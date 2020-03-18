Футбольный коматоз до 10 апреля. или дольше

КУБОК АМЕРИКИ «СЪЕХАЛ» ВМЕСТЕ С ЕВРО

Во всем этом (кроме переизбрания Сергея Прядкина) виноват проклятый коронавирус. Это он отобрал у нас ближайшим летом европейский футбольный фестиваль, приуроченный к 60-летию континентальных первенств. Это благодаря ему мы лишились ярчайших битв и спектаклей в Лиге чемпионов и Лиге Европы, плей-офф которых прерваны с абсолютно туманными перспективами. И из-за него же все национальные чемпионаты – в том числе российский – ушли на карантин до начала апреля, в самый интригующий момент…

Впрочем, не будем поддаваться эмоциям – изложим факты. Первый таков: Евро-2020 обернулся чемпионатом Европы-2021 и пройдет с 11 июня по 11 июля следующего года. УЕФА не пришлось урегулировать возможные трения с ФИФА, поскольку запланированный на лето 2021-го клубный чемпионат мира отложен на неопределенный срок. При этом Евро от греха подальше не стали сдвигать на декабрь нынешнего года – а вдруг пандемия коронавируса не пойдет на спад и к июню, и к сентябрю?.. Тогда возникли бы проблемы с проведением национальных чемпионатов-2020/21, и «зимнее» первенство континента встало бы в календаре как кость в горле.

Отметим, что за океаном проявили полную солидарность с европейскими коллегами и передвинули Кубок Америки на следующий год. А вместе с Евро-2020 логично «под нож» попали все контрольные матчи, планировавшиеся на традиционную международную паузу в конце марта. Применительно к сборной России это означает, что в гости к Молдавии и Швеции подопечные Станислава Черчесова не поедут. Границы-то закрыты…

Также откладываются на неопределенный срок заключительные матчи предыдущего розыгрыша Лиги наций, которые должны были определить обладателей последних четырех путевок на Евро-2020. Вернее Евро-2021.

ДЕДЛАЙН ДЛЯ ЕВРОКУБКОВ И ТОП-ЛИГ – 30 ИЮНЯ

Пожалуй, самый больной вопрос для УЕФА – еврокубки. В Лиге чемпионов состоялись четыре (из восьми) ответных матча 1/8 финала, в Лиге Европы полностью прошла лишь стадия 1/16 финала, а второй раунд плей-офф начаться не успел. Поэтому непонятно, когда доигрывать довольно солидные «куски» обоих турниров, если паузу в европейском футболе придется продлить.

Пока в УЕФА тихо надеются, что возобновить самые популярные на континенте турниры удастся в начале мая, а провести решающие матчи - в течение последней полной недели первого летнего месяца (ЛЕ – 24 июня, ЛЧ – 27-го). При этом национальным федерациям рекомендовано завершить свои чемпионаты до 30 июня, что вполне объяснимо.

Во-первых, контракты большинства игроков и тренеров истекают в последний день полугодия, и выход турниров за пределы этой даты создаст работодателям проблемы. Во-вторых, затягивать любые соревнования до июля чревато смещением сроков следующего сезона. Ведь футболистам необходимо предоставить хотя бы краткосрочный отдых, а УЕФА – сформировать полные списки участников еврокубков, провести жеребьевку предварительных раундов и, собственно говоря, начать свои турниры хотя бы в середине июля.

Очевидно, если прерванный сейчас евросезон не возобновится в мае, то рискует быть либо вовсе не завершенным, либо доигранным по какой-либо серьезно укороченной формуле. Что, естественно, чревато финансовыми потерями для УЕФА и моральным уроном для миллионов болельщиков. Хотя, на фоне бушующей пандемии, наверное, нет смысла рассуждать подобными категориями.

ИДЕЯ ФЕДУНА НЕ ПРОШЛА, «ДАТА ИКС» В РПЛ – 10 АПРЕЛЯ

В сравнении с переносом Евро и непонятной судьбой Лиги чемпионов и Лиги Европы в российском футболе ясности значительно больше. Прошедшее общее собрание РПЛ, как и ожидалось, единогласно переизбрало Прядкина главой организации на пятилетний срок. После чего новый-старый президент сделал несколько важных заявлений.

Во-первых, на паузу до 10 апреля будут поставлены все профессиональные футбольные лиги России, а не только РПЛ. Более того, премьер-лига поддержала консолидированное мнение по срокам вынужденной паузы, высказанное хоккейными (КХЛ) и баскетбольными (Единая лига ВТБ) коллегами. При этом отдельно указано, что приостановка произойдет путем сдвига туров.

Во-вторых, практически сразу было отринуто (точнее, оно даже не обсуждалось) предложение владельца «Спартака» Леонида Федуна о досрочном прекращении чемпионата РПЛ и утверждении его результатов по итогам 22 туров. Эта идея многим изначально казалась спорной: если чемпионат (не дай бог!) не удастся довести до логического завершения, более справедливым было бы вообще аннулировать все результаты.

В-третьих, Прядкин отдельно подчеркнул, что клубы РПЛ вольны самостоятельно планировать неожиданно появившееся свободное время до 10 апреля, устраивая тренировочные сборы (только не совсем понятно, где именно) или распуская футболистов по домам. Тонкость здесь в том, что к моменту возобновления чемпионата (будем надеяться, 10 апреля) игроки не должны оказаться растренированными и потерявшими форму, а потому руководству премьер-лиги можно было бы каким-то образом посодействовать клубам.

В-четвертых, на 10 апреля намечено новое рабочее совещание представителей клубов РПЛ, на котором будет обсуждаться возможность возобновления чемпионата или продления карантина. При этом Прядкин не стал скрывать, что у лиги есть несколько версий проведения оставшейся части турнира. Но главный критерий – опять же уложиться до рекомендованной УЕФА даты 30 июня.

«НАДО БЫТЬ РЕАЛИСТАМИ»

Подытоживая насыщенный важнейшими и экстренными решениями день, констатируем: и УЕФА, и РПЛ не оставляют надежды вернуться к нормальной жизни спустя три недели. Действительно, если на континенте эпидемиологическая обстановка начнет улучшаться, а на просторах России не проявит тенденции к ухудшению, то уже к концу первой декады апреля большой футбол вполне может снова стать привычной частью нашей жизни.

Обнадеживает и то, что на данный момент общие настроения (как в Европе, так и России) предусматривают определение чемпиона, призеров, обладателей путевок в еврокубки и команд, покидающих элитные дивизионы, исключительно по спортивному принципу. Иными словами, все хотят каким-то способом доиграть сезон, а не обрывать его досрочно, прилепляя титул к лидирующему на данный момент клубу.

Кстати, Прядкин пообещал обеспечить безопасность сотрудников самой лиги. В частности, попробовать сократить штатное расписание, а также перевести тех, кого возможно, на удаленную работу. Прокомментировал он и недавнее заявление вице-премьера Дмитрия Чернышенко о готовности России чуть ли не в одиночку провести Евро-2020 в случае теперь уже официально возникшего форс-мажора. Президент РПЛ отметил, что эти слова Чернышенко произносил еще в тот период, когда эпидемия практически не затрагивала территорию России и ее граждан. Но сейчас «обстановка изменилась, и надо быть реалистами».

Останемся реалистами и мы. Судя по происходящему за нашими окнами, точка в истории с коронавирусом не поставлена. 10 апреля РПЛ может столкнуться с не меньшими проблемами, чем сейчас. И, кто знает, не придется ли тогда вспоминать о предложении Федуна?

КОНТУРЫ КАЛЕНДАРЯ ТОП-ЧЕМПИОНАТОВ

АНГЛИЯ

АПЛ сообщила о приостановке еще 13 марта. Ожидаемая дата возобновления турнира – 4 апреля. Сразу несколько команд имеют в составах инфицированных коронавирусом – «Арсенал», «Ман Сити», «Челси», «Эвертон», «Брайтон», «Борнмут» и «Вест Хэм». До рекомендаций УЕФА англичане всерьез рассматривали вариант остановки сезона, но в этом случае стоящие на вылет клубы могли подать в суд в связи с нарушением их прав.

Туры до конца сезона: 9

Дата возможного возобновления сезона: 4 апреля

Места в еврокубках на данный момент: ЛЧ - Ливерпуль, Ман Сити, Лестер, Челси, ЛЕ - МЮ, Вулверхэмптон, Шеффилд

ИСПАНИЯ

Два высших дивизиона были приостановлены 12 марта. В понедельник президент примеры Хавьер Тебас заявил: «все идет к тому, что сезон не будет доигран». В этом случае у лиги возникли бы серьезные финансовые проблемы из-за обязательств по ТВ-контрактам.

Туры до конца сезона: 11

Дата возможного возобновления сезона: не определена

Места в еврокубках на данный момент: ЛЧ - Барселона, Реал, Севилья, Реал Сосьедад, ЛЕ - Хетафе, Атлетико, Валенсия

ГЕРМАНИЯ

Бундеслига среди пяти топ-чемпионатов была приостановлена последней – 16 марта. Генеральный директор Немецкой футбольной лиги Кристиан Зайферт не исключил того, что сезон не будет доигран. 30 марта клубы проведут решающее совещание.

Туры до конца сезона: 9

Дата возможного возобновления сезона: 3 апреля

Места в еврокубках на данный момент: ЛЧ - Бавария, Боруссия Д, Лейпциг, Боруссия М, ЛЕ - Байер, Шальке, Вольфсбург

ИТАЛИЯ

Еще 9 марта национальный олимпийский комитет приостановил все спортивные соревнования на территории Италии, оказавшейся в эпицентре коронавируса. До решения УЕФА о переносе Евро ожидалось, что чемпионат и Кубок доиграют летом. Если ситуация в обозримом будущем не нормализуется, результаты сезона могут быть частично отменены: скудетто останется не разыгранным.

Туры до конца сезона: 12

Дата возможного возобновления сезона: 4 апреля (более вероятно – 2 мая)

Места в еврокубках на данный момент: ЛЧ - Ювентус, Лацио, Интер, Аталанта, ЛЕ - Рома, Наполи, Милан

ФРАНЦИЯ

Лига 1 сообщила о приостановке сезона 13 марта «до появления дальнейших указаний». Все соревнования во Франции будут возобновлены, «как только позволят санитарные условия».

Туры до конца сезона: 10

Дата возможного возобновления сезона: не определена

Места в еврокубках на данный момент: ЛЧ - ПСЖ, Марсель, Ренн, ЛЕ - Лилль, Реймс