Георгий Черданцев: Перенос Евро-2020 в Россию очевиден

В минувшую пятницу комментатор «зажег».

Еще в середине дня Георгий Черданцев порадовал публику твитом следующего содержания:

Прогноз: чемпионат Европы будет отменён. — Cherdantsev (@cherdantsev) March 13, 2020

Зная, что большинство прогнозов Георгия Черданцева не сбываются, часть аудитории стала сразу же активно благодарить автора, обращаясь к нему чуть ли не как к спасителю чемпионата. Мол, теперь можно быть уверенным, что Евро-2020 точно состоится.

Но последующие твиты вызвали вообще активную дискуссию и оживление. В них телекомментатор обсуждал, с кого теперь брать финансовую компенсацию, а главное – аргументировал, само собой разумеющуюся (на его взгляд) идею переноса Евро в Россию. Тут и вируса нет (почти), и иностранцы в восторге будут снова, как во время ЧМ-2018.