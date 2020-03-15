Это выше всех интересов. Как Роналду, Погба и другие звезды помогают в борьбе с эпидемией - Советский спорт
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15 марта 2020 22:00ФутболКузнецов Дмитрий

Это выше всех интересов. Как Роналду, Погба и другие звезды помогают в борьбе с эпидемией

Коронавирус появился в мире как лакмусовая бумажка. Словно для того, чтобы узнать, какие ценности преобладают в обществе. Чем живет тот или иной народ. Для кого важна каждая человеческая жизнь, а для кого понты дороже жизни.

Пока Россия продолжает гонять мячик и ломает голову, гонять ли ей шайбу, в Европе и Америке звезды спорта взялись за дело, которое будет стоить дороже всех их голов, трофеев и контрактов. Спасение людей, попавших в беду.Одни в условиях всеобщего хаоса спасают свои деньги, другие на свои деньги спасают чужих людей.

***

Криштиану Роналду решил отдать на борьбу с эпидемией коронавируса два своих отеля. В Португалии ситуация, слава Богу, не такая критичная как в соседней Испании или Италии. Заболевших на родине суперзвезды мирового футбола не более 200 человек. Но ждать-то в этой ситуации нельзя – каждый день бездействия порождает новые жертвы.

Одна гостиница расположена в центре Лиссабона, другая на Мадейре, в его родном городе Фуншале. Отели переоборудуют в госпитали, содержание персонала и все затраты оплатит Криштиану. Все удобства для тех, кому необходим карантин, будут бесплатны, как и лечение.

Криш - один из самых богатых спортсменов мире, помимо футбола он зарабатывает практически на всем. Принадлежащие ему отели сети CR7 довольно дорогие. Одна ночь обойдется вам более чем в 10 тысяч рублей по сегодняшнему курсу.

«Мир переживает трудный момент, и защита человеческой жизни должна быть выше всех интересов. Все мои мысли сегодня с теми, кто потерял своих близких, - написал в интернете Роналду. - Хотел бы выразить свою солидарность всем, кто борется с вирусом, как, например, мой партнер по команде Дани Ругани, а также выразить поддержку удивительным медицинским работникам, рискующим жизнью ради спасения других».

После этих слов еще больше начинаешь уважать великого футболиста. Уже как великого гражданина и человека.

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Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба запустил в соцсетях акцию по сбору средств на борьбу с эпидемией коронавируса, приурочив ее к дню рождения.

«Я всегда был благодарен за то, что и я сам, моя семья и друзья остаемся здоровы, -отметил Погба в Instagram. — Однако сейчас у многих людей возникли проблемы со здоровьем. В такие дни мы должны действовать вместе. С вашей помощью я надеюсь собрать 27 тысяч фунтов. Если у нас это получится, то я удвою эту сумму».

Погба подчеркнул, что собранные деньги пойдут на покупку медицинского снаряжения для медицинских специалистов, которые исследуют вирус и помогают пострадавшим.

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Игроки миланского «Интера» собрали полмиллиона евро, которые будут направлены для миланской больницы Луиджи Сакко, где работают над исследованием коронавируса и созданием вакцины,а также передали более полумиллиона медицинских масок для нуждающихся.

«Интер» ранее уже отправил 300 тысяч защитных масок в Китай – для жителей Ухани, где началась эпидемия COVID-19.

Капитан «Наполи» Лоренцо Инсинье перевел 100 тысяч евродля больниц Неаполя.

В Поднебесной бывший чемпион НБА, игрок «Бэйцзин Дакс» Джереми Лин выделил из средств своего благотворительного фонда один миллион юаней на закупку медоборудования для Ухани и еще 300 тысяч долларов из своих средств.

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Китайская теннисистка Ван Цян пожертвовала по тысяче юаней за каждый выигранный гейм. После начала эпидемии коронавируса спортсменка выиграла 94 гейма и в результате передала 13 тысяч долларов для госпиталя в Ухани.

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Первый баскетболист НБА, заразившийся коронавирусом, французский центровой «Юты Джаз» Руди Гобер пожертвовал на благотворительность полмиллиона долларов пострадавшим от эпидемии.

200 тысяч долларов будут направлены оставшимся без работы сотрудникам домашней арены клуба в Солт-Лейк-Сити- в качестве компенсации за приостановку регулярного чемпионата.

По 100 тысяч Гобер пожертвует трем социальным службам, которые помогают заразившимся коронавирусом в штате Юте, городе Оклахома-Сити и во Франции.

100 тысяч долларов пожертвовал российский вратарь «Флориды Пантерз» Сергей Бобровский. Деньги пойдут на зарплаты сотрудникам домашней арены клуба, которые лишились рабочих мест из-за остановки чемпионата НХЛ.

Также по 100 тысяч в пожертвовали баскетболисты Блэйк Гриффин, Кевин Лав и Яннис Адетокунбо.

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Нет сомнений, что с каждым днем список звезд будет все больше и больше расширяться. А найдутся и те, о чьих тайных пожертвованиях мы, возможно, никогда не узнаем. Не пора ли подключиться к этой акции и нашим спортивным знаменитостям?

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