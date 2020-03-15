Шамиль Газизов: Если чемпионат остановят, провести еще одни сборы для «Уфы» будет проблематично

– Ваша команда часто отбирает очки у лидеров. Как это объясните?

– Все потому, что у нас организованная команда, которая знает, что хочет. У нас не получилось во встрече с «Краснодаром», хотя тогда просто не повезло. Я благодарен нашим тренерам, которые прививают ребятам определенную философию. Надо терпеть, и до сражаться до конца. Возможно, такая игра кому-то не нравится, хочется больше играть в атаку, но мы исходим из того, что хотим. В мире много разных вариантов игры в футбол, и мы пока выбрали вот такой. Я благодарен своей команде, тренерам и болельщикам, которые приехали в Москву на игру с ЦСКА. Их было слышно, и активная поддержка придала команде импульс. Мне кажется, второй тайм получился убедительный в исполнении «Уфы». У нас были моменты, но считаю, что ничья – это закономерный результат.

– Каково было играть при полупустых трибунах?

– ЦСКА – большой клуб, у которого много болельщиков. Если бы сегодня не было ограничений – трибуны бы заполнились на три четверти. Это было бы приятнее, но такая вот ситуация сейчас сложилась. 17-го числа мы будем принимать решение, продолжится ли чемпионат или мы его приостановим и посмотрим, что будет происходить дальше.

– Вы к какому решению больше склоняетесь?

– Я его определил для себя, но не хотел бы раньше времени раскрывать. Сегодня я долго разговаривал со Станиславом Черчесовым, и у него есть свое мнение. Так же я разговаривал со специалистами. Теперь бы хотелось обсудить ситуацию с коллегами, потому что мое мнение может быть неверным. Вот послушаю мнение коллег и после этого мы примем какое-то решение.

– Ваше мнение совпадает с мнением Черчесова?

– Было бы слишком легко сказать, что оно совпадает, я бы набрал плюсы для себя, но я так не буду говорить.

– Если чемпионат приостановят есть ли у вас план Б на этот случай?

– У нас есть много вариантов, но пока не понятно, будет приостановка сезона, или мы будем играть при пустых трибунах. Развитие событий может быть разным.

– Провести дополнительный сбор для вас не будет финансовой проблемой?

– Это будет сложно с финансовой точки зрения. Если проводить сборы в Сочи, там, где мы проводим сборы, сейчас находится «Динамо», а через три дня туда заедет «Локомотив». Получается, там все занято. Наверное, придется тренироваться дома.

– А в Краснодаре нет возможности провести сбор?

– Мы будем к ним обращаться, но давайте дождемся 17-го числа, и после этого будем решать.

– Не боялись ехать в Москву в связи с коронавирусом?

– Нет. Вы же видели, я с вами за руки здороваюсь. Ситуация, конечно, пограничная. Надо принимать определенные меры гигиены, соблюдать медицинские требования, и мы это делаем. Команда уже давно находится на сборах, с 13-го января мы не были дома. Но ребята терпели.

– Будут ли в Башкортостане вводиться какие-то ограничения?

– Это вопрос к правительству республики, а я отвечаю за футбол.

– В команде есть дополнительные меры защиты?

– Да. Мы ежедневно принимаем гигиенические меры, через каждые три-четыре часа измеряем у ребят температуру. Наш медицинский штаб очень сильно задействован. Пьем таблетки, а помогают ли они – не знаю.

– В команде есть ребята с простудой?

– Сейчас нет. 15-16 января у нас ребята болели, но после этого не было никаких моментов, связанных с простудой или ОРВ.

– Никто из команды не сдавал тест на коронавирус?

– У нас нет таких симптомов, но мы готовы к этому. Может быть, когда приедем – сдадим тест. Мы были в Испании на сборах, все время летаем самолетами. Но пока медицинский штаб справляется.