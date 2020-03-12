Какие матчи по ТВ покажут бесплатно. Полное расписание 22-го тура РПЛ

В двадцать втором туре РПЛ общедоступный «Матч» покажет две игры:
14 марта
19.00 (мск)
Арсенал - Рубин (комментаторы - Поленов, Пойда)
15 марта
19.00 (мск)
Ростов - Локомотив (комментаторы - Шнякин, Жичкин)
Остальные шесть матчей будет транслировать платный канал «Матч Премьер»:
13 марта
19.30 (мск)
Ахмат - Динамо (комментаторы - Журавель, Зигаев)
14 марта
14.00 (мск)
Оренбург - Спартак (комментаторы - Шмельков, Меламед)
16.30 (мск)
Зенит - Урал (комментаторы - Генич, Моссаковский)
15 марта
14.00 (мск)
Сочи - Краснодар (комментаторы - Трушечкин, Дерунец)
16.30 (мск)
ЦСКА - Уфа (комментаторы - Арустамян, Журавель)
16 марта
19.30 (мск)
Тамбов - Крылья Советов (комментаторы - Неценко, Керимов)
Положение команд после двадцати одного тура: Зенит - 47 очков, Краснодар - 41, Ростов, Локомотив - 38, ЦСКА - 35, Арсенал - 28, Динамо - 27, Уфа - 26, Урал, Спартак - 25, Оренбург - 23, Крылья Советов, Тамбов - 22, Сочи - 21, Рубин, Ахмат - 20.