонки? «Зенит» по-прежнему чувствует себя в безопасности?

– Отрыв от «Краснодара» сократился, но у питерцев хороший график, так что чемпионство они вряд ли упустят. «Зенит» – самая стабильная команда этого сезона. А по игре мне еще очень нравится «Ростов».

– Валерий Карпин с вами не согласен. После победы над ЦСКА он назвал игру своей команды катастрофой.

– Эти слова относились к обороне. Конечно, ужасно, когда пропускаешь два гола в большинстве, а потом едва не пропускаешь третий. Но атака у «Ростова» очень интересная. А с возвращением после дисквалификации Матиаса Норманна вернется необходимый баланс между линиями.

– Кого считаете фаворитом в гонке бомбардиров – Артема Дзюбу, Александра Соболева или Шомуродова?

– Соболеву сложнее всего. Все-таки в «Спартаке» не так много прострелов в штрафную. На него не будут постоянно играть, как было в «Крыльях».

– Зато рядом присутствует набравший приличную форму Зелимхан Бакаев. Кстати, вам не кажется, что у Доменико Тедеско слишком много завязано на этом полузащитнике? Многие уже говорят о бакаевозависимости.

– Не согласен. В нападении у «Спартака» хватает вариантов. Больше нужно думать об обороне. Вот там проблемы налицо.

«ЖАЛЕЮ, ЧТО НЕ УЕХАЛ В «СПОРТИНГ» С ИЗМАЙЛОВЫМ»

– Бакаев способен стать лидером сборной на Евро-2020, если турнир летом состоится?

– У него хорошие перспективы. Как и у Соболева, и у Николая Комличенко. Но им еще работать и работать, чтобы вытеснить из состава Дзюбу, Александра Головина, Дениса Черышева. Поэтому не думаю, что на чемпионате Европы костяк сборной претерпит существенные изменения.

– С чем связываете провал российских клубов в еврокубках?

– Трансферная активность клубов заметно снизилась. Но это объяснимо – мы начинаем считать деньги, учитывать не самую благоприятную экономическую конъюнктуру. Но для улучшения результатов в еврокубках, все равно придется покупать футболистов, рядом с которыми будет расти молодежь. Одно без другого невозможно.

– А нужно ли нашей молодежи ехать в Европу?

– Конечно. Если есть интересное предложение, надо пробовать, развиваться. В топ-чемпионате больше возможностей для прогресса.

– Вас когда-нибудь звали за границу?

– Один раз. Мог уехать с Маратом Измайловым в «Спортинг». Но помешала травма.

– Жалели потом?

– Не без этого. Мне было около тридцати. В «Спортинге» играл бы за одну команду с Маратом. Чемпионат – интересный. Я бы с удовольствием поехал, если бы не травма.