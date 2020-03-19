Кому из-за вируса жить хорошо, а кому - не очень

ВЫИГРАВШИЕ

АНГЛИЯ: РОДЖЕРС, МОУРИНЬЮ, ЛЭМПАРД

Как ни странно, пауза выгодна большинству клубов АПЛ (мы берем спортивный, а не финансовый аспект - понятно, что в денежном плане проиграли все).

Так, в 2020 году заметно сдал выдавший в октябре - декабре девятиматчевую победную серию «Лестер». Играющая в очень энергозатратный футбол команда Брендана Роджерса попросту «задохнулась» в безумном графике (две победы в восьми турах, начиная с 11 января) - и нуждалась в передышке. Как минимум трехнедельная пауза в сезоне позволит «лисам» получше подготовиться к финишному отрезку, чтобы не выпасть из зоны Лиги чемпионов.

Среди основных выгодоприобретателей от коронавируса - Жозе Моуринью. Потеряв из-за травм лидеров, включая Гарри Кейна, Сон Хын Мина и пришедшего зимой Стивена Бергвейна, «Тоттенхэм» со свистом вылетел из Лиги чемпионов и заметно сдал в гонке за еврокубковыми путевками. Однако Кейн должен восстановиться к середине апреля, один из ключевых полузащитников Мусса Сиссоко - уже в конце марта. Тогда Моуринью получит шанс ударно завершить сезон, который до коронавируса сулил португальцу очередную отставку…

Внутренне рад паузе и бывший подопечный Моуринью по «Челси», а ныне главный тренер «синих» Фрэнк Лэмпард. Его команда как раз балансирует на границы зоны ЛЧ-2020/21, но без Матео Ковачича, Марко ван Гинкеля, Каллума Хадсона-Одои (того самого, что подхватил коронавирус, но уже вроде бы излечился), Кристиана Пулишича и Тэмми Абрахама рисковала соскользнуть вниз.

Можно было бы добавить в число выигравших и «Ливерпуль», который давно нуждался в перезарядке батареек. Впрочем, для «красных» остаток сезона в любом случае превратился бы в пустую формальность. Такой космический перевес упустить нельзя. Главное - чтобы АПЛ в итоге не аннулировала чемпионат-2019/20. Только такое развитие событий лишит команду Юргена Клоппа первого с 1990 года звания чемпионов Англии.

ИСПАНИЯ: СЕТЬЕН, ЗИДАН, СМОЛОВ

В этом сезоне абсолютно все испанские топ-клубы столкнулись с игровыми проблемами. Ситуация очень точно обрисовал Сантьяго Канисарес: «Смотришь матч «Барселоны» и думаешь, что титул заберет «Реал», смотришь матч «Реала», и примеряешь на «Барселону» чемпионскую корону».

В феврале казалось, что Зинедин Зидан стабилизировал игру мадридцев (21 матч без поражений во всех турнирах), однако кубковое домашнее поражение от «Реала Сосьедад» (3:4) послужило началом черной полосы (две победы в семи матчах и проигрыш «Ман Сити» на «Сантьяго Бернабеу» в 1/8 финала Лиги чемпионов). Если бы сезон продолжился в штатном режиме, зацепиться за ЛЧ «Реал» вряд ли смог бы. А вот в апрелю-маю (с выздоровлением Тибо Куртуа, Маркоса Асенсио и Марсело) шансы взять реванш на «Этихаде» точно возрастут.

Что касается «Барсы», то каталонцы, хотя и вернулись на первую строчку в таблице примеры, до сих пор не освоили футбольные принципы Кике Сетьена. Последние недели команда скорее мучилась, чем играла и не находила достойной замены в атакующих построениях давно травмированному Луису Суаресу. Зато теперь уругваец вполне может успеть набрать форму к решающим матчам чемпионата и Лиги чемпионов. Для Сетьена возвращение Суареса - как манна небесная. В душе он наверняка надеется, чтобы возобновление сезона отложили еще.

«Атлетико» после грандиозной победы на «Энфилде» предстоит потратить месяц на отладку своего нападения. Да, «Ливерпулю» мадридцы забили три гола, зато в 27 турах испанского первенства - лишь 31. Диего Симеоне нужно что-то менять, добившись более эффективного использования дорогого летнего приобретения - Жоау Фелиша, который пока так и не стал для команды «новым Антуаном Гризманном».

Наверняка рад возможности получше сыграться с партнерами и наш Федор Смолов. Зимой он попал в «Сельту» как с корабля на бал, не успев пройти полноценную подготовку. Забитый на эмоциях гол «Реалу» стал приятным эпизодом. Но чтобы полноценно вписаться в испанский футбол, дополнительные недели подготовки россиянину явно не помешают.

ИТАЛИЯ: «МИЛАН», «ИНТЕР», «ТОРИНО»

В серии А в плюсе оказались миланские клубы, пусть и оказавшиеся в эпицентре пандемии. Для Антонио Конте перерыв - шанс встряхнуть «Интер», забарахливший в последнее время после яркой первой половины сезона. «Милан», отметившийся январской вспышкой (три победы подряд с приходом Златана Ибрагимовича), тоже резко затормозил. И при сохранении мартовской динамики мог быстро распрощаться с надеждами даже на Лигу Европы.

Также отметим «Торино», который потерпел шесть поражений подряд с разностью мячей 4-19. После первого круга туринцы отставали от еврокубковой зоны на два очка, а сейчас они находятся в тех же двух очках от зоны вылета. Если бы чемпионат не был приостановлен, перспектива отправиться в серию В приобрела бы реальные очертания.

ГЕРМАНИЯ: НАГГЕЛЬСМАНН, ГЕЛЬЗЕНКИРХЕН

В бундеслиге перерыв должен пойти на пользу «Лейпцигу». После 18 туров «быки» имели четырехочковый отрыв от второго места, а сейчас уже сами на столько же отстают от «Баварии». В семи турах подопечные 32-летнего Юлиана Наггельсманна одержали две победы, заодно вылетев из Кубка Германии. Тотальное доминирование над «Тоттенхэмом» в Лиге чемпионов показало, что проблема была не в «физике», а скорее в психологической усталости. Самое время перезарядить батарейки.

Все последние месяцы откровенно сыпался «Шальке»: ни одной победы с 17 января, при этом команда крупно проигрывала и могучим «Баварии» с «Лейпцигом» (0:5), и середняку «Кельну» (0:3). Намечавшееся рурское дерби против дортмундской «Боруссии» сулило гельзенкирхенцам очередное фиаско. А так - они еще повоюют.

ФРАНЦИЯ: ГОЛОВИН

«Монако» уже полтора сезона пребывает в таком состоянии, что для команды любая пауза – в радость. В этом чемпионате монегаски, чередую взлеты с падениями, коллекционируют красные карточки – с поля уже удалялись Рубен Агилар (дважды), Тьемуэ Бакайоко, Жемерсон, Стефан Йоветич, Желсон Мартинш, Даниэль Субашич, Сеск Фабрегас, Ислам Слимани и… Александр Головин.

Хочется верить, российский полузащитник в его одноклубники в паузе наберутся сил, уберут нервозность - и ударно проведут концовку. С таким составом «Монако» обязан попадать в Лигу Европы.

ПРОИГРАВШИЕ

АНГЛИЯ: СУЛЬШЕР, АРТЕТА

Совсем не хотел прерывать сезон набравший мощный ход «МЮ». Команда долго адаптировалась к игре без Поля Погба и Маркуса Рэшфорда, но Оле-Гуннар Сульшер в конце концов нашел идеальную комбинацию - и выдал отрезок из 8 побед и 3 ничьих с двумя пропущенными мячами и почти тридцатью забитыми! Впереди «МЮ» ждала встреча с еле живым «Тоттенхэмом», после которой можно было догнать «Челси»…

Теперь остается лишь утешать себя мыслями о вероятном возвращении Погба. И далеко не факт, что француз усилит, а не развалит команду… Схожая ситуация - в стане «Арсенала», главный тренер которого Микель Артета, подхватив коронавирус, в том числе спровоцировал приостановку АПЛ. Благодаря мощному спурту лондонцы подобрались к «МЮ» на дистанцию в одно очко, а к «Челси» - в четыре. И вовсе не собирались жать на тормоз.

Вряд ли пауза привела в восторг «Шеффилд Юнайтед». В последних семи турах у команды Криса Уайлдера было только одно поражение. Да и то - от «Ман Сити», недопуск которого в еврокубки-2020/21 повышает шансы «Шеффилда» дебютировать в Лиге Европы.

ИСПАНИЯ: САН-СЕБАСТЬЯН, ЧЕРЫШЕВ

В примере более других разочарован «Реал Сосьедад» (четыре победы в последних пяти турах). Баски взлетели с восьмой строчки на четвертую, и в ближайших девяти турах им предстояло сыграть всего с двумя серьезными оппонентами («Реал», «Хетафе»). Лигочемпионская зона была весьма реальна, а что будет после паузы - большой вопрос.

Вряд ли обрадовался приостановке чемпионата и полузащитник «Валенсии» Денис Черышев. Чуть более месяца назад он вернулся после очередной (второй в сезоне) травмы и только-только начал набирать форму (не пропустил ни одной из шести игр, дважды вышел в основе). Надо было «ковать железо, пока горячо». Теперь же придется сидеть на карантине. Ведь целая группа игроков «Валенсии» (включая экс-зенитовца Эсекиэля Гарая) подцепили заразу.

ИТАЛИЯ: РИМ, БЕРГАМО, НЕАПОЛЬ

Более других в серии А пострадали «Лацио», «Аталанта» и «Наполи». Римляне не проигрывали с 27 октября (то есть, 18 туров) и были готовы свергнуть с вершины «Ювентус». А клуб из Бергамо влюбил себя всю Европу в Лиге чемпионов, отправив восемь мячей в ворота «Валенсии». Намечавшийся на 15 марта очный поединок «Аталанты» с «Лацио» обещал подарить нам футбольный блокбастер…

И для «Наполи» именно сейчас наступал удобный момент выбить «Интер» из Кубка Италии и «Барселону» из ЛЧ, воспользовавшись неважными кондициями соперников. Однако команде Дженнаро Гаттузо сказали «стоп». Что будет с неаполитанцами после паузы, гадать бессмысленно. Они и до этого стабильностью не отличались.

ГЕРМАНИЯ: МЮНХЕН, ДОРТМУНД, ЛЕВЕРКУЗЕН

«Бавария», «Боруссия» и «Байер» оседлали удачную волну и совершенно не хотели останавливаться. Для мюнхенцев приятным бонусов в этой не самой приятной истории станет разве что возвращение Роберта Левандовски. Но его непродолжительное отсутствие и так не сулило команде Ханса-Дитера Флика проблем.

Дортмундцы, несмотря на поражение от «ПСЖ» на пустом «Парк де Пренс», были способны выдать мощную концовку в бундеслиге со своим чудо-бомбардиром Эрлингом Холандом. Ну а леверкузенцы попутно выбили из Лиги Европы «Порту» и требовали продолжения банкета в Германии и Европе. Увы, коронавирус рассудил иначе.

ФРАНЦИЯ: ВИЛЛАШ-БОАШ

«ПСЖ» никакой перерыв не помеха на пути к титулу, а вот «Марселю» останавливаться не хотелось. Пока команда нашего старого знакомого Андре Виллаша-Боаша уверенно закрепилась на второй строчке, но вдруг после паузы марсельцы потеряют правильный ритм? Чемпионат Франции - специфический турнир. Здесь любая команда (кроме лидера) может резко сдать и быть тут же заклеванной набежавшими конкурентами.