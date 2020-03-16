Ларссон, Крыховяк или Федотов: кто стал главным героем 22-го тура (видео)

ГОЛ ТУРА

Джордан ЛАРССОН («Спартак»)

Тур изобиловал точными дальними ударами (можно вспомнить попадания Гжегожа Крыховяка и Дмитрия Скопинцева), но самый эффектный удался шведскому легионеру красно-белых, который, убрав финтом двух защитников «Оренбурга», филигранно уложил мяч под самую штангу.

ИГРОК ТУРА

Гжегож КРЫХОВЯК («Локомотив»)

Валерий Карпин считает, что «Ростов» потерпел нелогичное поражение. Но у победы «Локо» есть вполне ожидаемый творец – польский полузащитник проводит феноменальный сезон, и в воскресенье мы получили очередное подтверждение этому. Крыховяк сделал из ничего сразу два гола (первый был записан как автогол Сергея Песьякова, что не отменяет заслуг опорника гостей). С учетом Лиги чемпионов он забил уже десять мячей, хотя ни в одном из предыдущих сезонов не отличался более четырех раз.

ТРЕНЕР ТУРА

Владимир ФЕДОТОВ («Сочи»)

53-летний специалист очень быстро поставил сочинцам организованный и привлекательный футбол, который был присущ при Федотове «Оренбургу». В последних трех матчах команда набрала девять очков, и самые ценные, безусловно, были отобраны у «Краснодара», не знавшего поражений в РПЛ на протяжении 11 туров. «Быки» пали жертвой агрессивного прессинга, а также индивидуальных действий Александра Кокорина, отлично вписавшегося в федотовские схемы.