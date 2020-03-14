Георгий Черданцев: Перенос Евро-2020 в Россию очевиден

В минувшую пятницу комментатор «зажег».
Еще в середине дня Георгий Черданцев порадовал публику твитом следующего содержания:
Зная, что большинство прогнозов Георгия Черданцева не сбываются, часть аудитории стала сразу же активно благодарить автора, обращаясь к нему чуть ли не как к спасителю чемпионата. Мол, теперь можно быть уверенным, что Евро-2020 точно состоится.
Но последующие твиты вызвали вообще активную дискуссию и оживление. В них телекомментатор обсуждал, с кого теперь брать финансовую компенсацию, а главное – аргументировал, само собой разумеющуюся (на его взгляд) идею переноса Евро в Россию. Тут и вируса нет (почти), и иностранцы в восторге будут снова, как во время ЧМ-2018.
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