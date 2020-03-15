Итальянский скаут Алекс Великих: Работаем из дома, Серия A доиграна не будет

Жизнь простых граждан изменилась, а что уж говорить о людях футбола. «Советский спорт» поговорил с итальянским тренером и скаутом Алексом Великих о том, как живет Италия в карантине, надо ли переносить Евро-2020 и убила ли пандемия футбол.

НА УЛИЦУ ХОДИМ ПО СЕРТИФИКАТУ, А В МАШИНЕ МОГУТ ЕХАТЬ ТОЛЬКО ДВОЕ

– Алекс, вы сейчас в Италии? Как обстановка в стране?

– Да, я в Италии. Ситуация сейчас здесь достаточно напряжённая. Начало короновируса пришлось в стране на северные регионы – Венето, Ломбардию, Пьемонт. Но сейчас карантинные меры приняты на всей территории Италии. Я нахожусь в регионе Тоскана, мой клуб – на острове Сардинии.

– Изменились условия жизни?

– Запрещены все соревнования, закрыты все школы, университеты, развлекательные и торговые центры, кроме аптек и продуктовых магазинов. Новые правила жизни достаточно суровы. Во-первых, не рекомендуется и даже запрещено выходить на улицу без необходимости, а таковой может считаться только перемещения по работе (для тех кто работает на важных производствах), выход в аптеку или в магазин за продуктами.

– Нужно предоставить какие-то документы?

– Да, даже в этих трех случаях собой необходимо иметь автосертификат, в котором указывается причина твоего выхода на улицу, маршрут следования, твои данные и документ удостоверяющий личность. Касается это не только поездки в машине, но и выход пешком. Если вы едете на машине, то рядом должны находиться не более двух человек одновременно – водитель и пассажир на заднем сидении.

– Это все из-за соблюдения дистанции?

– Именно. Должна быть соблюдена дистанция не менее 1 метра от одного человека к другому, поэтому даже выход за продуктами в супермаркет становится особой миссией. Людей запускают внутрь по одному, не более 10 человек. Именно столько людей одновременно могут находиться в супермаркете средних размеров. Большой страх заразиться, поэтому люди в масках и перчатках делают покупки. Используются многие дезинфекции, но все это кажется недостаточным.

ЗВОНИЛ РУГАНИ, ОН В ПОРЯДКЕ

– Наверное и работа футбольного скаута сильно изменилась…

– Работа скаута изменилась и даже очень. Практически концентрируемся на просмотре видеоконтента и анализе тех игроков, которые ещё выступают или выступали недавно. Огромная проблема связана с тем, что неизвестно,как будет обстоять дальнейшая ситуация с играми чемпионата, да и с экономикой клубов. Все это связано с неопределенностью в Серии А. Просмотры футболистов и вызовы их на стажировки также отменены. Повторюсь, работать очень тяжело в таких условиях.

– А как в таких условиях живется клубам и игрокам?

– Работаем все из дома, в том числе и офисные работники, и все игроки, и тренеры. Все находятся дома. Тренировки прекращены. Игроки находятся дома, слава Богу, в клубе у всех все хорошо. Жаль ребят из «Ювентуса» и «Интера», находящихся на карантине.

– Вот сообщается, что и Паоло Дибала заболел…

– К сожалению. Желаю ему здоровья. И, конечно, Даниэле Ругани, которого знаю еще с юношеского футбола.

СУДЬБА СЕРИИ А ТУМАННА, КЛУБЫ ПОТЕРЯЮТ ДО 30% ДОХОДОВ

– Можно ли было избежать таких последствий, если бы начали предпринимать меры раньше?

– Моё мнение такое: необходимо было останавливать все чемпионаты, как только было определённо, что игрок Серии С из клуба «Пьянезе» заболел. Это, кстати, было всего в 120 километрах от моего дома!Сейчас он уже выписан из больницы, а вот попавший туда после него водитель клубного автобуса – до сих пор в больнице.

– А теперь от коронавируса страдают все…

– Да уж, негативный эффект от этого короновируса аукнется сильным ударом по экономике футбола.

– Игроки могут потерять в цене? Как вообще коронавирус изменит трансферные стоимости?

– Не думаю, что вопрос заражения конкретного футболиста вирусом, в случае его выздоровления, скажется негативно на его цене. Больно ударитименно кризис по экономическим возможностям клубов. Потери будут существенны, особенно в первый период после возобновления спортивных мероприятий. Ведь доход от телевизионных прав, продажи билетов, премиальных, да и просто от спонсорских контрактов станет скорее всего меньше.

– Насколько масштабны будут эти убытки по вашей оценке?

– Экономика в целом получила серьезнейший удар, а футбольная тем более. Клубы, думаю, потеряют минимум 30% запланированных доходов. Особенно серьёзно пострадали так называемые «биг-клубы», играющие в еврокубках. Пока неизвестна судьба ни чемпионата, ни приостановленных еврокубков, ни формулы следующего розыгрыша и его участников.

НУЖНО ПЕРЕНОСИТЬ ЕВРО-2020 И НЕ ПОДВЕРГАТЬ НИКОГО ОПАСНОСТИ!

– Думаете, Серия А будет доиграна?

– Мне кажется, что нет.

– Отмена матчей футбольных чемпионатов – это действенная мера?

– Думаю, что все европейские чемпионаты необходимо остановить и не подвергать угрозе здоровья ни спортсменов, ни работников клубов и стадионов! Даже лишив футбол самого ценного, что его делает самым прекрасным видом спорта в мире – его зрителей, мы не сможем защитить спортсменов. Поэтому, с моей точки зрения, чемпионаты нужно останавливать полностью до решения проблемы этой пандемии.

– Это касается и Евро-2020?

– Евро-2020, конечно же, нужно перенести. 2021-й – вполне подходящий год. Событие это интересное, важное, но это не то мероприятие, которое вообще нельзя перенести. Повторюсь – главное здоровье людей. Проводить же матчи без зрителей тоже ненормально.

– Все эти переносы турниров и отмены матчей могут негативно сказаться на перспективах молодых игроков? В том числе и шансах российской молодежи уехать в Европу?

– Проблемы перехода футболистов – трансферов молодых как внутри Европы, так и за пределами, включая юных талантов из России уже актуальны. Кризис финансовых возможностей многих клубов станет реальностью, предварительно согласованные суммы будут пересматриваться.Надеюсь все-таки, и в этом есть смысл, так как трансферная сумма там незначительна.

– Чей-то переезд из России уже сорвался?

– Пока нет. Думаю, что молодому российскому футболисту, за которым слежу, удастся в ближайшее время уехать в Испанию.

– Его имя секрет?

– Скажу просто, что он – не из Москвы. Есть предварительные договорённости с руководством обоих клубов и самим футболистом. Его переход мог бы произойти и в январе, но случилось так, как случилось.

– Так что нам ждать в будущем? Многие говорят, что коронавирус убил футбол…

– Считаю, что эффект от этой пандемии скажется негативно в краткосрочной перспективе. Приостановит рост цен на игроков. Но в долгосрочной – футбол вновь начнёт наращивать свою прибыльность. Желание видеть зрелище и талантливых исполнителей будет все выше и выше поднимать ставки спортивной и экономической деятельности клубов. Скорее всего произойдёт создание Суперлиги, возможно даже эта ситуация подтолкнет к этому. Хочу верить, что футбол – это соединяющее звено между мечтами и реальностью наших жизненных амбиций.