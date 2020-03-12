Какие матчи по ТВ покажут бесплатно. Полное расписание 22-го тура РПЛ

В двадцать втором туре РПЛ общедоступный «Матч» покажет две игры:

14 марта

19.00 (мск)

Арсенал - Рубин (комментаторы - Поленов, Пойда)

15 марта

19.00 (мск)

Ростов - Локомотив (комментаторы - Шнякин, Жичкин)

Остальные шесть матчей будет транслировать платный канал «Матч Премьер»:

13 марта

19.30 (мск)

Ахмат - Динамо (комментаторы - Журавель, Зигаев)

14 марта

14.00 (мск)

Оренбург - Спартак (комментаторы - Шмельков, Меламед)

16.30 (мск)

Зенит - Урал (комментаторы - Генич, Моссаковский)

15 марта

14.00 (мск)

Сочи - Краснодар (комментаторы - Трушечкин, Дерунец)

16.30 (мск)

ЦСКА - Уфа (комментаторы - Арустамян, Журавель)

16 марта

19.30 (мск)

Тамбов - Крылья Советов (комментаторы - Неценко, Керимов)

Положение команд после двадцати одного тура: Зенит - 47 очков, Краснодар - 41, Ростов, Локомотив - 38, ЦСКА - 35, Арсенал - 28, Динамо - 27, Уфа - 26, Урал, Спартак - 25, Оренбург - 23, Крылья Советов, Тамбов - 22, Сочи - 21, Рубин, Ахмат - 20.