Перенос Евро-2020 неизбежен. Последствия - не так уж страшны - Советский спорт
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15 марта 2020 18:00ФутболЗибрак Артем

Перенос Евро-2020 неизбежен. Последствия - не так уж страшны

17 марта УЕФА должен принять решение о целесообразности переноса сроков финальной стадии чемпионата Европы из-за эпидемии коронавируса. Итоговый вердикт затронет другие турниры - как сборных, так и клубов.

По данным некоторых СМИ, Евро-2020 могут сдвинуть на позднюю осень этого года, но приоритетным все же является перенос турнира (который, напомним, должен пройти сразу в 12 городах, включая Санкт-Петербург), на лето 2021-го. Рассмотрим последствия.

КАК БЫТЬ С ОТБОРОЧНЫМИ МАТЧАМИ ЧМ-2022?

Первое, о чем стоит подумать - матчи квалификации ЧМ-2022. После появления Лиги наций отборочные раунды к крупным турнирам сборных решено проводить в течение одного года. В 2021-м запланированы 10 туров, из которых два – третий и четвертый – придутся на период 4 - 8 июня. Если Евро перенесут на год, придется думать, как быть с этими играми.

Первый вариант – оставить, как есть. Все равно национальные команды играют контрольные матчи в преддверии крупного международного турнира, значит, им не составит труда провести и официальные игры. Чемпионат Европы спокойно может стартовать 12-15 июня, никакой накладки не произойдет.

Второй вариант – перенести на более ранний срок. Первое предложение не понравится топ-сборным, которым в этом случае за короткий отрезок придется провести до 11 официальных матчей (по два в отборе к ЧМ-2022 и финальном раунде Лиги наций и до семи на Евро-2021). Тогда можно было бы сдвинуть квалификацию на конец февраля или мая или на август.

От практики играть в феврале давно отказались. Последний раз сборная России выходила на поле так рано в 2013 году (против Исландии – 2:0), но в связи с экстренной ситуацией практику можно возобновить.

С матчами в конце мая тоже не должно возникнуть трудностей. Команды соберутся в середине месяца и получат стандартные четыре - пять дней на подготовку к квалификации ЧМ-2022, а потом еще две недели перед Евро-2021. Вполне приемлемый график.

Август давно отдан на откуп отборочным раундам еврокубков, но и тут все разрешимо. Просто УЕФА придется немного потеснить клубный футбол – или завершить квалификацию раньше привычного срока, или, наоборот, дать чуть более поздний старт групповым раундам.

КАК БЫТЬ С ФИНАЛЬНЫМ РАУНДОМ ЛИГИ НАЦИЙ?

Кроме того, на 2-6 июня запланирован «Финал четырех» Лиги наций, премьера которого так понравилась всем участникам в 2019 году. Скорее всего, решение по этому мини-турниру будет зависеть от итогового варианта отбора к ЧМ-2022.

Если сохранить текущие даты, опять получится, что некоторым ведущим сборным придется за 40 - 50 дней провести до 11 матчей, причем последние – на решающем отрезке чемпионата Европы (полуфинал, финал). Команды могут не только устать из-за напряженного графика, но и лишиться важных игроков из-за травм. А значит, приползут к финалу в полуобморочном состоянии, что не лучшим образом скажется на спортивной составляющей турнира.

Логичным выглядит перенос дат финального раунда ЛН. Варианты те же – конец февраля-2021, конец мая или август, плюс февраль-2022. Тут все будет зависеть от того, какую комбинацию выберут в УЕФА. Например, два тура квалификации перенесут на февраль-2021, а Лигу наций – сместят на конец мая или август. Или наоборот. От перемены мест слагаемых сумма не меняется.

Какой бы вариант ни был выбран, пострадает календарь клубных соревнований. Еврокубки придется каким-то образом ужимать – или за счет сокращения числа матчей (в феврале пострадает плей-офф, в августе – квалификация), или за счет корректировки календаря национальных турниров. Еще можно на неделю-другую позже закончить групповой раунд в декабре-2020 или начать раньше в январе-феврале-2021.

КАК БЫТЬ С КЛУБНЫМ ЧЕМПИОНАТОМ МИРА?

Если все европейские турниры проходят под эгидой УЕФА, и организация вправе сама крутить календарем, как ей вздумается, то мероприятия ФИФА вне ее компетенции. Сложность в том, что как раз летом 2021 года главная футбольная организация планеты запланировала крупную реформу – вместо Кубка конфедераций с 17 июня по 4 июля впервые должен быть проведен обновленный клубный чемпионат мира, количество участников которого расширили с 7 до 24.

Тут придется договариваться. Формально УЕФА в подчинении у старшего партнера, но вряд ли кто-то в мире оценит действия ФИФА, если та откажется подвинуться. В лучшем случае Джанни Инфантино заработает репутацию жадного до денег диктатора и потеряет все европейские голоса к следующим президентским выборам, в худшем – европейцы взбунтуются и бойкотируют турнир, что обещали сделать еще в марте 2019-го через Ассоциацию европейских клубов.

Правда, не очень ясно, куда ФИФА двигать свое новое детище. Клубный чемпионат мира планировали проводить раз в четыре года, значит, премьеры придется ждать аж до 2025 года? Неприемлемо долго для организации, уже наверняка разделившей шкуру не убитого медведя. Остается перенести первый розыгрыш на 2023 год, а четырехлетний цикл запускать с 2025-го. Такой вариант должен устроить всех.

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