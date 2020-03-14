Георгий Черданцев: Перенос Евро-2020 в Россию очевиден - Советский спорт
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14 марта 2020 06:09Футбол

Георгий Черданцев: Перенос Евро-2020 в Россию очевиден

Известный комментатор телеканала «Матч ТВ» Георгий Черданцев довольно активно ведет свои социальные сети, где нередко публикует свой особый взгляд на футбольные процессы, что вызывает немалый резонанс.

В минувшую пятницу комментатор «зажег».

Еще в середине дня Георгий Черданцев порадовал публику твитом следующего содержания:

Зная, что большинство прогнозов Георгия Черданцева не сбываются, часть аудитории стала сразу же активно благодарить автора, обращаясь к нему чуть ли не как к спасителю чемпионата. Мол, теперь можно быть уверенным, что Евро-2020 точно состоится.

Но последующие твиты вызвали вообще активную дискуссию и оживление. В них телекомментатор обсуждал, с кого теперь брать финансовую компенсацию, а главное – аргументировал, само собой разумеющуюся (на его взгляд) идею переноса Евро в Россию. Тут и вируса нет (почти), и иностранцы в восторге будут снова, как во время ЧМ-2018.

твиты

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