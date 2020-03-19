Первая машина - в 23 года за 75 млн рублей. Как выглядел проданный автопарк Александра Кокорина  

Для своих авто игрок заказывал специальные, эксклюзивные номера. Форвард любил погонять и не раз попадался на нарушении ПДД. Его даже лишал прав на четыре месяца. Однако на днях Кокорин заявил, что продал всю свою коллекцию.

Mercedes Benz G 65 Mansory

Первую машину игрок приобрел в 23 года. Причем какую! Мощнейший немецкий внедорожник из серии класса G цвета темный металлик с матовым покрытием. Роскошный автомобиль игрок взял примерно за 75 миллионов рублей.



Lamborghini Aventador

Еще одним ярким во всех смыслах приобретением Кокорина стал мощный двухдверный спорткар - Lamborghini Aventador желтого цвета модели LP720-450 Anniversario. Обошлась машина Александру примерно в 20 миллионов рублей. На авто была установлена табличка ХАМ.

Mercedes G63 AMG



В коллекции Александра был еще один «немец» класса G - Mercedes G63 AMG. На авто красовались буквы ВОР. Стоит такая машина минимум 13 миллионов рублей.

Mercedes-Benz S600

Также в автопарке футболиста стоял черный четырехдверный Мерседес S-класса. Стоимость покупки - около 12 миллионов рублей.

Bugatti Veyron

В своем профиле в Инстаграме футболист делился фото с эффектным Bugatti. Черная машина с оранжевыми вставками оценивается в 1,7 миллиона евро. Однако в гараж футболист машину не поставил, а лишь взял в аренду на отдыхе.

Audi R8 Quattro

В автопарке игрока числился и спорткар Audi R8 Quattro, который способен разгоняться до 320 км/ч. Цена такого авто - от 10 миллионов рублей.

Bentley Continental Supersports

Белоснежный двухдверный Бентли был одним из любимых авто футболиста. Его покупка обошлась Александру примерно в 10 миллионов рублей. Дорогую иномарку владелец украсил номером со своими инициалами - КАА.

Porshe 911



Также Александр являлся собственником черного Porshe 911. Такой автомобиль оценивается минимум 7 миллионов рублей. На нем футболист разъезжал по Москве и Санкт-Петербургу с цифрами 009 на табличке.