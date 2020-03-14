«Александру Максименко стоит сказать спасибо». Мостовой о победе «Спартака» в Оренбурге

Напомним, что на 17-й минуте матча счет открыл нападающий «Оренбурга» Джоэль Фамейе. В конце первого тайма форвард «Спартака» Эсекьель Понсе сравнял счет. На 71-й минуте Джордан Ларссон вывел москвичей вперед. Третий гол «Спартака» — на счету хавбека Резиуана Мирзова.

– Выиграла команда, которая выше классом. По игре проблем много. «Оренбург» в первом тайме переигрывал «Спартак». Не зря он повел в счете. Спасибо еще Александру Максименко, который выручил. Во втором тайме кардинально ничего в игре не поменялось. Сказался более высокий класс гостей, которые реализовали свои моменты.

– Александр Соболев полезен, но не забивает. Если он продолжен в том же ключе, «Спартак» выкупит его из аренды?

– Вопрос расплывчатый. Его взяли для конкретной задачи. Он находится в прекрасных условиях. Его задача – играть, получать удовольствие и забивать. Для этого у него все есть. Не будет забивать, в любой команде есть конкуренция, которая обострится. Все зависит от самого Соболева.

– Один из его конкурентов Джордан Ларссон отметился голом и голевой передачей. Вы видите разницу между тем, каким швед был при Олеге Кононове и сейчас?

– Не могу ощутить разницу, потому что до появления в «Спартаке» о Ларссоне никто не знал, не видел, как он играет. Понятно, что за ним следили скауты. Значит, какие-то качества у него были, если «Спартак» его в итоге взял. Причем из маленького городка в Швеции. Кстати откуда он?

– Из клуба «Норрчепинг».

– Можете себе представить? Даже не знаю, где Норрчепинг находится. Грубо говоря, деревенька. Оттуда в «Спартак». Конечно, огромная разница. Понятно, что «Спартак» подразумевался как трамплин, чтобы перебраться в Европу. Трамплин трамплином, но когда тебе платят столько денег, сколько не зарабатывала вся твоя предыдущая команда, сам бегом побежишь.

А если серьезно, он – молодец. Еще до зимней паузы было видно, что у него хорошая левая нога, он – быстренький. Может обыграть один в один. Так и бывает, что кто-то раскрывается раньше, кто-то позже.

– В конце прошлого года правым защитником в «Спартаке» был Роман Зобнин. Сейчас эту позицию делят Николай Рассказов и Андрей Ещенко, но основного игрока на эту позицию нет. Кто им должен быть? Вернут ли снова туда Зобнина?

– Я считаю, что именно на правом фланге Зобнин потерялся. После перерыва физическое состояние у всех футболистов «Спартака» хорошее. Отдохнули, подготовились. Другое дело, что Зобнин на правом фланге только бегал и ничего больше. Это не его место. Хорошо, что он может играть и там, но все равно он лучше смотрится в центре, где помимо того, чтобы бегать и отнимать, можно создавать какие-то моменты. Как в игре с ЦСКА, где он из ничего забил гол. Хотя мы понимаем, что Роман забивает примерно раз в год.

Многие критикуют Ещенко. У всех разный взгляд на футбол, но Андрей может фору многим молодым игрокам дать.

– Можно ли сказать, что Павел Маслов воспользовался авансом и теперь ему можно дать шанс попробовать себя с соперниками более серьезными, чем «Оренбург»?

– Конечно. Мало кто о нем знал. Он появился. Так и появляются другие футболисты. Вадим Карпов и Игорь Дивеев из ЦСКА. Да, ошибаются, это связано с молодостью. Основные защитники «Спартака» – Самуэль Жиго и Георгий Джикия. Их отсутствие – проблема, а кто не играл сегодня?

– Илья Кутепов.

– Пожалуйста. Что Кутепов делает в каждой игре?

– Работает «пожарником».

– Примерно. Главное, чтобы были Жиго и Джикия.

– Кто лучший игрок матча? Максименко, которого вы отметили в начале?

– Давайте его и оставим. «Спартак» проигрывал 0:1. Роль вратаря весомая. Он выручил в некоторых моментах. В общих чертах, у «Спартака» проблем в игре хватает.

– Мы скоро увидим следующий тур чемпионата или коронавирус пришел надолго?

– Я говорил об этом еще пару недель назад, когда многие страны играли в футбол, когда никто не понимал, что ситуация будет настолько кошмарная, поэтому повторяю те слова: «Если есть угроза человеческой жизни, нужно оставить все, что можно». Никуда футбол не денется.

– Без болельщиков никак?

– Без них играть неприятно. Какую игру вы будете по телевизору смотреть? Ту, что проходит без зрителей или, где есть болельщики? Конечно, вторую. В первой будет казаться, что все на месте стоят, а во второй есть атмосфера, все орут. Картинка играет большую роль. Если мы придем к решению о переносе, ничего страшного не будет. Во всем мире так.