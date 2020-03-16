Послание Терешковой, «парашют» Нобоа и судейский конфуз. Итоги 22-го тура РПЛ

ДУЭТ ВЫХОДНЫХ

Сердар АЗМУН и Артем ДЗЮБА

Форварды «Зенита» устроили голевую феерию в матче с «Уралом», оформив хет-трик и дубль в ворота команды Дмитрия Парфенова. Так много питерцы не забивали в РПЛ с 2014 года, когда разгромили со счетом 8:1 «Торпедо». Дзюба упрочил лидерство в гонке лучших бомбардиров (13 мячей) и по системе «гол + пас» (22 очка), отличившись впервые в 2020 году.

ПАРАШЮТ ВЫХОДНЫХ

Кристиан НОБОА

Победный гол эквадорского полузащитника «Сочи» в ворота «Краснодара» надолго запомнится Матвею Сафонову. Молодой голкипер, как ни старался, так и не смог дотянуться до мяча, пущенного Нобоа по высоченной дуге из полукруга штрафной площади. Красота!

ТЕМПЕРАТУРА ВЫХОДНЫХ

«Газпром Арена»

Несмотря на объявленную в мире пандемию коронавируса на матче «Зенит» - «Урал» собралось более 30 тысяч зрителей - и всем им мерили температуру у входа на стадион. Любопытно, что во время игры за воротами растянулся огромный баннер с переиначенной строчкой из песни группы «Сплин»: «Мы все больны футболом и за «Зенит» умрем». В свете борьбы с инфекцией эти слова звучали двусмысленно.

ДИСКВАЛИФИКАЦИЯ ВЫХОДНЫХ

Доменико ТЕДЕСКО

Главный тренер «Спартака» все-таки отметился первой в 2020 году желтой карточкой, продолжив неприятную для него традицию 2019-го. Немец так бурно вел себя во время победного матча в Оренбурге, что теперь не сможет находиться на скамейке в Туле. Если, конечно, матч с «Арсеналом» не отменят вместе со всем сезоном РПЛ.

БАННЕР ВЫХОДНЫХ

Валентина ТЕРЕШКОВА

Легендарную космонавтку вспомнили на трибунах в Туле во время матча «Арсенал» - «Рубин». Баннер со словами «Ты просто космос, Валя» провисел несколько минут, но успел попасть в телетрансляцию. Акцию устроили участники Общероссийского Национального фронта, которые таким способом ответили на многочисленные нападки на Терешкову в соцсетях за ее предложение обнулить президентские сроки в случае принятия поправок в Конституцию РФ.

КОНФУЗ ВЫХОДНЫХ

Илья ИВАНОВ

26-летний питерский арбитр увел с поля участников матча молодежного первенства РПЛ «Тамбов» - «Крылья Советов», засчитав самарцам техническое поражение. Поводом для такого решения стали удаления четырех игроков «Крыльев» и их главного тренера Владимира Кухлевского. Счет на момент остановки игры был 1:1. При этом в правилах сказано, что «матч не может быть продолжен, если в любой из команд осталось менее семи игроков». У «Крыльев» их было ровно семь.