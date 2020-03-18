Сергей Алейников: Белоруссия не отложила чемпионат? Лукашенко знает, что делает

«ПУСКАТЬ ЗРИТЕЛЕЙ НА ТРИБУНЫ – БЕЗРАССУДСТВО»

– Как восприняли новость о переносе Евро-2020 на следующий год?

– Нормально. К этому все шло. Возможно, для возрастных игроков это станет ударом. Но здоровье и жизни людей важнее футбола. В конце концов, один год можно потерпеть.

– А правильно ли поставили на паузу чемпионат России, где заразившихся коронавирусом пока не так много? До итальянской катастрофы нам очень далеко.

– Раз во всей Европе футбол отменили, то нечего геройствовать. Так что я поддерживаю решение РПЛ приостановить соревнования до 10 апреля. Времени доиграть чемпионат достаточно. Евро же перенесли.

– В Турции и Белоруссии, тем не менее, в футбол играть продолжат. Причем на вашей родине на стадионы будут пускать болельщиков…

– Отношусь к такому решению белорусской федерации футбола с некоторым недопониманием. Кому и что она хочет доказать? Турнир же только начинается. Вполне можно было прислушаться к рекомендациям УЕФА и отложить первые матчи хотя бы на пару недель.

А пускать зрителей – это просто безрассудство! Нельзя рисковать здоровьем людей.

– Президент Белоруссии Александр Лукашенко не думает о своих гражданах?

– Мне сложно сказать. Я в Белоруссии не был три года. Александр Григорьевич решает в республике все вопросы. Не знаю, почему он не повлиял на ситуацию в футболе. Наверное, он знает, что делает.

«МЫ С ГРУЗИЕЙ И ОСТАЛЬНЫМИ В ОДНОЙ ЛОДКЕ»

– 26 марта сборная Белоруссии должна была провести матч против Грузии в рамках «Финала четырех» Лиги наций за одну из последних путевок на Евро. Отмена игры – проблема?

– Все участники «Финалов четырех» оказались в одной лодке. Да, планы пришлось менять. Теперь надо понять, когда эти матчи состоятся. Времени до Евро – больше года.

– Но основа сборной Белоруссии – возрастные футболисты. В 2021-м они постареют.

– Команда нуждается в смене поколений. Но пока ее не видно. В этом проблема, а не в переносах Евро. Лучшему игроку Белоруссии Игорю Стасевичу 34 года. А где молодежь? Появился перспективный парень Илья Шкурин, который зимой перешел в ЦСКА. Но там он играет мало. Пробиться в сборную будет непросто.

В любом случае, «Финал четырех» – исторический шанс для Белоруссии. Если победим Грузию, а потом выиграем еще один матч, пробьемся на Евро. Когда такое было? Поэтому все кандидаты в сборную должны мысленно готовиться к этим играм, когда бы они не состоялись.

«ДАЛЕКО ОТ ДОМА СТАРАЮСЬ НЕ ОТХОДИТЬ»

– Вы находитесь фактически в эпицентре коронавируса. Ощущаете всеобщую панику?

– Не могу сказать, что нахожусь в эпицентре. Я живу на юге Италии, а болезнь свирепствует в Милане, на севере. Правда, ситуация с каждым днем и у нас ухудшается. Северяне переезжают на юг… А чтобы создать панику среди итальянцев, много не нужно.

– Не жалеете, что не покинули страну?

– А где гарантия, что в другом месте будет лучше?

– Самая высокая смертность в Европе, к сожалению, зафиксирована в Италии…

– Да. Но опять же, печальные сводки приходят из Ломбардии. Сейчас, например, заразились два работника почты в Бергамо. В итоге закрыли все почтовое отделение.

– Вы из дома не выходите?

– На юге можно выходить из дома, для посещения продуктовых магазинов, купить необходимые вещи. От дома далеко не отхожу. Комендантский час здесь тоже действует. Впрочем, есть хорошая пословица: волков бояться – в лес не ходить… Так что я ничего особо не опасаюсь. Главное – не паниковать. И соблюдать все рекомендации специалистов.

– Думаете, серия А возобновится?

– Скорее да, чем нет. Ориентировочная дата – 3 мая.

– Как команды переживут такую долгую паузу?

– А в чем проблема? Есть время восстановить силы.