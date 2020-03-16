Накануне апокалипсиса. Наш футбол жмет на стоп-кран

А еще в этот день УЕФА решит, что делать с еврокубками и Евро-2020. Объясняем все расклады перед потенциальным футбольным апокалипсисом.

КАК БЫТЬ С ЕВРО-2020?

Итак, во вторник состоятся сразу два важнейших заседания. УЕФА проведет видеоконференцию в режиме онлайн с представителями 55 национальных ассоциаций по поводу еврокубков и Евро. А руководство РПЛ, отталкиваясь, в том числе от рекомендаций и резолюций европейских чиновников, определит судьбу нашего чемпионата.

Ключевой вопрос – сроки Евро-2020. Большинство европейских чемпионатов приостановлены до начала/середины апреля, кроме того, остались не доигранными или вовсе не сыгранными матчи 1/8 финала Лиги чемпионов и Лиги Европы. Очевидно, что в каждой стране до последнего будут искать способ полноценно завершить сезон, а не определять победителя по состоянию на текущий момент. А это значит, что УЕФА почти наверняка (возможно, это решение уже принято, осталось озвучить его официально) перенесет Евро либо на лето-2021, либо на декабрь нынешнего года.

В первом случае есть проблема: ФИФА планировала организовать через год первый в истории клубный чемпионат мира в новом формате, и тогда европейское первенство войдет в конфликт с этим проектом. При втором варианте тоже не избежать сложностей – придется прерывать все национальные чемпионаты в самом разгаре. Впрочем, на ситуацию можно посмотреть под другим углом, воспринимая «зимний» Евро как репетицию ЧМ-2022, который, как известно, тоже должен пройти в Катаре в ноябре-декабре.

А вот климатический фактор при сдвиге сроков турнира даже для России, как ни парадоксально, не имеет значения. Арена в Санкт-Петербурге оборудована раздвижной крышей, потому может спокойно принять четыре матча Евро даже в самую крутую непогоду посреди зимы.

ПРОБЛЕМА РПЛ – НЕ ВИРУС, А МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Если чемпионат Европы отложат на полгода или год, а эпидемиологическая обстановка к середине апреля или даже началу мая на континенте нормализуется, все национальные чемпионаты и еврокубки будут доиграны в штатном режиме. Если же УЕФА, руководствуясь оптимистичными прогнозами по намечающемуся спаду распространения инфекции, все-таки решится провести Евро в прежние сроки, придется искать альтернативные варианты приемлемого завершения клубного сезона. Например, в виде «Финалов четырех» Лиги чемпионов и Лиги Европы.

Отметим, что еврокубки нынешней весной (вот уж поистине нет худа без добра!) на график РПЛ никоим образом не влияют – российские клубы дружно вылетели из них еще перед зимними каникулами. Да и с Евро серьезных проблем нет. Если главный турнир года останется на своем месте, премьер-лига могла бы взять «карантинную паузу» на несколько недель, тщательно обследовать всех футболистов, а затем спокойно с середины апреля до конца мая в уплотненном режиме провести оставшиеся восемь туров. И заодно - матчи Кубка (перенесенный четвертьфинал Кубка России «Шинник» – «Урал», два полуфинала и финал).

Основная проблема РПЛ связана не с самим коронавирусом (в России, к счастью, COVID-19 пока не настолько обосновался и распоясался, как в Италии, Испании и других странах Европы), а с принимаемыми мерами предосторожности. Очевидно, самих игроков, тренеров и обслуживающий персонал клубов прямо сейчас можно оградить от опасности заражения: заставить всех безвылазно сидеть на тренировочных базах, летать на матчи только чартерами, играть без зрителей.

КАК НЕ ПОДСТАВИТЬ БУКМЕКЕРОВ…

По последнему пункту возникает самая большая загвоздка: по имеющейся информации, клубы сами не в восторге от перспективы проводить матчи при пустых трибунах. И понять их можно. Потери здесь не только финансовые, но и имиджевые. Отсюда зримо оформляющееся коллективное желание, пусть и скрепя сердце, но поставить чемпионат РПЛ на паузу.

На противоположной чаше весов – интересы букмекеров. Сейчас, когда приостановлены почти все турниры и чемпионаты, едва ли не основную выручку конторам приносят российский футбол вместе с хоккеем. А представьте теперь, что будет, если и эти оазисы в «коронавирусной пустыне» мирового спорта «засохнут»?! Да букмекеры такого просто не переживут! Главе РПЛ Сергею Прядкину будет непросто поступиться интересами генерального партнера, вкладывающего в лигу каждый год 500 миллионов рублей.

Кстати, не забудем: на общем собрании состоятся президентские выборы. Понятно, что процедура эта фактически формальная, поскольку альтернативного Прядкину кандидата за время «заявочной кампании» так и не обнаружилось. Но в данном случае интерес представляет не столько фигура нового-старого президента, а еще один пункт повестки дня – о стратегии развития РПЛ на период до 2025 года.

И вот здесь под «коронавирусный» шумок клубы могут вновь попытаться протащить идею расширения премьер-лиги. Под соусом чрезвычайной ситуации (особенно если чемпионат будет приостановлен) - решить, что в нынешнем сезоне никто из РПЛ не вылетает, но при этом ее состав пополняют два представителя ФНЛ.

…И ПРОТАЩИТЬ ИДЕЮ РАСШИРЕНИЯ ЛИГИ

Логика очевидна: на сто процентов исключить вылет из премьер-лиги «Рубина» и «Ахмата», представляющих, мягко говоря, не последние республики в федеральном рейтинге, причем отнюдь не только спортивном.

Можно, конечно, представить, что боссы РПЛ включат опцию максимального цинизма и при активном содействии судейского корпуса и «всемогущего» ВАР начнут «выселять» из элитного дивизиона «Тамбов», который никак не может реконструировать домашнюю арену. Однако тамбовчане по игре отнюдь не выглядят откровенно «свесившими ноги» в ФНЛ, значит, есть риск «уронить» в низший дивизион того, кого не следует. Поэтому самый надежный способ стопроцентно сохранить в элите Казань с Грозным – попросту «закрыть» лигу на выход в этом сезоне.

Здесь можно было бы продолжить дискуссию на тему, кто в ФНЛ, кроме «Ротора» и «Чертанова» (ладно, пока не списываем со счетов и «Химки» амбициозного Сергея Юрана), готов полноценно пополнить ряды премьер-лиги, чтобы не стать там калифом на час. Но это отдельная тема, которую поднимать сейчас не имеет смысла.

В любом случае, ждать судьбоносных решений осталось недолго. И новый указ московской мэрии, убравший футбол из столицы до середины апреля, подталкивает РПЛ к решительным действиям.