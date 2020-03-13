Евгений Ловчев: УЕФА правильно сделал – футбол это развлечение, жизнь человека дороже - Советский спорт
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13 марта 2020 16:00ФутболВолохов Юрий

Евгений Ловчев: УЕФА правильно сделал – футбол это развлечение, жизнь человека дороже

УЕФА приостановил проведение Лиги чемпионов и Лиги Европы

Обозреватель «Советского спорта» Евгений Ловчев согласился с решением УЕФА.

Кто-то говорит, что футбольные чиновники в Европе перестраховываются, когда принимают такие решения. Не думаю, весь мир напуган коронавирусом. И не зря: в Италии уже заболел футболист «Ювентуса», в Америке у двух баскетболистов НБА диагностирована болезнь. Да что там говорить, жена премьер-министра Канады заболела! Поэтому все очень серьезно. И когда появились заболевшие, нужно тут же вводить карантин. Чтобы эпидемия не распространялась дальше. Это абсолютно правильные меры. Жизнями людей рисковать нельзя.

Некоторые европейские чемпионаты уже приостановлены, в других пока играют, но без зрителей. Однако я уверен, что в ближайшие дни и они будут приостановлены. Евролига баскетбольная уже приостановила регулярный чемпионат.

Я сейчас нахожусь в Санкт-Петербурге, Питер пока не напуган до такой степени коронавирусом. Билеты на завтрашний матч с «Уралом» продают без ограничений. Но до Питера тоже все это скоро дойдет. У меня в этом нет сомнений.

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Мне, кстати, совершенно непонятно решение мэра Москвы Собянина. Почему пяти тысячам человек можно ходить на стадион, а пяти тысячам ста уже нельзя? Никто этот парадокс нам не объяснил. И что теперь делать владельцам абонементов? Кто им вернет деньги?

Жаль, что приостановлены главные Еврокубки, когда началось самое интересное – плей-офф. Болельщики так ждали этих матчей. Но футбол – это всего лишь развлечение, жизнь человека важнее.

И думаю, эта история может многое поменять в нашей привычной жизни. Например, Европа пересмотрит шенгенское соглашение и опять введет контроль на границах.

ИЗ ИСТОРИИ ВОПРОСА

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) принял решение приостановить розыгрыш Лиги чемпионов и Лиги Европы. Таким образом, матчи, запланированные на следующую неделю, не состоятся. О том, на какие сроки игры будут перенесены, в УЕФА еще думают.

По сообщениям европейкой прессы, 17 марта УЕФА примет решение по поводу переноса чемпионата Европы, который должен был пройти летом нынешнего года.

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