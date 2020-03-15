Александр Пуцко: Чемпионат надо останавливать

– Сотрудники ЦСКА запретили говорить с вами на поле из-за угрозы короновируса. Вас предупреждали об этом?

– Нет, нам ничего не объявляли. Мы просто готовились к игре. Знали, что болельщиков больше пяти тысяч нельзя допускать на эту игру.

– «Уфа» не боялась ехать в Москву на матч с ЦСКА?

– Нет. Мы играем в футбол. Чего нам бояться?

– Вы стабильно отбираете очки у лидеров из первой пятерки. Как так получается и что говорит вам Вадим Евсеев?

– Наш секрет в том, что мы все обороняемся, компактно играем, выкладываемся на сто процентов. Все дело в этом. Наш тренер, конечно, доволен, что мы отбираем очки у лидеров. Это здорово. Но нам нужно и у середняков выигрывать, потому что турнирная таблица плотная. Мы не впадаем ни в какую эйфорию.

– В одном из эпизодов Александр Беленов долго вводил мяч в игру. При этом Вадим Евсеев просил его от бровки делать это быстрее, но вратарь не обращал внимания на подсказки тренера. Какая была установка: немного потянуть время в конце матча или если есть возможность убежать в быструю контратаку – делать это?

– У нас нет установки тянуть время. Мы приезжали играть не на ноль, а хотели победить. А то, что Евсеев просил играть быстрее – я не слышал. Наверное, Вадиму Валентиновичу было виднее, что у ЦСКА появлялись свободные зоны, и надо было быстрее вводить мяч в игру.

– Каково играть, когда на трибунах практически нет людей?

– Конечно, приятнее играть, когда болельщиков много, но скажу по себе, что когда играешь – то не обращаешь внимания, сколько зрителей на трибунах. Когда вообще пустые трибуны, это чувствуется. А сегодня болельщики были. Они поддерживали ЦСКА и нас чуть-чуть. Поэтому в принципе было нормально.

– На следующей неделе будет принято решение о приостановке чемпионата или его продолжении. Вы это обсуждаете внутри команды и что делать, если сезон остановят? Как поддерживать форму, когда не понимаешь, продолжится сезон или нет?

– Мы, конечно, это обсуждаем. Но насколько я понял, никто не знает, что делать. Я слушаю интервью других тренеров. Ситуация тоже непонятная. И в Европе также. Никто не понимает, когда можно будет играть. Поэтому давайте подождем 17 числа, что руководство объявит.

– Надо ли останавливать чемпионат РПЛ в связи с опасной ситуацией или все это раздуто. Как считаете?

– Считаю, что надо, потому что уже во всем мире чемпионаты остановили. А вот сделать ли паузу или отменить его полностью – я не знаю. Пусть компетентные люди разберутся в этом.