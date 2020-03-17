Они наплевали на коронавирус. Украина, Турция и Китай продолжают играть

В футбол продолжают играть и в Европе, и на других континентах, а скоро он вернется… в Китай, из которого зараза начала расползаться зимой по всему миру.

КИТАЙСКИЕ МЕТАМОРФОЗЫ

Да-да, китайцы преодолели период паники и планируют 18 апреля возобновить сезон в национальной суперлиге. Вернее не возобновить, а, наконец, запустить. Ведь 22 февраля чемпионат Китая, по понятным причинам, так и не стартовал. Тогда большинство клубов в спешном порядке переместились в Европу, которую теперь им приходится так же стремительно покидать.

Сегодня тренироваться в условной Испании опаснее, чем в злополучной провинции Хубэй, породившей коронавирус. Даже команда «Ухань Чжоэр» со вторника предпочла Малаге сборы у себя дома. Осталось дождаться, когда в Китай вернутся все 16 клубов суперлиги, в составах которых, кстати, хватает знакомых нам лиц. В первую очередь это, конечно, бывший лидер «Зенита» Халк, по-прежнему защищающий цвета «Шанхая СИПГ».

В принципе китайцы были готовы возобновить чемпионат уже в марте, но командам после «заразной» Европы потребуется 14-дневный карантин. Пройдет его и действующий чемпион страны «Гуанчжоу Эвергранд», который пережидал гуманитарную катастрофу в относительно «безопасных» Эмиратах. Там, по состоянию на 17 марта, число заразившихся достигло 100 человек. Значит, нужна перестраховка.

ПРИВЕТ ОТ ТРАКТОВЕНКО

С высокой вероятностью с первого же тура чемпионата-2020 на китайские стадионы (предварительно продезинфицированные, разумеется) будут пускать болельщиков. Это станет серьезным прорывом, ведь даже в странах, где продолжали играть в футбол, допуск зрителей на трибуны был либо запрещен, либо значительно ограничен.

Исключение, как мы знаем, составила Россия (не считая Москвы). А еще - Австралия. Правда, там посещаемость сама собой пошла на убыль. За пятью матчами последнего тура в среднем наблюдали чуть более 4 тысяч человек (примерно в три раза меньше обычного показателя). Многие австралийцы добровольно отказались от похода на футбол в целях предосторожности.

Наверняка к 1 мая, когда в Австралии стартует плей-офф, ситуация с посещаемостью нормализуется. И, между прочим, в этой лиге тоже есть люди, причастные к российскому футболу. Чемпион прошлого сезона и главный фаворит нынешнего - «ФК Сидней» - принадлежит Давиду Трактовенко, которого должны помнить болельщики «Зенита». Бывший глава банкирского дома «Санкт-Петербург» рулил питерским клубом в 2003 - 2005 годах, еще в догазпромовскую эпоху. Именно Трактовенко когда-то перевез на берега Невы Властимила Петржелу…

ПОЦЕЛУЙ ОТ МАРАДОНЫ

Из европейских стран, помимо России, футбол на паузу не ставили Украина и Турция. Правда, стадионы для зрителей они закрыли. Не отменен старт чемпионата Белоруссии 19 марта. А в Аргентине полные трибуны 9 марта увидели драматичную развязку сезона-2019/20: «Бока Хуниорс» в последний момент вырвал чемпионский титул у «Ривер Плейта». Ни о каких мерах предосторожности речь не шла. Лидер «Боки» Карлос Тевес перед решающей игрой даже поцеловал в губы одного из руководителей «Химнасии» Диего Марадону. В Бразилии же национальное первенство завершилось еще 8 декабря, когда до пандемии было далеко. Сезон-2020 здесь планируют запустить 3 мая.

До недавнего времени в футбол продолжали играть в МЛС - главной профессиональной лиге Северной Америки, в которой с нынешнего сезона представлен клуб Дэвида Бекхэма «Интер Майами». Однако с 12 марта там объявлен месячный «мораторий». А 15-го примеру американцев последовали мексиканцы. Они остановили чемпионат после десятого тура на неопределенный срок, до кардинального улучшения эпидемиологической ситуации. И тоже самое сделали южноамериканцы - колумбийцы, чилийцы, эквадорцы и так далее.

Островки относительного благополучия можно наблюдать сейчас в Африке (например, продолжаются чемпионаты Нигерии, Туниса, Гамбии, Танзании), в Океании (Фиджи все нипочем), как ни странно, в Юго-Восточной Азии (Сингапур) и на Ближнем Востоке (Бахрейн). Но в целом, мировой футбол впал в спячку. Россия выйдет из нее не раньше 10 апреля. Потому что совсем наплевать на коронавирус никто не может.