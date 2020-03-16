Евгений Осипов: Гуляю с семьей по Еревану. паники нет

«ВРАЧ КОМАНДЫ ПРОВЕЛ С ИГРОКАМИ ИНСТРУКТАЖ»

– Как узнали о том, что в турнире наступает пауза?

– В пятницу вечером в общую группу в мессенджере пришло сообщение, что руководство клуба хочет нас собрать. А в субботу нам объявили решение федерации футбола Армении приостановить чемпионат. Теперь ждем рекомендаций от УЕФА по итогам заседания 17 марта.

– На фоне происходившего в Европе приостановка чемпионата Армении вряд ли вас удивила.

– Это читалось, да. Раз уж Италия и Англия взяли на паузу, хотя у них гораздо более насыщенный календарь, то Армения не могла не отреагировать. Ведь речь идет о здоровье людей.

– Сами обеспокоены ситуацией?

– Я уже изучил этот коронавирус во всех подробностях. Стараюсь придерживаться необходимых мер гигиены. В новостях говорили, что в Армении 16 человек заразились. Надо быть осторожными.

– Медицинский штаб клуба прочитал лекцию, как правильно действовать?

– Да. Главный врач подробно объяснил, как минимизировать риск подхватить вирус. С игроками провели инструктаж.

– Анализы сдавали? Ведь очень часто коронавирус не имеет симптомов.

– Пока у нас ничего не брали. Знаю, что на карантин закрыта тренировочная база «Урарту», туда попасть сейчас нельзя. Детская академия тоже не работает.

«ПЕРЕНОС ЕВРО ОЧЕНЬ ДАЖЕ ВОЗМОЖЕН»

– Что будет с Евро-2020?

– Будут отталкиваться от эпидемиологической ситуации. Недавно вот выяснилось, что в Китай коронавирус проник не в середине декабря, а гораздо раньше. Примерно за три месяца очаг инфекции удалось погасить. Значит, можно прикинуть, когда это произойдет в Европе. Где-то к лету, видимо. Поэтому перенос Евро очень даже возможен. И Олимпиады в Токио – тоже.

– Это будет правильно?

– Если не найдут вакцину, разумеется. Лучше перенести турнир, чем проводить без зрителей или с не до конца выздоровевшими футболистами.

– А что делать с чемпионатами? Доигрывать после паузы, аннулировать результаты или вручать медали и кубки исходя из текущего турнирного положения?

– Сложный вопрос. Как я уже сказал, в той же Англии очень плотный календарь. Для АПЛ даже три-четыре недели паузы критичны. А у нас, скажем, впереди ответный матч полуфинала Кубка Армении. Через этот турнир «Урарту» может пробиться в еврокубки. Не хочется упускать такой шанс.

«МАТЧ «ПСЖ» – «БОРУССИЯ» – ЭТО НЕ ФУТБОЛ»

– Представляете, что сейчас чувствуют игроки «Ливерпуля»? Если результаты сезона аннулируют, то клуб лишиться титула, которого болельщики ждали с 1990 года…

– Мне кажется, до этого все-таки не дойдет. «Ливерпуль» проводил феноменальный сезон, и полностью заслужил чемпионство. Поэтому АПЛ надо либо признать текущее турнирное положение как итоговое, либо доиграть чемпионат после паузы. А вот матчи без зрителей никому не нужны. Недавно мы видели, как «ПСЖ» встречался при пустых трибунах с «Боруссией». Это не футбол.

– Что делать на карантине? Кто-то играет в футбол по сети, кто-то режется в другие онлайн-игры, а лидер «Реала» Карим Бензема жалуется на скуку в четырех стенах.

– Если карантин строгий, игрокам не позавидуешь. У нас в команде заболевших нет, поэтому игроков «Урарту» не изолируют от общества. Я с семьей спокойно гуляю по Еревану, никакой паники нет, просто стараемся избегать многолюдных мест. К счастью, у нас ситуация не такая критическая, как в Мадриде или Милане, где людям рекомендуют вообще не выходить на улицу.